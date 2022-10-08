https://ria.ru/20221008/evropa-1822338266.html

Попытка Европы отменить географию провалилась

Попытка Европы отменить географию провалилась - РИА Новости, 08.10.2022

Попытка Европы отменить географию провалилась

Вначале в Праге планировали неформальный саммит 27 стран-членов, потом решили, что "обнести" на этот раз мешком печенья и банкой варенья тех, кому членство... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T08:00

2022-10-08T08:00

2022-10-08T08:05

россия

европа

евросоюз

обсе

прага

николай расторгуев

юлия чичерина

эммануэль макрон

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Вначале в Праге планировали неформальный саммит 27 стран-членов, потом решили, что "обнести" на этот раз мешком печенья и банкой варенья тех, кому членство пообещали, себе дороже, поэтому предпочли совместить. И пригласить всех. Кроме России и Белоруссии.С одной стороны — закрытый клуб господ, сидящих в партере, с другой — шумная галерка, желающая покачать права.Идея создания некоего объединения европейских стран, которые не входят в высокое собрание Евросоюза, но при этом не хотят, чтобы их третировали как осетрину второй свежести, принадлежит Эммануэлю Макрону.Высказав ее на саммите, когда Франция завершала свое председательство в ЕС, лидер страны занялся иным, зато прыткая бюрократия, поняв, что и здесь можно расширить свои полномочия, тут же придала аморфному во всех смыслах объединению внешний лоск.И вот сейчас лидеры государств и правительств четырех с лишним десятков стран побывали на ускоренном свидании друг с другом, состоявшемся в столице Чехии.Собравшиеся — не все, но многие — делали вид (или реально верили), что присутствуют на значимом событии и чувствуют себя практически творцами Истории.Тем, кто делал такой вид и напускал серьезность, неплохо было бы напомнить, что нынешнее собрание (при всем нашем понимании происходящего), во-первых, попытка показать прежде всего Москве, как "она международно изолирована" (сорвалась), во-вторых, желание отменить географию (окончилась неудачей).Россия была, есть и остается частью европейского пространства исторически и географически, и никакой Брюссель не в силах сдвинуть, тем более сегодня, эту общую Евразийскую литосферную плиту — в прямом и переносном смысле слова.Не говоря о том, что политический вес Москвы именно в период нынешнего обострения геополитического кризиса увеличился, а не наоборот.Санкции, от которых Россия должна была уже давно умереть вместе со всем ее населением, пошли после пражского толковища на восьмой круг, но хуже становится пока только тем, кто их вводит в действие.Дорожает, как в старом анекдоте ("Найдите продукт на букву "ф", чтобы на него повысить цену. Нашли? Правильно, поднимайте тогда на "фсе"), именно что все подряд. Главные враги "свободы и демократии" сейчас, как выясняется, — это сверхталантливая рокерша (Юлия Чичерина) и два очень популярных музыканта (Николай Расторгуев и Олег Газманов), попавшие в очередной пакет с пакетами. С нефтью и продуктами ее переработки тоже не все так просто — доступ к ним ограничили, но черное золото и его производные — птицы вольные, гражданства не имеющие, и поэтому доставляются в ту же объединенную Европу под другим флагом, но уже существенно дороже.Кто сказал "в обход ограничений"? Это ведь всего лишь экономика глобализма, которая так дорога коллективному Западу, не так ли?Политически поставив России дружным общеевропейским педсоветом на вид, грозно погрозив пальцем, и так уже в восьмой раз, вершители судеб континента решили обсудить иные горячие темы повестки дня.Ситуация с поставками энергоносителей такова, что впору начать рыдать. И громко.Улицы европейских городов, когда-то такие все яркие и сверкающие, с восьми вечера будут освещаться частично — так решил кабмин той же Франции. В которой, например, помимо темноты и связанной с этим криминогенной ситуации, начал ощущаться недостаток дизельного топлива.Дизель и солярка — кровь французской экономики: на транспортных средствах с дизельными двигателями работают и работает практически все и вся, кто обеспечивает нормальное жизнеобеспечение страны.От полиции до хлеборобов.И, такая неудача, вдруг солярка исчезла.Это в Праге — для тех, кто на лимузинах с гибридными моторами, — подобное не стоит внимания: у них хлеб растет в хлебнице, а сыр с мясом повар берет из холодильника. А вот для тех, кто в ЕС пашет и строит, но уже не в силах гордиться общественным строем, отсутствие солярки или дизеля — вопрос жизни или смерти. В буквальном смысле. Без преувеличения.Пока европейские ЛОМы и предоставляющие им площадки для самовыражения мейнстримные медиа из кожи вон лезут, чтобы внушить, что сегодня лучший друг европейца, помимо прогресса и всего самого хорошего, это еще и теплый толстый шерстяной свитер, те, кто шустро лишил почти полмиллиарда человек возможности использовать тепло и свет по собственному хотению, совершенно не собираются ограничивать себя в своих действиях.Например, стало известно, что Елисейский дворец — тот самый, в котором сейчас живет автор идеи о расширенном евросообществе, — увеличил свой бюджет на пять миллионов евро.Потому что Макрону нужно много ездить и вести дипломатическую деятельность, сказала как отрубила пресс-служба.А вы, смерды, сидите без солярки, но в свитерах, пока президент занимается великими делами во имя вашего же светлого будущего!Но шутки в сторону.Проект нынешнего высокого европейского собрания, как и все проекты подобного свойства, лишенный, по сути, самого главного — ради чего, собственно, мы тут встретились, на самом деле стал ярчайшей иллюстрацией уровня нынешней европейской политики и нынешних европейских политиков.Их трудно заподозрить не только в умении смотреть в лицо реальности, но и в желании действительно решать проблемы тех, кто им доверил свои судьбы и судьбы своих детей.Их не менее сложно заподозрить и в знании своей же собственной истории, того самого континента, чьи интересы, как они сами повторяют с настойчивостью и упертостью тетерева на току, защищают.Без малого полвека назад уже была создана Организация (или объединение, если хотите) по безопасности и сотрудничеству в Европе. ОБСЕ.Тогда действительно серьезные и действительно ответственные политические мужи, отдававшие себе отчет в том, чем грозит переход противостояния из фазы холодной в фазу горячую, решили установить механизм, позволяющий разрешать противоречия дипломатическим путем. За столом переговоров. Вежливо, твердо, но спокойно приводя свои аргументы и ища компромиссы. И все это — в условиях яростного идеологического состязания двух систем.Нынешние элиты (не те, что ходят под ручку в пражских интерьерах и на этом основании полагают, что занимаются геополитикой, а те, что принимают стратегические решения, от которых зависят жизни сотен миллионов человек) не обладают и сотой долей мудрости своих предшественников.Пражский кульбит вряд ли войдет в историю, как вошло в нее Хельсинкское совещание, но он дал всем нам представление об интеллектуальном уровне тех, кто пытается объяснить России, насколько она "неправа", попутно нашу страну демонизируя.Нестрашно. Мы и не такое переживали.Да, и пражское толковище, конечно, убедило последних российских еврофилов (если такие, конечно, еще остались), что центр принятия решений любого уровня медленно, но верно дрейфует на восток.Пытаться этому противостоять и противодействовать — все равно что пытаться сдвинуть ту самую Евразийскую литосферную плиту, на которой лежит Европейский континент, поближе на Запад. Не получилось тогда, не получается сейчас и не получится никогда.

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https://ria.ru/20221007/postradavshiy-1822317315.html

https://ria.ru/20221007/belgiya-1822224383.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221007/orban-1822136381.html

https://ria.ru/20221007/frantsiya-1822151245.html

https://ria.ru/20221006/polsha-1822033543.html

https://ria.ru/20221003/makron-1821266759.html

https://ria.ru/20221007/merkel-1822110081.html

https://ria.ru/20221006/katastrofa-1822086388.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

россия, европа, евросоюз, обсе, прага, николай расторгуев, юлия чичерина, эммануэль макрон