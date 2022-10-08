https://ria.ru/20221008/evakuatsiya-1822489543.html

Власти Крыма опровергли информацию об эвакуации чиновников

Власти Крыма опровергли информацию об эвакуации чиновников - РИА Новости, 08.10.2022

Власти Крыма опровергли информацию об эвакуации чиновников

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опроверг информацию, появившуюся в украинских пабликах, о готовящейся срочной эвакуации чиновников... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T16:47

2022-10-08T16:47

2022-10-08T16:53

олег крючков

россия

ростовская область

мустафа джемилев

рефат чубаров

республика крым

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опроверг информацию, появившуюся в украинских пабликах, о готовящейся срочной эвакуации чиновников в Ростовскую область.По его словам, фейки об эвакуации вбрасываются через ресурсы признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"*."Убегать - это ваш метод. Джемилев, Чубаров, Бариев - команда трусов", - подчеркнул Крючков и охарактеризовал их как людей, которые "побираются последними грантами".Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров и Эскендер Бариев – лидеры и члены меджлиса*, которые покинули Крым после его воссоединения с Россией.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221008/krym-1822459661.html

россия

ростовская область

республика крым

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олег крючков, россия, ростовская область, мустафа джемилев, рефат чубаров, республика крым, чп на крымском мосту