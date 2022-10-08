https://ria.ru/20221008/evakuatsiya-1822489543.html
Власти Крыма опровергли информацию об эвакуации чиновников
Власти Крыма опровергли информацию об эвакуации чиновников - РИА Новости, 08.10.2022
Власти Крыма опровергли информацию об эвакуации чиновников
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опроверг информацию, появившуюся в украинских пабликах, о готовящейся срочной эвакуации чиновников... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T16:47
2022-10-08T16:47
2022-10-08T16:53
олег крючков
россия
ростовская область
мустафа джемилев
рефат чубаров
республика крым
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опроверг информацию, появившуюся в украинских пабликах, о готовящейся срочной эвакуации чиновников в Ростовскую область.По его словам, фейки об эвакуации вбрасываются через ресурсы признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"*."Убегать - это ваш метод. Джемилев, Чубаров, Бариев - команда трусов", - подчеркнул Крючков и охарактеризовал их как людей, которые "побираются последними грантами".Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров и Эскендер Бариев – лидеры и члены меджлиса*, которые покинули Крым после его воссоединения с Россией.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221008/krym-1822459661.html
россия
ростовская область
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олег крючков, россия, ростовская область, мустафа джемилев, рефат чубаров, республика крым, чп на крымском мосту
Олег Крючков, Россия, Ростовская область, Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров, Республика Крым, ЧП на Крымском мосту
16:47 08.10.2022 (обновлено: 16:53 08.10.2022)
Власти Крыма опровергли информацию об эвакуации чиновников
Власти Крыма опровергли информацию о срочной эвакуации чиновников в Ростовскую область