https://ria.ru/20221008/egipet-1822545047.html

СМИ: в Египте может заработать платежная система "Мир" в ближайшие дни

СМИ: в Египте может заработать платежная система "Мир" в ближайшие дни - РИА Новости, 08.10.2022

СМИ: в Египте может заработать платежная система "Мир" в ближайшие дни

Российская платежная система "Мир" может заработать в Египте уже в ближайшие дни, такую информацию со ссылкой на источники в экономической и туристической... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T22:43

2022-10-08T22:43

2022-10-08T22:43

экономика

египет

мвф

россия

георгий борисенко

платежная система "мир"

технологии

туризм

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КАИР, 8 окт - РИА Новости. Российская платежная система "Мир" может заработать в Египте уже в ближайшие дни, такую информацию со ссылкой на источники в экономической и туристической сферах приводит египетская газета "Аш-Шурук".По словам тех же источников "Аш-Шурук", на решение об операциях с российскими рублями не повлияла информация об отказе турецких банков от взаимодействия с платежной системой из-за возможных американских санкций.Опрошенные РИА Новости источники в туристической отрасли не смогли подтвердить информацию "Аш-Шурук", отметив, что "переговоры о внедрении российской платежной системы пока лишь только ведутся".Посол РФ в Каире Георгий Борисенко говорил в сентябре, что Москва работает с Центробанком Египта над возможностью использования карт "Мир" и надеется завершить процесс в ближайшее время.Ранее банковский источник сообщил египетскому порталу Masrawy о сложностях в налаживании связи между российскими картами "Мир" и египетской платежной системой Meeza. "В свете нынешней глобальной ситуации установление связи между "Миром" и Meeza может негативно сказаться на переговорах Египта с МВФ по поводу новой программы сотрудничества", - указал источник.

https://ria.ru/20220801/filippiny-1806348254.html

https://ria.ru/20221005/mir-1821715631.html

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экономика, египет, мвф, россия, георгий борисенко, платежная система "мир", технологии, туризм