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СМИ: в Египте может заработать платежная система "Мир" в ближайшие дни - РИА Новости, 08.10.2022
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СМИ: в Египте может заработать платежная система "Мир" в ближайшие дни
СМИ: в Египте может заработать платежная система "Мир" в ближайшие дни - РИА Новости, 08.10.2022
СМИ: в Египте может заработать платежная система "Мир" в ближайшие дни
Российская платежная система "Мир" может заработать в Египте уже в ближайшие дни, такую информацию со ссылкой на источники в экономической и туристической... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T22:43
2022-10-08T22:43
экономика
египет
мвф
россия
георгий борисенко
платежная система "мир"
технологии
туризм
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КАИР, 8 окт - РИА Новости. Российская платежная система "Мир" может заработать в Египте уже в ближайшие дни, такую информацию со ссылкой на источники в экономической и туристической сферах приводит египетская газета "Аш-Шурук".По словам тех же источников "Аш-Шурук", на решение об операциях с российскими рублями не повлияла информация об отказе турецких банков от взаимодействия с платежной системой из-за возможных американских санкций.Опрошенные РИА Новости источники в туристической отрасли не смогли подтвердить информацию "Аш-Шурук", отметив, что "переговоры о внедрении российской платежной системы пока лишь только ведутся".Посол РФ в Каире Георгий Борисенко говорил в сентябре, что Москва работает с Центробанком Египта над возможностью использования карт "Мир" и надеется завершить процесс в ближайшее время.Ранее банковский источник сообщил египетскому порталу Masrawy о сложностях в налаживании связи между российскими картами "Мир" и египетской платежной системой Meeza. "В свете нынешней глобальной ситуации установление связи между "Миром" и Meeza может негативно сказаться на переговорах Египта с МВФ по поводу новой программы сотрудничества", - указал источник.
https://ria.ru/20220801/filippiny-1806348254.html
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экономика, египет, мвф, россия, георгий борисенко, платежная система "мир", технологии, туризм
Экономика, Египет, МВФ, Россия, Георгий Борисенко, Платежная система "Мир", Технологии, Туризм
22:43 08.10.2022
 
СМИ: в Египте может заработать платежная система "Мир" в ближайшие дни

"Аш-Шурук": в Египте может заработать российская платежная система "Мир" в ближайшие дни

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСтенд платежной системы "МИР"
Стенд платежной системы МИР - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд платежной системы "МИР". Архивное фото
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КАИР, 8 окт - РИА Новости. Российская платежная система "Мир" может заработать в Египте уже в ближайшие дни, такую информацию со ссылкой на источники в экономической и туристической сферах приводит египетская газета "Аш-Шурук".
"Источники в сфере экономики и туризма сообщили "Аш-Шурук" о внедрении системы "Мир" и начале операций с российским рублями в египетских банках и на туристических курортах в ближайшие дни", - сообщает издание.
По словам тех же источников "Аш-Шурук", на решение об операциях с российскими рублями не повлияла информация об отказе турецких банков от взаимодействия с платежной системой из-за возможных американских санкций.
Опрошенные РИА Новости источники в туристической отрасли не смогли подтвердить информацию "Аш-Шурук", отметив, что "переговоры о внедрении российской платежной системы пока лишь только ведутся".
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Ранее банковский источник сообщил египетскому порталу Masrawy о сложностях в налаживании связи между российскими картами "Мир" и египетской платежной системой Meeza. "В свете нынешней глобальной ситуации установление связи между "Миром" и Meeza может негативно сказаться на переговорах Египта с МВФ по поводу новой программы сотрудничества", - указал источник.
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ЭкономикаЕгипетМВФРоссияГеоргий БорисенкоПлатежная система "Мир"ТехнологииТуризм
 
 
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