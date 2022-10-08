https://ria.ru/20221008/dvizhenie-1822493975.html

Движение автомобилей по Крымскому мосту идет в реверсивном режиме

Движение автомобилей по Крымскому мосту идет в реверсивном режиме - РИА Новости, 08.10.2022

Движение автомобилей по Крымскому мосту идет в реверсивном режиме

Движение транспорта по автомобильной части Крымского моста открыто в реверсивном режиме, сообщает оператор автодорожной части моста ФКУ Упрдор "Тамань". РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T17:20

2022-10-08T17:20

2022-10-08T17:20

происшествия

сергей аксенов (политик)

крымский мост

чп на крымском мосту

республика крым

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Движение транспорта по автомобильной части Крымского моста открыто в реверсивном режиме, сообщает оператор автодорожной части моста ФКУ Упрдор "Тамань".Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту начато, сейчас оно открыто для легковых автомобилей и автобусов с полной процедурой осмотра."Движение на автодорожной части моста через Керченский пролив возобновлено для легковых автомобилей в реверсивном режиме", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221008/mironov-1822466853.html

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, сергей аксенов (политик), крымский мост, чп на крымском мосту, республика крым, россия