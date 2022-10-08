https://ria.ru/20221008/dvizhenie-1822493975.html
Движение автомобилей по Крымскому мосту идет в реверсивном режиме
Движение автомобилей по Крымскому мосту идет в реверсивном режиме - РИА Новости, 08.10.2022
Движение автомобилей по Крымскому мосту идет в реверсивном режиме
Движение транспорта по автомобильной части Крымского моста открыто в реверсивном режиме, сообщает оператор автодорожной части моста ФКУ Упрдор "Тамань". РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T17:20
2022-10-08T17:20
2022-10-08T17:20
происшествия
сергей аксенов (политик)
крымский мост
чп на крымском мосту
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Движение транспорта по автомобильной части Крымского моста открыто в реверсивном режиме, сообщает оператор автодорожной части моста ФКУ Упрдор "Тамань".Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту начато, сейчас оно открыто для легковых автомобилей и автобусов с полной процедурой осмотра."Движение на автодорожной части моста через Керченский пролив возобновлено для легковых автомобилей в реверсивном режиме", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221008/mironov-1822466853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Происшествия, Сергей Аксенов (политик), Крымский мост, ЧП на Крымском мосту, Республика Крым, Россия
Движение автомобилей по Крымскому мосту идет в реверсивном режиме
Упрдор "Тамань": движение по автодорожной части Крымского моста идет в реверсивном режиме