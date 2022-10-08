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Движение автомобилей по Крымскому мосту идет в реверсивном режиме - РИА Новости, 08.10.2022
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Движение автомобилей по Крымскому мосту идет в реверсивном режиме
Движение автомобилей по Крымскому мосту идет в реверсивном режиме - РИА Новости, 08.10.2022
Движение автомобилей по Крымскому мосту идет в реверсивном режиме
Движение транспорта по автомобильной части Крымского моста открыто в реверсивном режиме, сообщает оператор автодорожной части моста ФКУ Упрдор "Тамань". РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T17:20
2022-10-08T17:20
происшествия
сергей аксенов (политик)
крымский мост
чп на крымском мосту
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Движение транспорта по автомобильной части Крымского моста открыто в реверсивном режиме, сообщает оператор автодорожной части моста ФКУ Упрдор "Тамань".Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту начато, сейчас оно открыто для легковых автомобилей и автобусов с полной процедурой осмотра."Движение на автодорожной части моста через Керченский пролив возобновлено для легковых автомобилей в реверсивном режиме", - говорится в сообщении.
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происшествия, сергей аксенов (политик), крымский мост, чп на крымском мосту, республика крым, россия
Происшествия, Сергей Аксенов (политик), Крымский мост, ЧП на Крымском мосту, Республика Крым, Россия
17:20 08.10.2022
 
Движение автомобилей по Крымскому мосту идет в реверсивном режиме

Упрдор "Тамань": движение по автодорожной части Крымского моста идет в реверсивном режиме

© AP PhotoКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© AP Photo
Крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Движение транспорта по автомобильной части Крымского моста открыто в реверсивном режиме, сообщает оператор автодорожной части моста ФКУ Упрдор "Тамань".
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту начато, сейчас оно открыто для легковых автомобилей и автобусов с полной процедурой осмотра.
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 14:35
Миронов призвал дать "беспредельно жесткий ответ" на подрыв Крымского моста
"Движение на автодорожной части моста через Керченский пролив возобновлено для легковых автомобилей в реверсивном режиме", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияСергей Аксенов (политик)Крымский мостЧП на Крымском мостуРеспублика КрымРоссия
 
 
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