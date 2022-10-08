https://ria.ru/20221008/dvizhenie-1822407230.html

Движение по Крымскому мосту приостановили из-за горящей цистерны с топливом

Движение по Крымскому мосту приостановили из-за горящей цистерны с топливом - РИА Новости, 08.10.2022

Движение по Крымскому мосту приостановили из-за горящей цистерны с топливом

Цистерна с топливом загорелась на Крымском мосту, движение по нему остановлено. О ЧП РИА Новости сообщили в дорожном управлении "Тамань". РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T06:55

2022-10-08T06:55

2022-10-08T08:43

топливо

происшествия

керченский пролив

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822414038_0:222:1280:942_1920x0_80_0_0_eb156143bf796d94af3e6b7eab98ac52.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — РИА Новости. Цистерна с топливом загорелась на Крымском мосту, движение по нему остановлено. О ЧП РИА Новости сообщили в дорожном управлении "Тамань". По данным экстренных служб Крыма, движение поездов по транспортному переходу через пролив также приостановлено.По предварительным данным, пострадавших нет.Как сообщила ФГУП "Крымская железная дорога", локомотив с частью вагонов грузового состава, в котором произошло возгорание, выведен с Крымского моста в Керчь. "Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются", — добавили в пресс-службе предприятия.Как написал в Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков, судоходные арки моста не повреждены.В Росморречфлоте сообщили РИА Новости, что судоходство в Керченском проливе из-за ЧП на мосту не останавливали. Власти подготовили к запуску паромную переправу.Крымский мост – самый протяженный в России, его длина — 19 километров. Автомобильная часть была введена в строй в мае 2018 года. А в декабре 2019-го пошли первые поезда по его железнодорожной части.

https://ria.ru/20221008/krym-1822412244.html

керченский пролив

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

топливо, происшествия, керченский пролив, россия