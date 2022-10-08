https://ria.ru/20221008/dvizhenie-1822407230.html
Движение по Крымскому мосту приостановили из-за горящей цистерны с топливом
Движение по Крымскому мосту приостановили из-за горящей цистерны с топливом - РИА Новости, 08.10.2022
Движение по Крымскому мосту приостановили из-за горящей цистерны с топливом
Цистерна с топливом загорелась на Крымском мосту, движение по нему остановлено. О ЧП РИА Новости сообщили в дорожном управлении "Тамань". РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T06:55
2022-10-08T06:55
2022-10-08T08:43
топливо
происшествия
керченский пролив
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — РИА Новости. Цистерна с топливом загорелась на Крымском мосту, движение по нему остановлено. О ЧП РИА Новости сообщили в дорожном управлении "Тамань". По данным экстренных служб Крыма, движение поездов по транспортному переходу через пролив также приостановлено.По предварительным данным, пострадавших нет.Как сообщила ФГУП "Крымская железная дорога", локомотив с частью вагонов грузового состава, в котором произошло возгорание, выведен с Крымского моста в Керчь. "Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются", — добавили в пресс-службе предприятия.Как написал в Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков, судоходные арки моста не повреждены.В Росморречфлоте сообщили РИА Новости, что судоходство в Керченском проливе из-за ЧП на мосту не останавливали. Власти подготовили к запуску паромную переправу.Крымский мост – самый протяженный в России, его длина — 19 километров. Автомобильная часть была введена в строй в мае 2018 года. А в декабре 2019-го пошли первые поезда по его железнодорожной части.
https://ria.ru/20221008/krym-1822412244.html
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РИА Новости
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топливо, происшествия, керченский пролив, россия
Топливо, Происшествия, Керченский пролив, Россия
06:55 08.10.2022 (обновлено: 08:43 08.10.2022)
Движение по Крымскому мосту приостановили из-за горящей цистерны с топливом
На Крымском мосту загорелась цистерна с топливом, движение поездов остановлено
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — РИА Новости. Цистерна с топливом загорелась на Крымском мосту, движение по нему остановлено. О ЧП РИА Новости сообщили в дорожном управлении "Тамань".
По данным экстренных служб Крыма, движение поездов по транспортному переходу через пролив также приостановлено.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Как сообщила ФГУП "Крымская железная дорога", локомотив с частью вагонов грузового состава, в котором произошло возгорание, выведен с Крымского моста в Керчь. "Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются", — добавили в пресс-службе предприятия.
Как написал
в Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков, судоходные арки моста не повреждены.
В Росморречфлоте сообщили РИА Новости, что судоходство в Керченском проливе из-за ЧП на мосту не останавливали. Власти подготовили к запуску паромную переправу.
Крымский мост – самый протяженный в России, его длина — 19 километров. Автомобильная часть была введена в строй в мае 2018 года. А в декабре 2019-го пошли первые поезда по его железнодорожной части.