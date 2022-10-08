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Киев утвердил программу по закупке дров и буржуек к отопительному сезону - РИА Новости, 08.10.2022
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Киев утвердил программу по закупке дров и буржуек к отопительному сезону
Киев утвердил программу по закупке дров и буржуек к отопительному сезону - РИА Новости, 08.10.2022
Киев утвердил программу по закупке дров и буржуек к отопительному сезону
Кабмин Украины утвердил программу о закупке дров и мобильных металлических печей, называемых "буржуйками", для прифронтовых регионов, на что предусмотрено 563... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T23:04
2022-10-08T23:04
в мире
денис шмыгаль
укрзализныця
украинская железная дорога
нафтогаз украины
экономика
украина
киев
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Кабмин Украины утвердил программу о закупке дров и мобильных металлических печей, называемых "буржуйками", для прифронтовых регионов, на что предусмотрено 563 миллионов гривен ($15,2 миллиона), заявил в субботу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.По его словам, речь идет об общинах в Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях, поскольку эти области находятся под угрозой повторного повреждения инфраструктуры из-за боевых действий. Он отметил, что принятые меры необходимы, если "коммунальщики не успеют восстановить отопительную инфраструктуру".Ранее мэр Львова Андрей Садовой записал видеообращение к жителям города, в котором призвал заранее готовиться к аномальным ситуациям во время отопительного сезона и посоветовал запасаться дровами. Он заверил, что власти города закупают в большом количестве буржуйки как "единственное, что может остаться, если другое не работает".Ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что уже в следующем отопительном сезоне планируется отказаться полностью от газа для централизованного отопления и перейти на отопление биомассой и мусором.
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в мире, денис шмыгаль, укрзализныця, украинская железная дорога, нафтогаз украины, экономика, украина, киев, андрей садовой
В мире, Денис Шмыгаль, Укрзализныця, Украинская железная дорога, Нафтогаз Украины, Экономика, Украина, Киев, Андрей Садовой
23:04 08.10.2022
 
Киев утвердил программу по закупке дров и буржуек к отопительному сезону

Правительство Украины утвердило программу по закупке дров и буржуек к отопительному сезону

© Fotolia / kvdkzГрузовик с дровами
Грузовик с дровами - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© Fotolia / kvdkz
Грузовик с дровами . Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Кабмин Украины утвердил программу о закупке дров и мобильных металлических печей, называемых "буржуйками", для прифронтовых регионов, на что предусмотрено 563 миллионов гривен ($15,2 миллиона), заявил в субботу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"563 миллиона гривен ($15,2 миллиона) правительство выделяет 8 областям для приобретения дров и их бесплатной раздачи населению в прифронтовых территориях. Утверждаем также порядок распределения и доставки этих дров к людям. Кроме того, "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги" – ред.) по поручению правительства произведет 6 тысяч мобильных металлических печей (буржуек) и дополнительно заготовит 6 тысяч кубов дров для Херсонской области", - сообщил Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, речь идет об общинах в Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях, поскольку эти области находятся под угрозой повторного повреждения инфраструктуры из-за боевых действий. Он отметил, что принятые меры необходимы, если "коммунальщики не успеют восстановить отопительную инфраструктуру".
Ранее мэр Львова Андрей Садовой записал видеообращение к жителям города, в котором призвал заранее готовиться к аномальным ситуациям во время отопительного сезона и посоветовал запасаться дровами. Он заверил, что власти города закупают в большом количестве буржуйки как "единственное, что может остаться, если другое не работает".
Ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что уже в следующем отопительном сезоне планируется отказаться полностью от газа для централизованного отопления и перейти на отопление биомассой и мусором.
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 13:24
На Украине предложили отказаться от газа и перейти на отопление мусором
 
В миреДенис ШмыгальУкрзализныцяУкраинская железная дорогаНафтогаз УкраиныЭкономикаУкраинаКиевАндрей Садовой
 
 
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