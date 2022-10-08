https://ria.ru/20221008/drova-1822546407.html

Киев утвердил программу по закупке дров и буржуек к отопительному сезону

Киев утвердил программу по закупке дров и буржуек к отопительному сезону - РИА Новости, 08.10.2022

Киев утвердил программу по закупке дров и буржуек к отопительному сезону

Кабмин Украины утвердил программу о закупке дров и мобильных металлических печей, называемых "буржуйками", для прифронтовых регионов, на что предусмотрено 563... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T23:04

2022-10-08T23:04

2022-10-08T23:04

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денис шмыгаль

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Кабмин Украины утвердил программу о закупке дров и мобильных металлических печей, называемых "буржуйками", для прифронтовых регионов, на что предусмотрено 563 миллионов гривен ($15,2 миллиона), заявил в субботу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.По его словам, речь идет об общинах в Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях, поскольку эти области находятся под угрозой повторного повреждения инфраструктуры из-за боевых действий. Он отметил, что принятые меры необходимы, если "коммунальщики не успеют восстановить отопительную инфраструктуру".Ранее мэр Львова Андрей Садовой записал видеообращение к жителям города, в котором призвал заранее готовиться к аномальным ситуациям во время отопительного сезона и посоветовал запасаться дровами. Он заверил, что власти города закупают в большом количестве буржуйки как "единственное, что может остаться, если другое не работает".Ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что уже в следующем отопительном сезоне планируется отказаться полностью от газа для централизованного отопления и перейти на отопление биомассой и мусором.

https://ria.ru/20221001/ukraina-1820835104.html

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в мире, денис шмыгаль, укрзализныця, украинская железная дорога, нафтогаз украины, экономика, украина, киев, андрей садовой