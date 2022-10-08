https://ria.ru/20221008/donetsk-1822547550.html
В центре Донецка раздался сильный хлопок
В центре Донецка раздался сильный хлопок - РИА Новости, 08.10.2022
В центре Донецка раздался сильный хлопок
Сильный хлопок раздался в центре Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T23:19
2022-10-08T23:19
2022-10-08T23:20
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
в мире
пво
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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Сильный хлопок раздался в центре Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости.В воздухе появился характерный запах пороха. Был ли это "прилёт" или сработала система ПВО, пока неизвестно.
https://ria.ru/20221008/spetsoperatsiya-1822546978.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк (днр), в мире, пво
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), В мире, ПВО
23:19 08.10.2022 (обновлено: 23:20 08.10.2022)
В центре Донецка раздался сильный хлопок
В центре Донецка раздался сильный хлопок, в воздухе появился характерный запах пороха