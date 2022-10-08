https://ria.ru/20221008/donetsk-1822547550.html

В центре Донецка раздался сильный хлопок

В центре Донецка раздался сильный хлопок - РИА Новости, 08.10.2022

В центре Донецка раздался сильный хлопок

Сильный хлопок раздался в центре Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T23:19

2022-10-08T23:19

2022-10-08T23:20

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

в мире

пво

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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Сильный хлопок раздался в центре Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости.В воздухе появился характерный запах пороха. Был ли это "прилёт" или сработала система ПВО, пока неизвестно.

https://ria.ru/20221008/spetsoperatsiya-1822546978.html

донецк (днр)

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецк (днр), в мире, пво