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В центре Донецка раздался сильный хлопок - РИА Новости, 08.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221008/donetsk-1822547550.html
В центре Донецка раздался сильный хлопок
В центре Донецка раздался сильный хлопок - РИА Новости, 08.10.2022
В центре Донецка раздался сильный хлопок
Сильный хлопок раздался в центре Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T23:19
2022-10-08T23:20
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
в мире
пво
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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Сильный хлопок раздался в центре Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости.В воздухе появился характерный запах пороха. Был ли это "прилёт" или сработала система ПВО, пока неизвестно.
https://ria.ru/20221008/spetsoperatsiya-1822546978.html
донецк (днр)
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Наталья Макарова
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донецк (днр), в мире, пво
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), В мире, ПВО
23:19 08.10.2022 (обновлено: 23:20 08.10.2022)
 
В центре Донецка раздался сильный хлопок

В центре Донецка раздался сильный хлопок, в воздухе появился характерный запах пороха

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЧастично разрушенное здание на одной из улиц в Донецке
Частично разрушенное здание на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Частично разрушенное здание на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Сильный хлопок раздался в центре Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости.
В воздухе появился характерный запах пороха. Был ли это "прилёт" или сработала система ПВО, пока неизвестно.
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