https://ria.ru/20221008/donetsk-1822484217.html
В Донецке два человека погибли при украинском обстреле
В Донецке два человека погибли при украинском обстреле - РИА Новости, 08.10.2022
В Донецке два человека погибли при украинском обстреле
Два человека погибли при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T16:10
2022-10-08T16:10
2022-10-08T16:19
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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Два человека погибли при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Киевский район Донецка, по ул. Лиственной погибли 2 человека", - сообщили в штабе.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что с 14.00 мск выпущено 14 снарядов по четырем районам города, в том числе из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20221007/energodar-1822284772.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика
В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
16:10 08.10.2022 (обновлено: 16:19 08.10.2022)
В Донецке два человека погибли при украинском обстреле
В Киевском районе Донецка два человека погибли при украинском обстреле