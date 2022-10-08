https://ria.ru/20221008/donetsk-1822484217.html

В Донецке два человека погибли при украинском обстреле

В Донецке два человека погибли при украинском обстреле - РИА Новости, 08.10.2022

В Донецке два человека погибли при украинском обстреле

Два человека погибли при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T16:10

2022-10-08T16:10

2022-10-08T16:19

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg

ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Два человека погибли при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Киевский район Донецка, по ул. Лиственной погибли 2 человека", - сообщили в штабе.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что с 14.00 мск выпущено 14 снарядов по четырем районам города, в том числе из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20221007/energodar-1822284772.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика