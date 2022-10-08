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В Донецке два человека погибли при украинском обстреле - РИА Новости, 08.10.2022
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В Донецке два человека погибли при украинском обстреле
В Донецке два человека погибли при украинском обстреле - РИА Новости, 08.10.2022
В Донецке два человека погибли при украинском обстреле
Два человека погибли при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T16:10
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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Два человека погибли при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Киевский район Донецка, по ул. Лиственной погибли 2 человека", - сообщили в штабе.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что с 14.00 мск выпущено 14 снарядов по четырем районам города, в том числе из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика
В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
16:10 08.10.2022 (обновлено: 16:19 08.10.2022)
 
В Донецке два человека погибли при украинском обстреле

В Киевском районе Донецка два человека погибли при украинском обстреле

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно
Вид на соседний дом через разбитое окно - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Два человека погибли при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Киевский район Донецка, по ул. Лиственной погибли 2 человека", - сообщили в штабе.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что с 14.00 мск выпущено 14 снарядов по четырем районам города, в том числе из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров.
Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 16:31Специальная военная операция на Украине
В Энергодаре после обстрела со стороны ВСУ пропал свет
 
В миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
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