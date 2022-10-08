https://ria.ru/20221008/donbass-1822482460.html

Силы ДНР ведут наступление на село Первомайское

Силы ДНР ведут наступление на село Первомайское - РИА Новости, 08.10.2022

Силы ДНР ведут наступление на село Первомайское

Силы ДНР ведут наступление на село Первомайское в пригороде Донецка, сообщила Народная милиция республики. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T16:01

2022-10-08T16:01

2022-10-08T16:48

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791063478_0:252:3193:2048_1920x0_80_0_0_9e3b9e825c1b53d5a09d871e70314f43.jpg

ДОНЕЦК, 8 окт — РИА Новости. Силы ДНР ведут наступление на село Первомайское в пригороде Донецка, сообщила Народная милиция республики."Подразделения Народной милиции ДНР, освободившие Пески, — 11-й полк и батальон "Сомали" — продолжают развивать успех и ведут зачистку села Первомайское", — говорится в записи в Telegram-канале ведомства.Как отмечается, действия штурмовых групп поддерживает артиллерия, огонь которой корректируется с помощью беспилотников.Ведомство также опубликовало видео из окрестностей села, из которого следует, что значительная часть Первомайского пока под контролем украинских военных, однако силы ДНР ведут огонь по их позициям.Первомайское находится в десяти километрах от северо-западной окраины Донецка. Их разделяет село Пески, которое отбили в конце августа.

https://ria.ru/20221008/dnr-1822430508.html

https://ria.ru/20221008/spetsoperatsiya-1822473874.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр)