Рейтинг@Mail.ru
Силы ДНР ведут наступление на село Первомайское - РИА Новости, 08.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221008/donbass-1822482460.html
Силы ДНР ведут наступление на село Первомайское
Силы ДНР ведут наступление на село Первомайское - РИА Новости, 08.10.2022
Силы ДНР ведут наступление на село Первомайское
Силы ДНР ведут наступление на село Первомайское в пригороде Донецка, сообщила Народная милиция республики. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T16:01
2022-10-08T16:48
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791063478_0:252:3193:2048_1920x0_80_0_0_9e3b9e825c1b53d5a09d871e70314f43.jpg
ДОНЕЦК, 8 окт — РИА Новости. Силы ДНР ведут наступление на село Первомайское в пригороде Донецка, сообщила Народная милиция республики."Подразделения Народной милиции ДНР, освободившие Пески, — 11-й полк и батальон "Сомали" — продолжают развивать успех и ведут зачистку села Первомайское", — говорится в записи в Telegram-канале ведомства.Как отмечается, действия штурмовых групп поддерживает артиллерия, огонь которой корректируется с помощью беспилотников.Ведомство также опубликовало видео из окрестностей села, из которого следует, что значительная часть Первомайского пока под контролем украинских военных, однако силы ДНР ведут огонь по их позициям.Первомайское находится в десяти километрах от северо-западной окраины Донецка. Их разделяет село Пески, которое отбили в конце августа.
https://ria.ru/20221008/dnr-1822430508.html
https://ria.ru/20221008/spetsoperatsiya-1822473874.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791063478_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_71232893a48105273dc875c838985177.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр)
В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР)
16:01 08.10.2022 (обновлено: 16:48 08.10.2022)
 
Силы ДНР ведут наступление на село Первомайское

Силы ДНР ведут наступление на село Первомайское в пригороде Донецка

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР
Военнослужащие Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Народной милиции ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 окт — РИА Новости. Силы ДНР ведут наступление на село Первомайское в пригороде Донецка, сообщила Народная милиция республики.
"Подразделения Народной милиции ДНР, освободившие Пески, — 11-й полк и батальон "Сомали" — продолжают развивать успех и ведут зачистку села Первомайское", — говорится в записи в Telegram-канале ведомства.
Военный в Донбассе - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 10:59Специальная военная операция на Украине
В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки
Как отмечается, действия штурмовых групп поддерживает артиллерия, огонь которой корректируется с помощью беспилотников.
Ведомство также опубликовало видео из окрестностей села, из которого следует, что значительная часть Первомайского пока под контролем украинских военных, однако силы ДНР ведут огонь по их позициям.
Первомайское находится в десяти километрах от северо-западной окраины Донецка. Их разделяет село Пески, которое отбили в конце августа.
Аэродром базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 15:21Специальная военная операция на Украине
Российская авиация в ДНР уничтожила более ста украинских военных
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала