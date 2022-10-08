https://ria.ru/20221008/donbass-1822482460.html
Силы ДНР ведут наступление на село Первомайское
Силы ДНР ведут наступление на село Первомайское - РИА Новости, 08.10.2022
Силы ДНР ведут наступление на село Первомайское
Силы ДНР ведут наступление на село Первомайское в пригороде Донецка, сообщила Народная милиция республики. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T16:01
2022-10-08T16:01
2022-10-08T16:48
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 8 окт — РИА Новости. Силы ДНР ведут наступление на село Первомайское в пригороде Донецка, сообщила Народная милиция республики."Подразделения Народной милиции ДНР, освободившие Пески, — 11-й полк и батальон "Сомали" — продолжают развивать успех и ведут зачистку села Первомайское", — говорится в записи в Telegram-канале ведомства.Как отмечается, действия штурмовых групп поддерживает артиллерия, огонь которой корректируется с помощью беспилотников.Ведомство также опубликовало видео из окрестностей села, из которого следует, что значительная часть Первомайского пока под контролем украинских военных, однако силы ДНР ведут огонь по их позициям.Первомайское находится в десяти километрах от северо-западной окраины Донецка. Их разделяет село Пески, которое отбили в конце августа.
https://ria.ru/20221008/dnr-1822430508.html
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донецкая народная республика
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр)
В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР)
16:01 08.10.2022 (обновлено: 16:48 08.10.2022)
Силы ДНР ведут наступление на село Первомайское
Силы ДНР ведут наступление на село Первомайское в пригороде Донецка