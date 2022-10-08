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В ДНР выпустили серию марок "Донбасс — это Россия" - РИА Новости, 08.10.2022
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В ДНР выпустили серию марок "Донбасс — это Россия"
В ДНР выпустили серию марок "Донбасс — это Россия" - РИА Новости, 08.10.2022
В ДНР выпустили серию марок "Донбасс — это Россия"
Почта Донбасса выпустила серию коммеморативных марок "Донбасс - это Россия", приуроченную к вхождению Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T10:48
2022-10-08T13:36
в мире
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Почта Донбасса выпустила серию коммеморативных марок "Донбасс - это Россия", приуроченную к вхождению Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации, передает корреспондент РИА Новости.Серия, представленная в субботу на главпочтамте на улице Артема в центре Донецка, состоит из четырех миниатюр. Первая посвящена референдуму о самоопределении ДНР, проведенному 11 мая 2014 года. Вторая - всенародному голосованию о вхождении республики в состав РФ, которое проводилось 23-27 сентября 2022 года, спустя семь месяцев после начала российской специальной военной операции против Киева. Третья и четвертая марки композиции посвящены соответственно Указу президента РФ о признании ДНР, опубликованному 21 февраля 2022 года, и договору о принятии республики в состав России на правах региона 30 сентября 2022 года.Композиционно выпуск состоит из двух сцепок, объединенных в сувенирный лист с текстом "Донбасс - это Россия!". Между первой и второй марками расположен купон с изображением флага ДНР, между третьей и четвертой - купон с флагом РФ. Номинал каждой из марок - 136 рублей, тираж - 8 тысяч сувенирных листов.ДНР выпускает почтовые марки с 9 мая 2015 года. На первой из них изображены известные командиры донецкого ополчения Арсен Павлов ("Моторола") и Михаил Толстых ("Гиви"). С тех пор были выпущены многие десятки сюжетов, в том числе военной тематики. В частности, в нынешнем году вышли миниатюры, посвященные спецоперации на Украине, погибшему в Волновахе комбату "Спарты" Владимиру Жоге и освобождению Мариуполя. Кроме того, почта республики выпускает конверты первого дня, штемпели специального гашения, маркированные художественные почтовые карточки и другую филателистическую продукцию.
https://ria.ru/20221005/putin-1821731445.html
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в мире, донецкая народная республика, россия
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия
10:48 08.10.2022 (обновлено: 13:36 08.10.2022)
 
В ДНР выпустили серию марок "Донбасс — это Россия"

Почта Донбасса выпустила серию марок в честь вхождения ДНР в состав России

© Фото : Почта ДонбассаСерия марок "Донбасс - это Россия"
Серия марок Донбасс - это Россия - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© Фото : Почта Донбасса
Серия марок "Донбасс - это Россия"
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Почта Донбасса выпустила серию коммеморативных марок "Донбасс - это Россия", приуроченную к вхождению Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации, передает корреспондент РИА Новости.
Серия, представленная в субботу на главпочтамте на улице Артема в центре Донецка, состоит из четырех миниатюр. Первая посвящена референдуму о самоопределении ДНР, проведенному 11 мая 2014 года. Вторая - всенародному голосованию о вхождении республики в состав РФ, которое проводилось 23-27 сентября 2022 года, спустя семь месяцев после начала российской специальной военной операции против Киева. Третья и четвертая марки композиции посвящены соответственно Указу президента РФ о признании ДНР, опубликованному 21 февраля 2022 года, и договору о принятии республики в состав России на правах региона 30 сентября 2022 года.
Российский флаг в парке города Васильевка Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 15:49
Ситуация на новых территориях будет стабилизирована, заявил Путин
Композиционно выпуск состоит из двух сцепок, объединенных в сувенирный лист с текстом "Донбасс - это Россия!". Между первой и второй марками расположен купон с изображением флага ДНР, между третьей и четвертой - купон с флагом РФ. Номинал каждой из марок - 136 рублей, тираж - 8 тысяч сувенирных листов.
ДНР выпускает почтовые марки с 9 мая 2015 года. На первой из них изображены известные командиры донецкого ополчения Арсен Павлов ("Моторола") и Михаил Толстых ("Гиви"). С тех пор были выпущены многие десятки сюжетов, в том числе военной тематики. В частности, в нынешнем году вышли миниатюры, посвященные спецоперации на Украине, погибшему в Волновахе комбату "Спарты" Владимиру Жоге и освобождению Мариуполя. Кроме того, почта республики выпускает конверты первого дня, штемпели специального гашения, маркированные художественные почтовые карточки и другую филателистическую продукцию.
Конституция Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 18:54
Опубликован текст Конституции с новыми российскими территориями
 
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