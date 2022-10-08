https://ria.ru/20221008/donbass-1822429303.html

В ДНР выпустили серию марок "Донбасс — это Россия"

В ДНР выпустили серию марок "Донбасс — это Россия" - РИА Новости, 08.10.2022

В ДНР выпустили серию марок "Донбасс — это Россия"

Почта Донбасса выпустила серию коммеморативных марок "Донбасс - это Россия", приуроченную к вхождению Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T10:48

2022-10-08T10:48

2022-10-08T13:36

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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Почта Донбасса выпустила серию коммеморативных марок "Донбасс - это Россия", приуроченную к вхождению Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации, передает корреспондент РИА Новости.Серия, представленная в субботу на главпочтамте на улице Артема в центре Донецка, состоит из четырех миниатюр. Первая посвящена референдуму о самоопределении ДНР, проведенному 11 мая 2014 года. Вторая - всенародному голосованию о вхождении республики в состав РФ, которое проводилось 23-27 сентября 2022 года, спустя семь месяцев после начала российской специальной военной операции против Киева. Третья и четвертая марки композиции посвящены соответственно Указу президента РФ о признании ДНР, опубликованному 21 февраля 2022 года, и договору о принятии республики в состав России на правах региона 30 сентября 2022 года.Композиционно выпуск состоит из двух сцепок, объединенных в сувенирный лист с текстом "Донбасс - это Россия!". Между первой и второй марками расположен купон с изображением флага ДНР, между третьей и четвертой - купон с флагом РФ. Номинал каждой из марок - 136 рублей, тираж - 8 тысяч сувенирных листов.ДНР выпускает почтовые марки с 9 мая 2015 года. На первой из них изображены известные командиры донецкого ополчения Арсен Павлов ("Моторола") и Михаил Толстых ("Гиви"). С тех пор были выпущены многие десятки сюжетов, в том числе военной тематики. В частности, в нынешнем году вышли миниатюры, посвященные спецоперации на Украине, погибшему в Волновахе комбату "Спарты" Владимиру Жоге и освобождению Мариуполя. Кроме того, почта республики выпускает конверты первого дня, штемпели специального гашения, маркированные художественные почтовые карточки и другую филателистическую продукцию.

https://ria.ru/20221005/putin-1821731445.html

https://ria.ru/20221006/konstitutsiya-1822060106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, россия