https://ria.ru/20221008/dnr-1822430508.html
В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки
В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки - РИА Новости, 08.10.2022
В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, танк, две гаубицы М777, два беспилотника и шесть бронированных машин, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T10:59
2022-10-08T10:59
2022-10-08T10:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 8 окт – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, танк, две гаубицы М777, два беспилотника и шесть бронированных машин, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две гаубицы М777, танк, шесть бронированных машин и ДВА БпЛА. Потери в живой силе противника составили до 40 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки
В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных и двух гаубиц за сутки