https://ria.ru/20221008/dnr-1822430508.html

В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки

В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки - РИА Новости, 08.10.2022

В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, танк, две гаубицы М777, два беспилотника и шесть бронированных машин, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T10:59

2022-10-08T10:59

2022-10-08T10:59

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 8 окт – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, танк, две гаубицы М777, два беспилотника и шесть бронированных машин, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две гаубицы М777, танк, шесть бронированных машин и ДВА БпЛА. Потери в живой силе противника составили до 40 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20221007/rassledovanie-1822366887.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, украина