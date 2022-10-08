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В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки - РИА Новости, 08.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки
В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки - РИА Новости, 08.10.2022
В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, танк, две гаубицы М777, два беспилотника и шесть бронированных машин, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T10:59
2022-10-08T10:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 8 окт – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, танк, две гаубицы М777, два беспилотника и шесть бронированных машин, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две гаубицы М777, танк, шесть бронированных машин и ДВА БпЛА. Потери в живой силе противника составили до 40 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
10:59 08.10.2022
 
В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки

В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных и двух гаубиц за сутки

© РИА Новости / Виктор АнтонюкВоенный в Донбассе
Военный в Донбассе - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Военный в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 окт – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, танк, две гаубицы М777, два беспилотника и шесть бронированных машин, сообщила Народная милиция ДНР.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две гаубицы М777, танк, шесть бронированных машин и ДВА БпЛА. Потери в живой силе противника составили до 40 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Фрагменты от разорвавшихся снарядов в Херсоне - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 20:19Специальная военная операция на Украине
СК расследует последствия обстрелов Херсона и ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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