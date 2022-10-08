https://ria.ru/20221008/deti-1822453496.html
Детей из Херсонской области отправят в Крым, Ростовскую область и на Кубань
Детей из Херсонской области отправят в Крым, Ростовскую область и на Кубань - РИА Новости, 08.10.2022
Детей из Херсонской области отправят в Крым, Ростовскую область и на Кубань
Власти Херсонской области намерены отправить детей с родителями и стариков на отдых на несколько недель в Крым, Ростовскую область и Краснодарский край, заявил... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T13:17
2022-10-08T13:17
2022-10-08T14:41
специальная военная операция на украине
херсонская область
ростовская область
краснодарский край
кирилл стремоусов
общество
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Власти Херсонской области намерены отправить детей с родителями и стариков на отдых на несколько недель в Крым, Ростовскую область и Краснодарский край, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее власти Кубани сообщили, что готовы принять до десяти тысяч детей и взрослых из Херсонской области. В Крыму сообщали, что готовы принять на отдых на каникулы около пяти тысяч детей из того же региона."На сегодняшний момент принято решение. <…> Мы готовы на время тяжелого периода, потому что укронацисты обстреливают город — сейчас Ростовская область, Краснодарский край приглашают на отдых детей, родителей, стариков. Буквально с завтрашнего дня будут работать центры, мы дадим телефоны, чтобы люди могли (с ними) связываться. <...> На время зачистки от нацистов <...> периметра вдоль Херсонской и Запорожской областей будем потихонечку на несколько недель приглашать в Крым, Ростовскую область, Краснодарский край", — сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20221008/kherson-1822435444.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , ростовская область, краснодарский край, кирилл стремоусов, общество
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Ростовская область, Краснодарский край, Кирилл Стремоусов, Общество
13:17 08.10.2022 (обновлено: 14:41 08.10.2022)
Детей из Херсонской области отправят в Крым, Ростовскую область и на Кубань
Стремоусов: детей из Херсонской области отправят в Крым, Ростовскую область и на Кубань