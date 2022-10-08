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Детей из Херсонской области отправят в Крым, Ростовскую область и на Кубань - РИА Новости, 08.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221008/deti-1822453496.html
Детей из Херсонской области отправят в Крым, Ростовскую область и на Кубань
Детей из Херсонской области отправят в Крым, Ростовскую область и на Кубань - РИА Новости, 08.10.2022
Детей из Херсонской области отправят в Крым, Ростовскую область и на Кубань
Власти Херсонской области намерены отправить детей с родителями и стариков на отдых на несколько недель в Крым, Ростовскую область и Краснодарский край, заявил... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T13:17
2022-10-08T14:41
специальная военная операция на украине
херсонская область
ростовская область
краснодарский край
кирилл стремоусов
общество
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Власти Херсонской области намерены отправить детей с родителями и стариков на отдых на несколько недель в Крым, Ростовскую область и Краснодарский край, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее власти Кубани сообщили, что готовы принять до десяти тысяч детей и взрослых из Херсонской области. В Крыму сообщали, что готовы принять на отдых на каникулы около пяти тысяч детей из того же региона."На сегодняшний момент принято решение. &lt;…&gt; Мы готовы на время тяжелого периода, потому что укронацисты обстреливают город — сейчас Ростовская область, Краснодарский край приглашают на отдых детей, родителей, стариков. Буквально с завтрашнего дня будут работать центры, мы дадим телефоны, чтобы люди могли (с ними) связываться. &lt;...&gt; На время зачистки от нацистов &lt;...&gt; периметра вдоль Херсонской и Запорожской областей будем потихонечку на несколько недель приглашать в Крым, Ростовскую область, Краснодарский край", — сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24".
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херсонская область , ростовская область, краснодарский край, кирилл стремоусов, общество
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Ростовская область, Краснодарский край, Кирилл Стремоусов, Общество
13:17 08.10.2022 (обновлено: 14:41 08.10.2022)
 
Детей из Херсонской области отправят в Крым, Ростовскую область и на Кубань

Стремоусов: детей из Херсонской области отправят в Крым, Ростовскую область и на Кубань

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Власти Херсонской области намерены отправить детей с родителями и стариков на отдых на несколько недель в Крым, Ростовскую область и Краснодарский край, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Ранее власти Кубани сообщили, что готовы принять до десяти тысяч детей и взрослых из Херсонской области. В Крыму сообщали, что готовы принять на отдых на каникулы около пяти тысяч детей из того же региона.
"На сегодняшний момент принято решение. <…> Мы готовы на время тяжелого периода, потому что укронацисты обстреливают город — сейчас Ростовская область, Краснодарский край приглашают на отдых детей, родителей, стариков. Буквально с завтрашнего дня будут работать центры, мы дадим телефоны, чтобы люди могли (с ними) связываться. <...> На время зачистки от нацистов <...> периметра вдоль Херсонской и Запорожской областей будем потихонечку на несколько недель приглашать в Крым, Ростовскую область, Краснодарский край", — сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24".
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРостовская областьКраснодарский крайКирилл СтремоусовОбщество
 
 
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