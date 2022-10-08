https://ria.ru/20221008/delo-1822421274.html

СК возбудил уголовное дело после подрыва на Крымском мосту

СК возбудил уголовное дело после подрыва на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022

СК возбудил уголовное дело после подрыва на Крымском мосту

Уголовное дело возбуждено по факту подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T09:49

2022-10-08T09:49

2022-10-08T10:36

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

крымский мост

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в связи с происшествием на Крымском мосту. По предварительной информации, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета", - говорится в сообщении.Также по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина на место выехали криминалисты ГУ криминалистики Следственного комитета РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, крымский мост