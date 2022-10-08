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СК возбудил уголовное дело после подрыва на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
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СК возбудил уголовное дело после подрыва на Крымском мосту
СК возбудил уголовное дело после подрыва на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
СК возбудил уголовное дело после подрыва на Крымском мосту
Уголовное дело возбуждено по факту подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T09:49
2022-10-08T10:36
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
крымский мост
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в связи с происшествием на Крымском мосту. По предварительной информации, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета", - говорится в сообщении.Также по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина на место выехали криминалисты ГУ криминалистики Следственного комитета РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, крымский мост
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту, Крымский мост
09:49 08.10.2022 (обновлено: 10:36 08.10.2022)
 
СК возбудил уголовное дело после подрыва на Крымском мосту

СК возбудил уголовное дело после подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту

© фото очевидцаПожар на Крымском мосту
Пожар на Крымском мосту
© фото очевидца
Пожар на Крымском мосту. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в связи с происшествием на Крымском мосту. По предварительной информации, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета", - говорится в сообщении.
Также по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина на место выехали криминалисты ГУ криминалистики Следственного комитета РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)ЧП на Крымском мостуКрымский мост
 
 
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