Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, что нужно сделать до 1 декабря - РИА Новости, 08.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221008/dekabr-1822396583.html
Россиянам рассказали, что нужно сделать до 1 декабря
Россиянам рассказали, что нужно сделать до 1 декабря - РИА Новости, 08.10.2022
Россиянам рассказали, что нужно сделать до 1 декабря
Россияне до 1 декабря должны заплатить имущественные налоги за 2021 год. Это рабочий день, поэтому никаких переносов сроков не будет. Расчет налога за квартиру, РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T01:16
2022-10-08T01:16
экономика
налоги
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815667641_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fa41fc295678a70e152bd134a001afe8.jpg
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Россияне до 1 декабря должны заплатить имущественные налоги за 2021 год. Это рабочий день, поэтому никаких переносов сроков не будет. Расчет налога за квартиру, землю и транспорт делает ИФНС, граждане получают уведомления, расчет и квитанцию к уплате, рассказал агентству Прайм" управляющий партнер юридического бюро А+ Василий Мельник.Налог на имущество россияне платят за недвижимость, которая есть в их собственности — землю, строения, квартиры, машиноместа и т.п. Транспортный налог оплачивают владельцы транспорта. Узнать о том, за что вы должны государству, можно в личном кабинете на сайте NALOG.ru. “Если в составе имущества допущены ошибки, и присутствует объект, который вам давно не принадлежит, то необходимо подать заявление об исключении объекта из расчета налога", - посоветовал Мельник.Если у вас есть льготы или налоговые вычеты, об этом необходимо заявить до уплаты налога, тогда сумму пересчитают. Перечень и основания льгот или вычетов приведен в налоговом законодательстве. С тех, кто не заплатит вовремя, по закону взыщут пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Банка России.
https://ria.ru/20221006/nalogi-1821972567.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815667641_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d45895fd43aa6d01e22a990c4ecbb533.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, налоги, россия, общество
Экономика, Налоги, Россия, Общество
01:16 08.10.2022
 
Россиянам рассказали, что нужно сделать до 1 декабря

Юрист Мельник напомнил россиянам о необходимости заплатить до 1 декабря налоги за 2021 год

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Россияне до 1 декабря должны заплатить имущественные налоги за 2021 год. Это рабочий день, поэтому никаких переносов сроков не будет. Расчет налога за квартиру, землю и транспорт делает ИФНС, граждане получают уведомления, расчет и квитанцию к уплате, рассказал агентству Прайм" управляющий партнер юридического бюро А+ Василий Мельник.
Налог на имущество россияне платят за недвижимость, которая есть в их собственности — землю, строения, квартиры, машиноместа и т.п. Транспортный налог оплачивают владельцы транспорта. Узнать о том, за что вы должны государству, можно в личном кабинете на сайте NALOG.ru. “Если в составе имущества допущены ошибки, и присутствует объект, который вам давно не принадлежит, то необходимо подать заявление об исключении объекта из расчета налога", - посоветовал Мельник.
Приложение Налоги ФЛ - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 14:28Специальная военная операция на Украине
ФНС разъяснила, как платить налоги мобилизованным предпринимателям
Если у вас есть льготы или налоговые вычеты, об этом необходимо заявить до уплаты налога, тогда сумму пересчитают. Перечень и основания льгот или вычетов приведен в налоговом законодательстве. С тех, кто не заплатит вовремя, по закону взыщут пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Банка России.
 
ЭкономикаНалогиРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала