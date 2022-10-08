https://ria.ru/20221008/dekabr-1822396583.html

Россиянам рассказали, что нужно сделать до 1 декабря

Россиянам рассказали, что нужно сделать до 1 декабря - РИА Новости, 08.10.2022

Россиянам рассказали, что нужно сделать до 1 декабря

Россияне до 1 декабря должны заплатить имущественные налоги за 2021 год. Это рабочий день, поэтому никаких переносов сроков не будет. Расчет налога за квартиру, РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T01:16

2022-10-08T01:16

2022-10-08T01:16

экономика

налоги

россия

общество

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Россияне до 1 декабря должны заплатить имущественные налоги за 2021 год. Это рабочий день, поэтому никаких переносов сроков не будет. Расчет налога за квартиру, землю и транспорт делает ИФНС, граждане получают уведомления, расчет и квитанцию к уплате, рассказал агентству Прайм" управляющий партнер юридического бюро А+ Василий Мельник.Налог на имущество россияне платят за недвижимость, которая есть в их собственности — землю, строения, квартиры, машиноместа и т.п. Транспортный налог оплачивают владельцы транспорта. Узнать о том, за что вы должны государству, можно в личном кабинете на сайте NALOG.ru. “Если в составе имущества допущены ошибки, и присутствует объект, который вам давно не принадлежит, то необходимо подать заявление об исключении объекта из расчета налога", - посоветовал Мельник.Если у вас есть льготы или налоговые вычеты, об этом необходимо заявить до уплаты налога, тогда сумму пересчитают. Перечень и основания льгот или вычетов приведен в налоговом законодательстве. С тех, кто не заплатит вовремя, по закону взыщут пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Банка России.

https://ria.ru/20221006/nalogi-1821972567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, налоги, россия, общество