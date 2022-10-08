https://ria.ru/20221008/chp-1822418512.html

Путину доложили о ЧП на Крымском мосту

Путину доложили о ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022

Путину доложили о ЧП на Крымском мосту

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту, сообщил в субботу пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T09:22

2022-10-08T09:22

2022-10-08T10:37

чп на крымском мосту

владимир путин

россия

республика крым

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту, сообщил в субботу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Владимир Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады председателя правительства РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Геннадия Савельева, а также руководителей силовых ведомств", - сказал пресс-секретарь. - Президент поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. В ее состав войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД".По поручению главы государства министры Савельев и Куренков выехали на место происшествия, сообщил Песков.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

https://ria.ru/20221008/krym-1822417177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

чп на крымском мосту, владимир путин, россия, республика крым