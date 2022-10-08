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Евросоюз осудил переход ЗАЭС под управление России - РИА Новости, 08.10.2022
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Евросоюз осудил переход ЗАЭС под управление России
Евросоюз осудил переход ЗАЭС под управление России - РИА Новости, 08.10.2022
Евросоюз осудил переход ЗАЭС под управление России
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил в субботу переход Запорожской АЭС под управление России, подчеркнув, что в Брюсселе не признают такое решение. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T16:13
2022-10-08T16:16
в мире
жозеп боррель
владимир путин
энергодар
украина
россия
запорожская аэс
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил в субботу переход Запорожской АЭС под управление России, подчеркнув, что в Брюсселе не признают такое решение."ЕС решительно осуждает и не признает нелегальную аннексию со стороны России Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Следовательно, указ о захвате АЭС является незаконным и юридически недействительным", - полагает глава дипломатии ЕС.По его мнению, АЭС должна быть возвращена Украине, а для ее безопасности необходимо усиленное присутствие на объекте представителей МАГАТЭ.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что указанная АЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября. Все сотрудники Запорожской АЭС в ближайшее время будут трудоустроены в штат новой российской компании АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". В свою очередь в госдепартаменте США и МАГАТЭ заявили, что считают АЭС украинским объектом.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. На сегодня все блоки атомной станции остановлены, генерация электроэнергии прекращена.
https://ria.ru/20221008/zaes-1822469602.html
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в мире, жозеп боррель, владимир путин, энергодар, украина, россия, запорожская аэс, евросоюз, магатэ
В мире, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Энергодар, Украина, Россия, Запорожская АЭС, Евросоюз, МАГАТЭ
16:13 08.10.2022 (обновлено: 16:16 08.10.2022)
 
Евросоюз осудил переход ЗАЭС под управление России

Глава дипломатии ЕС Боррель осудил переход Запорожской АЭС под управление России

© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил в субботу переход Запорожской АЭС под управление России, подчеркнув, что в Брюсселе не признают такое решение.
"ЕС решительно осуждает и не признает нелегальную аннексию со стороны России Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Следовательно, указ о захвате АЭС является незаконным и юридически недействительным", - полагает глава дипломатии ЕС.
Энергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 14:57
Российский статус ЗАЭС не обсуждается, заявил Рогов
По его мнению, АЭС должна быть возвращена Украине, а для ее безопасности необходимо усиленное присутствие на объекте представителей МАГАТЭ.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что указанная АЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября. Все сотрудники Запорожской АЭС в ближайшее время будут трудоустроены в штат новой российской компании АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". В свою очередь в госдепартаменте США и МАГАТЭ заявили, что считают АЭС украинским объектом.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. На сегодня все блоки атомной станции остановлены, генерация электроэнергии прекращена.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 12:40Специальная военная операция на Украине
Украина пыталась сделать ЗАЭС "грязной" ядерной бомбой, заявил МИД
 
В миреЖозеп БоррельВладимир ПутинЭнергодарУкраинаРоссияЗапорожская АЭСЕвросоюзМАГАТЭ
 
 
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