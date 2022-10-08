16:13 08.10.2022 (обновлено: 16:16 08.10.2022)
Евросоюз осудил переход ЗАЭС под управление России
Глава дипломатии ЕС Боррель осудил переход Запорожской АЭС под управление России
© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил в субботу переход Запорожской АЭС под управление России, подчеркнув, что в Брюсселе не признают такое решение.
"ЕС решительно осуждает и не признает нелегальную аннексию со стороны России Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Следовательно, указ о захвате АЭС является незаконным и юридически недействительным", - полагает глава дипломатии ЕС.
По его мнению, АЭС должна быть возвращена Украине, а для ее безопасности необходимо усиленное присутствие на объекте представителей МАГАТЭ.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что указанная АЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября. Все сотрудники Запорожской АЭС в ближайшее время будут трудоустроены в штат новой российской компании АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". В свою очередь в госдепартаменте США и МАГАТЭ заявили, что считают АЭС украинским объектом.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. На сегодня все блоки атомной станции остановлены, генерация электроэнергии прекращена.