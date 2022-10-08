https://ria.ru/20221008/borrel-1822484917.html

Евросоюз осудил переход ЗАЭС под управление России

Евросоюз осудил переход ЗАЭС под управление России - РИА Новости, 08.10.2022

Евросоюз осудил переход ЗАЭС под управление России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил в субботу переход Запорожской АЭС под управление России, подчеркнув, что в Брюсселе не признают такое решение. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T16:13

2022-10-08T16:13

2022-10-08T16:16

в мире

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил в субботу переход Запорожской АЭС под управление России, подчеркнув, что в Брюсселе не признают такое решение."ЕС решительно осуждает и не признает нелегальную аннексию со стороны России Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Следовательно, указ о захвате АЭС является незаконным и юридически недействительным", - полагает глава дипломатии ЕС.По его мнению, АЭС должна быть возвращена Украине, а для ее безопасности необходимо усиленное присутствие на объекте представителей МАГАТЭ.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что указанная АЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября. Все сотрудники Запорожской АЭС в ближайшее время будут трудоустроены в штат новой российской компании АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". В свою очередь в госдепартаменте США и МАГАТЭ заявили, что считают АЭС украинским объектом.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. На сегодня все блоки атомной станции остановлены, генерация электроэнергии прекращена.

https://ria.ru/20221008/zaes-1822469602.html

https://ria.ru/20221007/zaes-1822193365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, жозеп боррель, владимир путин, энергодар, украина, россия, запорожская аэс, евросоюз, магатэ