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Перевозчик возобновил продажу билетов на поезда в Крым и обратно - РИА Новости, 08.10.2022
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Перевозчик возобновил продажу билетов на поезда в Крым и обратно
Перевозчик возобновил продажу билетов на поезда в Крым и обратно - РИА Новости, 08.10.2022
Перевозчик возобновил продажу билетов на поезда в Крым и обратно
Возобновлена продажа билетов на сегодня и завтра на девять поездов, следующих в Крым и обратно, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T17:45
2022-10-08T17:52
чп на крымском мосту
республика крым
россия
симферополь
евпатория
национальный антитеррористический комитет рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Возобновлена продажа билетов на сегодня и завтра на девять поездов, следующих в Крым и обратно, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс"."Возобновлена продажа билетов на сегодня и завтра", - говорится в сообщении.В частности, речь идет о поездах, следующих по маршруту: №174 Москва – Евпатория, №316 Адлер – Симферополь, №174 Евпатория – Москва, №166 Симферополь – Москва, №426 Симферополь – Кисловодск, №8 Севастополь – Петербург, №28 Симферополь – Москва, №316 Симферополь – Адлер, №76 Симферополь – Омск.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК.
https://ria.ru/20221008/poezda-1822495031.html
республика крым
россия
симферополь
евпатория
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чп на крымском мосту, республика крым, россия, симферополь, евпатория, национальный антитеррористический комитет рф
ЧП на Крымском мосту, Республика Крым, Россия, Симферополь, Евпатория, Национальный антитеррористический комитет РФ
17:45 08.10.2022 (обновлено: 17:52 08.10.2022)
 
Перевозчик возобновил продажу билетов на поезда в Крым и обратно

"Гранд Сервис Экспресс" возобновил продажу билетов на поезда в Крым и обратно

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМужчина покупает билеты
Мужчина покупает билеты - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Мужчина покупает билеты. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Возобновлена продажа билетов на сегодня и завтра на девять поездов, следующих в Крым и обратно, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
"Возобновлена продажа билетов на сегодня и завтра", - говорится в сообщении.
В частности, речь идет о поездах, следующих по маршруту: №174 МоскваЕвпатория, №316 АдлерСимферополь, №174 Евпатория – Москва, №166 Симферополь – Москва, №426 Симферополь – Кисловодск, №8 СевастопольПетербург, №28 Симферополь – Москва, №316 Симферополь – Адлер, №76 Симферополь – Омск.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК.
Отправление поездов из Севастополя и Симферополя на материк
Вчера, 17:25
Поезда из Симферополя и Севастополя отправились в Москву
 
ЧП на Крымском мостуРеспублика КрымРоссияСимферопольЕвпаторияНациональный антитеррористический комитет РФ
 
 
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