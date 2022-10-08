https://ria.ru/20221008/berlin-1822483036.html

В Берлине демонстранты потребовали отмены антироссийских санкций

В Берлине демонстранты потребовали отмены антироссийских санкций - РИА Новости, 08.10.2022

В Берлине демонстранты потребовали отмены антироссийских санкций

Перед бундестагом в Берлине в субботу собрались тысячи демонстрантов, протестующих против политики властей Германии, они требуют отмены антироссийских санкций и РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T16:04

2022-10-08T16:04

2022-10-08T16:21

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БЕРЛИН, 8 окт - РИА Новости. Перед бундестагом в Берлине в субботу собрались тысячи демонстрантов, протестующих против политики властей Германии, они требуют отмены антироссийских санкций и доступ к дешёвым энергоносителям из России, сообщает корреспондент РИА Новости.Организатором мероприятия выступила оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии". Демонстрация проходит под лозунгом "наша страна превыше всего".Митингующие недовольны "взрывными" ценами, социальной политикой властей ФРГ и требуют возобновить поставки дешевых энергоносителей из России.Многие демонстранты пришли с немецкими и российскими флагами. На плакатах указано "я хочу российские газ и нефть", "тот, кто молчит сегодня - замёрзнет завтра", также есть призывы об отставке правительства. У некоторых участников на плакатах есть русские надписи, например, "мир и дружба с Россией".Ранее "Альтернатива для Германии" заявила о старте протестной кампании с сентября текущего года, участники которой выразят своё недовольство высокими ценами на энергоносители, демонстрации будут проходить по всей стране по понедельникам под лозунгом "Жаркая осень вместо холодных ног - наша страна превыше всего". Протестующие требуют от правительства завершить экономическую войну, отменить сборы на газ и остановить действие антироссийских санкций. Среди требований демонстрантов - запустить "Северный поток 2".В рамках этой кампании в субботу АдГ организовала большой общенациональный митинг в Берлине, в котором, как анонсировала ранее партия, примут участие жители со всей страны.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221008/rim-1822478433.html

https://ria.ru/20221008/zabastovka-1822466104.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Я хочу российские газ и нефть": акция против роста цен в Берлине "Я хочу российские газ и нефть": акция против роста цен в Берлине 2022-10-08T16:04 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, берлин (город), германия, северный поток — 2