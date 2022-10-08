https://ria.ru/20221008/bayden-1822445388.html

WSJ рассказала, как выходка Байдена нанесла удар США

WSJ рассказала, как выходка Байдена нанесла удар США - РИА Новости, 08.10.2022

WSJ рассказала, как выходка Байдена нанесла удар США

В редакционной статье The Wall Street Journal журналисты раскритиковали Джо Байдена за неуместные рассуждения о ядерной угрозе. По мнению авторов, у президента... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T12:23

2022-10-08T12:23

2022-10-08T15:32

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В редакционной статье The Wall Street Journal журналисты раскритиковали Джо Байдена за неуместные рассуждения о ядерной угрозе. По мнению авторов, у президента США наблюдаются проблемы с коммуникацией.Журналисты отметили, что заявлениям Байдена не соответствовали ни обстановка, названная ими "коктейльной вечеринкой", ни политическая ситуация, требующая спокойствия, а не паники."Президент Байден никогда не был великим коммуникатором, но его последние сентенции на сборе средств для кампании об угрозе ядерного армагеддона никого не успокаивают. <...> Он говорит: "Я не думаю, что существует возможность легко применить тактическое ядерное оружие и не закончить армагеддоном". Передайте канапе и сделайте мой следующий бокал двойным", — сыронизировали в газете.Также авторы WSJ отметили, что пресс-службе Белого дома пришлось вновь оправдываться за слова главы государства.По мнению журналистов, действия президента США в случае его озабоченности не должны исходить из паники."Если он действительно опасается ядерной эскалации, он должен дать американскому народу больше объяснений, чем болтовня о конце света на коктейльной вечеринке. <...> Его комментарии излишне напугали американцев и, возможно, подорвали политику сдерживания", — резюмировали авторы.В среду президент США заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война, и обвинил в этом Россию. В сентябре Владимир Путин в обращении к россиянам указал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, и напомнил о постоянных угрозах в адрес Москвы. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.

https://radiosputnik.ria.ru/20221008/bayden-1822424160.html

https://ria.ru/20221008/lavrov-1822442562.html

https://ria.ru/20221007/ssha-1822339447.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, джо байден, владимир путин, сша, россия, тайвань