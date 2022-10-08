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WSJ рассказала, как выходка Байдена нанесла удар США - РИА Новости, 08.10.2022
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WSJ рассказала, как выходка Байдена нанесла удар США
WSJ рассказала, как выходка Байдена нанесла удар США - РИА Новости, 08.10.2022
WSJ рассказала, как выходка Байдена нанесла удар США
В редакционной статье The Wall Street Journal журналисты раскритиковали Джо Байдена за неуместные рассуждения о ядерной угрозе. По мнению авторов, у президента... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:23
2022-10-08T15:32
в мире
джо байден
владимир путин
сша
россия
тайвань
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В редакционной статье The Wall Street Journal журналисты раскритиковали Джо Байдена за неуместные рассуждения о ядерной угрозе. По мнению авторов, у президента США наблюдаются проблемы с коммуникацией.Журналисты отметили, что заявлениям Байдена не соответствовали ни обстановка, названная ими "коктейльной вечеринкой", ни политическая ситуация, требующая спокойствия, а не паники."Президент Байден никогда не был великим коммуникатором, но его последние сентенции на сборе средств для кампании об угрозе ядерного армагеддона никого не успокаивают. &lt;...&gt; Он говорит: "Я не думаю, что существует возможность легко применить тактическое ядерное оружие и не закончить армагеддоном". Передайте канапе и сделайте мой следующий бокал двойным", — сыронизировали в газете.Также авторы WSJ отметили, что пресс-службе Белого дома пришлось вновь оправдываться за слова главы государства.По мнению журналистов, действия президента США в случае его озабоченности не должны исходить из паники."Если он действительно опасается ядерной эскалации, он должен дать американскому народу больше объяснений, чем болтовня о конце света на коктейльной вечеринке. &lt;...&gt; Его комментарии излишне напугали американцев и, возможно, подорвали политику сдерживания", — резюмировали авторы.В среду президент США заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война, и обвинил в этом Россию. В сентябре Владимир Путин в обращении к россиянам указал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, и напомнил о постоянных угрозах в адрес Москвы. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
https://radiosputnik.ria.ru/20221008/bayden-1822424160.html
https://ria.ru/20221008/lavrov-1822442562.html
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в мире, джо байден, владимир путин, сша, россия, тайвань
В мире, Джо Байден, Владимир Путин, США, Россия, Тайвань
12:23 08.10.2022 (обновлено: 15:32 08.10.2022)
 
WSJ рассказала, как выходка Байдена нанесла удар США

The Wall Street Journal: рассуждениями о ядерной угрозе Байден подорвал политику США

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден на митинге Национального комитета Демократической партии в средней школе Ричарда Монтгомери
Президент США Джо Байден на митинге Национального комитета Демократической партии в средней школе Ричарда Монтгомери - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден на митинге Национального комитета Демократической партии в средней школе Ричарда Монтгомери. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В редакционной статье The Wall Street Journal журналисты раскритиковали Джо Байдена за неуместные рассуждения о ядерной угрозе. По мнению авторов, у президента США наблюдаются проблемы с коммуникацией.
Журналисты отметили, что заявлениям Байдена не соответствовали ни обстановка, названная ими "коктейльной вечеринкой", ни политическая ситуация, требующая спокойствия, а не паники.
Президент США Джо Байден на митинге Национального комитета Демократической партии в средней школе Ричарда Монтгомери - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
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"Президент Байден никогда не был великим коммуникатором, но его последние сентенции на сборе средств для кампании об угрозе ядерного армагеддона никого не успокаивают. <...> Он говорит: "Я не думаю, что существует возможность легко применить тактическое ядерное оружие и не закончить армагеддоном". Передайте канапе и сделайте мой следующий бокал двойным", — сыронизировали в газете.
Также авторы WSJ отметили, что пресс-службе Белого дома пришлось вновь оправдываться за слова главы государства.
"Заманчиво выдать это за один из случаев паясничаний Байдена, которые Белый дом быстро опровергает. Вспомните, как он трижды говорил, что США будут защищать Тайвань военным путем, и каждый раз его сотрудники опровергали это. И конечно, в пятницу Белый дом сообщил журналистам, что не было никакой новой информации о намерениях Путина, которая заставила Байдена сосредоточиться на бомбе", — пояснили в издании.
По мнению журналистов, действия президента США в случае его озабоченности не должны исходить из паники.
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"Если он действительно опасается ядерной эскалации, он должен дать американскому народу больше объяснений, чем болтовня о конце света на коктейльной вечеринке. <...> Его комментарии излишне напугали американцев и, возможно, подорвали политику сдерживания", — резюмировали авторы.
В среду президент США заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война, и обвинил в этом Россию. В сентябре Владимир Путин в обращении к россиянам указал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, и напомнил о постоянных угрозах в адрес Москвы. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
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