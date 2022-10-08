10:21 08.10.2022 (обновлено: 14:41 08.10.2022)
В США обрушились на Байдена за его слова о "ядерном армагеддоне"
Дочь Джона Маккейна раскритиковала Байдена за нагнетание страха
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Дочь покойного американского политика Джона Маккейна и политический обозреватель Меган Маккейн в своей статье для британского издания Daily Mail раскритиковала президента Джо Байдена за нагнетание страха словами о надвигающемся "ядерном армагеддоне".
Маккейн была сильна удивлена после того, как американский лидер заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война.
"О, прекрасно. Так что же, черт возьми, должны делать простые американцы?!" — пишет Маккейн.
По ее словам, заявление Байдена уже вызвало панику в США, ссылаясь на то, что американцы начали массово покупать таблетки йода с калием.
Маккейн утверждает, что теперь Белый дом должен объяснить, почему президент пугает людей без видимой причины, и что Байдену следует быть более осторожным в своих словах, учитывая его предыдущие политические промахи.
"Байден либо намеренно и без необходимости пугает Америку и весь мир, либо делает это непреднамеренно. В любом случае оба варианта вызывают ужас", — подытожила обозреватель.
В среду президент США заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война, и обвинил в этом Россию.
В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам указал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, и напомнил о постоянных угрозах в адрес Москвы. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам указал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, и напомнил о постоянных угрозах в адрес Москвы. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
7 октября, 03:49Байден заявил об угрозе "ядерного Армагеддона"