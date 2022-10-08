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В США обрушились на Байдена за его слова о "ядерном армагеддоне" - РИА Новости, 08.10.2022
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В США обрушились на Байдена за его слова о "ядерном армагеддоне"
В США обрушились на Байдена за его слова о "ядерном армагеддоне" - РИА Новости, 08.10.2022
В США обрушились на Байдена за его слова о "ядерном армагеддоне"
Дочь покойного американского политика Джона Маккейна и политический обозреватель Меган Маккейн в своей статье для британского издания Daily Mail раскритиковала... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T10:21
2022-10-08T14:41
в мире
джон маккейн (политик)
джо байден
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Дочь покойного американского политика Джона Маккейна и политический обозреватель Меган Маккейн в своей статье для британского издания Daily Mail раскритиковала президента Джо Байдена за нагнетание страха словами о надвигающемся "ядерном армагеддоне".Маккейн была сильна удивлена после того, как американский лидер заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война.По ее словам, заявление Байдена уже вызвало панику в США, ссылаясь на то, что американцы начали массово покупать таблетки йода с калием.Маккейн утверждает, что теперь Белый дом должен объяснить, почему президент пугает людей без видимой причины, и что Байдену следует быть более осторожным в своих словах, учитывая его предыдущие политические промахи.В среду президент США заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война, и обвинил в этом Россию.В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам указал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, и напомнил о постоянных угрозах в адрес Москвы. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
https://ria.ru/20221007/ugroza-1822212750.html
https://ria.ru/20221007/armageddon-1822119626.html
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в мире, джон маккейн (политик), джо байден, владимир путин, сша, россия, америка
В мире, Джон Маккейн (политик), Джо Байден, Владимир Путин, США, Россия, Америка
10:21 08.10.2022 (обновлено: 14:41 08.10.2022)
 
В США обрушились на Байдена за его слова о "ядерном армагеддоне"

Дочь Джона Маккейна раскритиковала Байдена за нагнетание страха

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Дочь покойного американского политика Джона Маккейна и политический обозреватель Меган Маккейн в своей статье для британского издания Daily Mail раскритиковала президента Джо Байдена за нагнетание страха словами о надвигающемся "ядерном армагеддоне".
Маккейн была сильна удивлена после того, как американский лидер заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 13:29
"Спасите нас от Джо": в США осудили Байдена за слова о ядерной угрозе

"О, прекрасно. Так что же, черт возьми, должны делать простые американцы?!" — пишет Маккейн.

По ее словам, заявление Байдена уже вызвало панику в США, ссылаясь на то, что американцы начали массово покупать таблетки йода с калием.
Маккейн утверждает, что теперь Белый дом должен объяснить, почему президент пугает людей без видимой причины, и что Байдену следует быть более осторожным в своих словах, учитывая его предыдущие политические промахи.

"Байден либо намеренно и без необходимости пугает Америку и весь мир, либо делает это непреднамеренно. В любом случае оба варианта вызывают ужас", — подытожила обозреватель.

В среду президент США заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война, и обвинил в этом Россию.

В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам указал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, и напомнил о постоянных угрозах в адрес Москвы. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
Президент США Джо Байден выступает с заявлением в Белом доме - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 03:49
Байден заявил об угрозе "ядерного Армагеддона"
 
В миреДжон Маккейн (политик)Джо БайденВладимир ПутинСШАРоссияАмерика
 
 
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