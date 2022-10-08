https://ria.ru/20221008/bayden-1822425046.html

В США обрушились на Байдена за его слова о "ядерном армагеддоне"

В США обрушились на Байдена за его слова о "ядерном армагеддоне" - РИА Новости, 08.10.2022

В США обрушились на Байдена за его слова о "ядерном армагеддоне"

Дочь покойного американского политика Джона Маккейна и политический обозреватель Меган Маккейн в своей статье для британского издания Daily Mail раскритиковала... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T10:21

2022-10-08T10:21

2022-10-08T14:41

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Дочь покойного американского политика Джона Маккейна и политический обозреватель Меган Маккейн в своей статье для британского издания Daily Mail раскритиковала президента Джо Байдена за нагнетание страха словами о надвигающемся "ядерном армагеддоне".Маккейн была сильна удивлена после того, как американский лидер заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война.По ее словам, заявление Байдена уже вызвало панику в США, ссылаясь на то, что американцы начали массово покупать таблетки йода с калием.Маккейн утверждает, что теперь Белый дом должен объяснить, почему президент пугает людей без видимой причины, и что Байдену следует быть более осторожным в своих словах, учитывая его предыдущие политические промахи.В среду президент США заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война, и обвинил в этом Россию.В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам указал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, и напомнил о постоянных угрозах в адрес Москвы. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.

https://ria.ru/20221007/ugroza-1822212750.html

https://ria.ru/20221007/armageddon-1822119626.html

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в мире, джон маккейн (политик), джо байден, владимир путин, сша, россия, америка