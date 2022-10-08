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Все АЗС у Крымского моста со стороны Тамани работают штатно - РИА Новости, 08.10.2022
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Все АЗС у Крымского моста со стороны Тамани работают штатно
Все АЗС у Крымского моста со стороны Тамани работают штатно - РИА Новости, 08.10.2022
Все АЗС у Крымского моста со стороны Тамани работают штатно
Все АЗС вблизи Крымского моста со стороны Тамани работают в штатном режиме, транспортного коллапса нет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T11:02
2022-10-08T11:14
чп на крымском мосту
краснодарский край
вениамин кондратьев
тамань (станица)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт – РИА Новости. Все АЗС вблизи Крымского моста со стороны Тамани работают в штатном режиме, транспортного коллапса нет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."Все АЗС вблизи Крымского моста со стороны Тамани работают в штатном режиме. Никакого транспортного коллапса нет. Для водителей организовали стоянки в районе поселка Ильич и на развилке "Тамань - Волна", работает полевая кухня", - написал он в Telegram.Кондратьев добавил, что в случае необходимости регион готов оперативно открыть еще семь пунктов. Также со стороны Краснодарского края все готово для работы паромной переправы.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
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краснодарский край
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чп на крымском мосту, краснодарский край, вениамин кондратьев, тамань (станица)
ЧП на Крымском мосту, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Тамань (станица)
11:02 08.10.2022 (обновлено: 11:14 08.10.2022)
 
Все АЗС у Крымского моста со стороны Тамани работают штатно

Глава Кубани Кондратьев: АЗС у Крымского моста со стороны Тамани работают штатно

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт – РИА Новости. Все АЗС вблизи Крымского моста со стороны Тамани работают в штатном режиме, транспортного коллапса нет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Все АЗС вблизи Крымского моста со стороны Тамани работают в штатном режиме. Никакого транспортного коллапса нет. Для водителей организовали стоянки в районе поселка Ильич и на развилке "Тамань - Волна", работает полевая кухня", - написал он в Telegram.
Кондратьев добавил, что в случае необходимости регион готов оперативно открыть еще семь пунктов. Также со стороны Краснодарского края все готово для работы паромной переправы.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
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