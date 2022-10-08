https://ria.ru/20221008/azs-1822430851.html

Все АЗС у Крымского моста со стороны Тамани работают штатно

Все АЗС у Крымского моста со стороны Тамани работают штатно - РИА Новости, 08.10.2022

Все АЗС у Крымского моста со стороны Тамани работают штатно

Все АЗС вблизи Крымского моста со стороны Тамани работают в штатном режиме, транспортного коллапса нет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T11:02

2022-10-08T11:02

2022-10-08T11:14

чп на крымском мосту

краснодарский край

вениамин кондратьев

тамань (станица)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт – РИА Новости. Все АЗС вблизи Крымского моста со стороны Тамани работают в штатном режиме, транспортного коллапса нет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."Все АЗС вблизи Крымского моста со стороны Тамани работают в штатном режиме. Никакого транспортного коллапса нет. Для водителей организовали стоянки в районе поселка Ильич и на развилке "Тамань - Волна", работает полевая кухня", - написал он в Telegram.Кондратьев добавил, что в случае необходимости регион готов оперативно открыть еще семь пунктов. Также со стороны Краснодарского края все готово для работы паромной переправы.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

https://ria.ru/20221008/krym-1822425909.html

краснодарский край

тамань (станица)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

чп на крымском мосту, краснодарский край, вениамин кондратьев, тамань (станица)