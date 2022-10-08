https://ria.ru/20221008/azs-1822430851.html
Все АЗС у Крымского моста со стороны Тамани работают штатно
Все АЗС у Крымского моста со стороны Тамани работают штатно - РИА Новости, 08.10.2022
Все АЗС у Крымского моста со стороны Тамани работают штатно
Все АЗС вблизи Крымского моста со стороны Тамани работают в штатном режиме, транспортного коллапса нет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T11:02
2022-10-08T11:02
2022-10-08T11:14
чп на крымском мосту
краснодарский край
вениамин кондратьев
тамань (станица)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт – РИА Новости. Все АЗС вблизи Крымского моста со стороны Тамани работают в штатном режиме, транспортного коллапса нет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."Все АЗС вблизи Крымского моста со стороны Тамани работают в штатном режиме. Никакого транспортного коллапса нет. Для водителей организовали стоянки в районе поселка Ильич и на развилке "Тамань - Волна", работает полевая кухня", - написал он в Telegram.Кондратьев добавил, что в случае необходимости регион готов оперативно открыть еще семь пунктов. Также со стороны Краснодарского края все готово для работы паромной переправы.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
https://ria.ru/20221008/krym-1822425909.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чп на крымском мосту, краснодарский край, вениамин кондратьев, тамань (станица)
ЧП на Крымском мосту, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Тамань (станица)
11:02 08.10.2022 (обновлено: 11:14 08.10.2022)
Все АЗС у Крымского моста со стороны Тамани работают штатно
Глава Кубани Кондратьев: АЗС у Крымского моста со стороны Тамани работают штатно