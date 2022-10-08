https://ria.ru/20221008/avakov-1822511742.html

Аваков признался, что заранее знал об ударе по Крымскому мосту

Аваков признался, что заранее знал об ударе по Крымскому мосту - РИА Новости, 08.10.2022

Аваков признался, что заранее знал об ударе по Крымскому мосту

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в Telegram-канале, что заранее знал об ударе по инфраструктуре Крыма. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T18:43

2022-10-08T18:43

2022-10-08T19:03

арсен аваков

россия

украина

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в Telegram-канале, что заранее знал об ударе по инфраструктуре Крыма.Он разместил видео от 4 октября, в котором сказал, что "руины Крымского моста будут весьма живописны", и добавил, что "спустя три дня горит".Ранее в интервью каналу "Голованов" он заявил, что в ближайшее время ожидаются "тотальные атаки" на российские военные базы в Крыму. По его словам, все коммуникации будут доступны, когда будет "уничтожена военная инфраструктура", что приведет к оттоку российских войск.Сегодня утром Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, опоры арки для прохода судов не пострадали.Спасатели потушили открытое горение. По словам министра транспорта республики Николая Лукашенко, для перевозки пассажиров между Крымом и Краснодарским краем запустят суда вместимостью от 100 человек.Около 16:00 мск глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что автомобильное движение по мосту для легковых автомобилей и автобусов возобновили. Грузовые фуры должны будут использовать Керченскую паромную переправу. Железнодорожное сообщение планируется восстановить до конца дня.

https://ria.ru/20221008/evakuatsiya-1822489543.html

россия

украина

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арсен аваков, россия, украина, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту