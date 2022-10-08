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Аваков признался, что заранее знал об ударе по Крымскому мосту - РИА Новости, 08.10.2022
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Аваков признался, что заранее знал об ударе по Крымскому мосту
Аваков признался, что заранее знал об ударе по Крымскому мосту - РИА Новости, 08.10.2022
Аваков признался, что заранее знал об ударе по Крымскому мосту
Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в Telegram-канале, что заранее знал об ударе по инфраструктуре Крыма. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T18:43
2022-10-08T19:03
арсен аваков
россия
украина
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в Telegram-канале, что заранее знал об ударе по инфраструктуре Крыма.Он разместил видео от 4 октября, в котором сказал, что "руины Крымского моста будут весьма живописны", и добавил, что "спустя три дня горит".Ранее в интервью каналу "Голованов" он заявил, что в ближайшее время ожидаются "тотальные атаки" на российские военные базы в Крыму. По его словам, все коммуникации будут доступны, когда будет "уничтожена военная инфраструктура", что приведет к оттоку российских войск.Сегодня утром Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, опоры арки для прохода судов не пострадали.Спасатели потушили открытое горение. По словам министра транспорта республики Николая Лукашенко, для перевозки пассажиров между Крымом и Краснодарским краем запустят суда вместимостью от 100 человек.Около 16:00 мск глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что автомобильное движение по мосту для легковых автомобилей и автобусов возобновили. Грузовые фуры должны будут использовать Керченскую паромную переправу. Железнодорожное сообщение планируется восстановить до конца дня.
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арсен аваков, россия, украина, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту
Арсен Аваков, Россия, Украина, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту
18:43 08.10.2022 (обновлено: 19:03 08.10.2022)
 
Аваков признался, что заранее знал об ударе по Крымскому мосту

Бывший глава МВД Украины Аваков признался, что заранее знал об ударе по Крымскому мосту

© Фото : МВД УкраиныАрсен Аваков
Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© Фото : МВД Украины
Арсен Аваков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в Telegram-канале, что заранее знал об ударе по инфраструктуре Крыма.
Он разместил видео от 4 октября, в котором сказал, что "руины Крымского моста будут весьма живописны", и добавил, что "спустя три дня горит".
Ранее в интервью каналу "Голованов" он заявил, что в ближайшее время ожидаются "тотальные атаки" на российские военные базы в Крыму. По его словам, все коммуникации будут доступны, когда будет "уничтожена военная инфраструктура", что приведет к оттоку российских войск.
Сегодня утром Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, опоры арки для прохода судов не пострадали.
Спасатели потушили открытое горение. По словам министра транспорта республики Николая Лукашенко, для перевозки пассажиров между Крымом и Краснодарским краем запустят суда вместимостью от 100 человек.
Около 16:00 мск глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что автомобильное движение по мосту для легковых автомобилей и автобусов возобновили. Грузовые фуры должны будут использовать Керченскую паромную переправу. Железнодорожное сообщение планируется восстановить до конца дня.
Государственный герб России на здании парламента Крыма - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 16:47
Власти Крыма опровергли информацию об эвакуации чиновников
 
Арсен АваковРоссияУкраинаНациональный антитеррористический комитет РФСледственный комитет России (СК РФ)ЧП на Крымском мосту
 
 
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