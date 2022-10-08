Рейтинг@Mail.ru
Приехавших на пароме из Крыма в порт "Кавказ" бесплатно отвезут до гостиниц - РИА Новости, 08.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221008/anapa-1822547928.html
Приехавших на пароме из Крыма в порт "Кавказ" бесплатно отвезут до гостиниц
Приехавших на пароме из Крыма в порт "Кавказ" бесплатно отвезут до гостиниц - РИА Новости, 08.10.2022
Приехавших на пароме из Крыма в порт "Кавказ" бесплатно отвезут до гостиниц
АНО "Единая транспортная дирекция" бесплатно доставляет до гостиниц пассажиров, которые следовали на поездах в Крым и прибыли на железнодорожный вокзал Анапы, а РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T23:29
2022-10-08T23:31
россия
анапа
национальный антитеррористический комитет рф
единая транспортная дирекция
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142605/54/1426055407_0:255:2733:1792_1920x0_80_0_0_1eb5e2f1448a4948a6be08ee638bda26.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. АНО "Единая транспортная дирекция" бесплатно доставляет до гостиниц пассажиров, которые следовали на поездах в Крым и прибыли на железнодорожный вокзал Анапы, а также организует трансфер для тех, кто прибудет из Крыма в порт Кавказ, сообщает Минтранс РФ.По данным маршрутам организована доставка порядка двух тысяч пассажиров в обе стороны.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
https://ria.ru/20221008/sevastopol-1822422122.html
россия
анапа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142605/54/1426055407_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_8bbef1fa3a54a15cf60547d548456a37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, анапа, национальный антитеррористический комитет рф, единая транспортная дирекция, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту
Россия, Анапа, Национальный антитеррористический комитет РФ, Единая транспортная дирекция, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту
23:29 08.10.2022 (обновлено: 23:31 08.10.2022)
 
Приехавших на пароме из Крыма в порт "Кавказ" бесплатно отвезут до гостиниц

Приехавших на пароме из Крыма в порт "Кавказ" бесплатно отвезут до гостиниц в Анапе

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМорской порт "Кавказ"
Морской порт Кавказ - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Морской порт "Кавказ". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. АНО "Единая транспортная дирекция" бесплатно доставляет до гостиниц пассажиров, которые следовали на поездах в Крым и прибыли на железнодорожный вокзал Анапы, а также организует трансфер для тех, кто прибудет из Крыма в порт Кавказ, сообщает Минтранс РФ.
"Подведомственная Минтрансу России АНО "Единая транспортная дирекция" на собственных автобусах организовала бесплатную доставку пассажиров (следовавших на поездах в Крым), прибывших на ж/д вокзал Анапы, до мест размещения в гостиницах, и обратно на вокзал.... Пассажиры, которые прибудут сегодня на пароме из Крыма в порт Кавказ, также будут бесплатно доставляться автобусами АНО "ЕТД" до гостиниц Анапы", - говорится в сообщении.
По данным маршрутам организована доставка порядка двух тысяч пассажиров в обе стороны.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
Обелиск Городу-герою Севастополю в Севастополе - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 09:57Туризм
Глава Севастополя попросил туристов задержаться в гостиницах
 
РоссияАнапаНациональный антитеррористический комитет РФЕдиная транспортная дирекцияСледственный комитет России (СК РФ)ЧП на Крымском мосту
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала