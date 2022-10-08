https://ria.ru/20221008/anapa-1822547928.html
Приехавших на пароме из Крыма в порт "Кавказ" бесплатно отвезут до гостиниц
Приехавших на пароме из Крыма в порт "Кавказ" бесплатно отвезут до гостиниц - РИА Новости, 08.10.2022
Приехавших на пароме из Крыма в порт "Кавказ" бесплатно отвезут до гостиниц
АНО "Единая транспортная дирекция" бесплатно доставляет до гостиниц пассажиров, которые следовали на поездах в Крым и прибыли на железнодорожный вокзал Анапы, а РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T23:29
2022-10-08T23:29
2022-10-08T23:31
россия
анапа
национальный антитеррористический комитет рф
единая транспортная дирекция
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. АНО "Единая транспортная дирекция" бесплатно доставляет до гостиниц пассажиров, которые следовали на поездах в Крым и прибыли на железнодорожный вокзал Анапы, а также организует трансфер для тех, кто прибудет из Крыма в порт Кавказ, сообщает Минтранс РФ.По данным маршрутам организована доставка порядка двух тысяч пассажиров в обе стороны.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
https://ria.ru/20221008/sevastopol-1822422122.html
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россия, анапа, национальный антитеррористический комитет рф, единая транспортная дирекция, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту
Россия, Анапа, Национальный антитеррористический комитет РФ, Единая транспортная дирекция, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту
23:29 08.10.2022 (обновлено: 23:31 08.10.2022)
Приехавших на пароме из Крыма в порт "Кавказ" бесплатно отвезут до гостиниц
Приехавших на пароме из Крыма в порт "Кавказ" бесплатно отвезут до гостиниц в Анапе