https://ria.ru/20221008/anapa-1822547928.html

Приехавших на пароме из Крыма в порт "Кавказ" бесплатно отвезут до гостиниц

Приехавших на пароме из Крыма в порт "Кавказ" бесплатно отвезут до гостиниц - РИА Новости, 08.10.2022

Приехавших на пароме из Крыма в порт "Кавказ" бесплатно отвезут до гостиниц

АНО "Единая транспортная дирекция" бесплатно доставляет до гостиниц пассажиров, которые следовали на поездах в Крым и прибыли на железнодорожный вокзал Анапы, а РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T23:29

2022-10-08T23:29

2022-10-08T23:31

россия

анапа

национальный антитеррористический комитет рф

единая транспортная дирекция

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. АНО "Единая транспортная дирекция" бесплатно доставляет до гостиниц пассажиров, которые следовали на поездах в Крым и прибыли на железнодорожный вокзал Анапы, а также организует трансфер для тех, кто прибудет из Крыма в порт Кавказ, сообщает Минтранс РФ.По данным маршрутам организована доставка порядка двух тысяч пассажиров в обе стороны.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.

https://ria.ru/20221008/sevastopol-1822422122.html

россия

анапа

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россия, анапа, национальный антитеррористический комитет рф, единая транспортная дирекция, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту