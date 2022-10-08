https://ria.ru/20221008/afera-1822405092.html

Источник: у желавшего стать майнером москвича украли 8,3 миллиона рублей

Источник: у желавшего стать майнером москвича украли 8,3 миллиона рублей - РИА Новости, 08.10.2022

Источник: у желавшего стать майнером москвича украли 8,3 миллиона рублей

Мужчина в Москве лишился свыше 8,3 миллиона рублей, став жертвой аферистов при покупке оборудования для майнинга криптовалюты, проводится проверка, рассказал... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T04:48

2022-10-08T04:48

2022-10-08T04:56

происшествия

москва

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Мужчина в Москве лишился свыше 8,3 миллиона рублей, став жертвой аферистов при покупке оборудования для майнинга криптовалюты, проводится проверка, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Так, по словам собеседника, в четверг в полицию на юго-западе Москвы обратился 27-летний мужчина, который рассказал, что на протяжении года покупал необходимое майнинговое оборудование у гражданина, с которым он познакомился в Telegram.В декабре 2021 года мужчина сделал очередной заказ, который оплатил криптовалютой, однако "поставщик" внезапно исчез вместе со средствами и больше на связь не выходил, так и не передав заказанное оборудование."В настоящее время по заявлению мужчины проводится проверка. По словам заявителя, сумма ущерба превышает 8,3 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220929/vymogatelstvo-1820305728.html

москва

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва