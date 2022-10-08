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Источник: у желавшего стать майнером москвича украли 8,3 миллиона рублей
Источник: у желавшего стать майнером москвича украли 8,3 миллиона рублей - РИА Новости, 08.10.2022
Источник: у желавшего стать майнером москвича украли 8,3 миллиона рублей
Мужчина в Москве лишился свыше 8,3 миллиона рублей, став жертвой аферистов при покупке оборудования для майнинга криптовалюты, проводится проверка, рассказал... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T04:48
2022-10-08T04:48
2022-10-08T04:56
происшествия
москва
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Мужчина в Москве лишился свыше 8,3 миллиона рублей, став жертвой аферистов при покупке оборудования для майнинга криптовалюты, проводится проверка, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Так, по словам собеседника, в четверг в полицию на юго-западе Москвы обратился 27-летний мужчина, который рассказал, что на протяжении года покупал необходимое майнинговое оборудование у гражданина, с которым он познакомился в Telegram.В декабре 2021 года мужчина сделал очередной заказ, который оплатил криптовалютой, однако "поставщик" внезапно исчез вместе со средствами и больше на связь не выходил, так и не передав заказанное оборудование."В настоящее время по заявлению мужчины проводится проверка. По словам заявителя, сумма ущерба превышает 8,3 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва
04:48 08.10.2022 (обновлено: 04:56 08.10.2022)
Источник: у желавшего стать майнером москвича украли 8,3 миллиона рублей
Аферисты украли у желавшего стать майнером москвича 8,3 миллиона рублей
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Мужчина в Москве лишился свыше 8,3 миллиона рублей, став жертвой аферистов при покупке оборудования для майнинга криптовалюты, проводится проверка, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Так, по словам собеседника, в четверг в полицию на юго-западе Москвы обратился 27-летний мужчина, который рассказал, что на протяжении года покупал необходимое майнинговое оборудование у гражданина, с которым он познакомился в Telegram.
В декабре 2021 года мужчина сделал очередной заказ, который оплатил криптовалютой, однако "поставщик" внезапно исчез вместе со средствами и больше на связь не выходил, так и не передав заказанное оборудование.
"В настоящее время по заявлению мужчины проводится проверка. По словам заявителя, сумма ущерба превышает 8,3 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.