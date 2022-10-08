Рейтинг@Mail.ru
Источник: у желавшего стать майнером москвича украли 8,3 миллиона рублей - РИА Новости, 08.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221008/afera-1822405092.html
Источник: у желавшего стать майнером москвича украли 8,3 миллиона рублей
Источник: у желавшего стать майнером москвича украли 8,3 миллиона рублей - РИА Новости, 08.10.2022
Источник: у желавшего стать майнером москвича украли 8,3 миллиона рублей
Мужчина в Москве лишился свыше 8,3 миллиона рублей, став жертвой аферистов при покупке оборудования для майнинга криптовалюты, проводится проверка, рассказал... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T04:48
2022-10-08T04:56
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785961988_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_86e2480fe2f13a236c60c0c680a93686.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Мужчина в Москве лишился свыше 8,3 миллиона рублей, став жертвой аферистов при покупке оборудования для майнинга криптовалюты, проводится проверка, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Так, по словам собеседника, в четверг в полицию на юго-западе Москвы обратился 27-летний мужчина, который рассказал, что на протяжении года покупал необходимое майнинговое оборудование у гражданина, с которым он познакомился в Telegram.В декабре 2021 года мужчина сделал очередной заказ, который оплатил криптовалютой, однако "поставщик" внезапно исчез вместе со средствами и больше на связь не выходил, так и не передав заказанное оборудование."В настоящее время по заявлению мужчины проводится проверка. По словам заявителя, сумма ущерба превышает 8,3 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220929/vymogatelstvo-1820305728.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785961988_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_2a7bd273f06d692a159979eca3a3e01a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
04:48 08.10.2022 (обновлено: 04:56 08.10.2022)
 
Источник: у желавшего стать майнером москвича украли 8,3 миллиона рублей

Аферисты украли у желавшего стать майнером москвича 8,3 миллиона рублей

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкВыдача денег в банкомате
Выдача денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Выдача денег в банкомате . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Мужчина в Москве лишился свыше 8,3 миллиона рублей, став жертвой аферистов при покупке оборудования для майнинга криптовалюты, проводится проверка, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Так, по словам собеседника, в четверг в полицию на юго-западе Москвы обратился 27-летний мужчина, который рассказал, что на протяжении года покупал необходимое майнинговое оборудование у гражданина, с которым он познакомился в Telegram.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 13:32
Московский подросток перевел аферисту более трех миллионов рублей
В декабре 2021 года мужчина сделал очередной заказ, который оплатил криптовалютой, однако "поставщик" внезапно исчез вместе со средствами и больше на связь не выходил, так и не передав заказанное оборудование.
"В настоящее время по заявлению мужчины проводится проверка. По словам заявителя, сумма ущерба превышает 8,3 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала