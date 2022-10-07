https://ria.ru/20221007/znaki-1822158443.html
В России появятся два новых дорожных знака
В России появятся два новых дорожных знака - РИА Новости, 07.10.2022
В России появятся два новых дорожных знака
Постановлением правительства России утверждены два новых знака, один касается электромобилей, другой — запрета движения автобусов, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:54
2022-10-07T10:54
2022-10-07T11:45
правительство рф
авто
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758589791_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_0c57bcb20aa77e28daf41b4558ed8611.jpg
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Постановлением правительства России утверждены два новых знака, один касается электромобилей, другой — запрета движения автобусов, сообщается на сайте кабмина."Также постановлением утверждены два новых дорожных знака. Один из них обозначает зарядку для электромобилей, а второй информирует о запрете движения автобусов", — говорится в сообщении.Появление второго знака связано с практикой ограничения движения автобусов в городах, где проходили матчи чемпионата мира по футболу 2018 года."При этом данный знак не запрещает движение автобусов, следующих по маршрутам общественного транспорта, и школьных автобусов", — отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20221007/pdd-1822156373.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758589791_182:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_1ddb1033574a679822b4b88ec3bc3d16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, авто, россия
Правительство РФ, Авто, Россия
10:54 07.10.2022 (обновлено: 11:45 07.10.2022)
В России появятся два новых дорожных знака
Правительство утвердило два новых знака для электромобилей и автобусов