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В России появятся два новых дорожных знака - РИА Новости, 07.10.2022
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В России появятся два новых дорожных знака
В России появятся два новых дорожных знака - РИА Новости, 07.10.2022
В России появятся два новых дорожных знака
Постановлением правительства России утверждены два новых знака, один касается электромобилей, другой — запрета движения автобусов, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:54
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правительство рф
авто
россия
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Постановлением правительства России утверждены два новых знака, один касается электромобилей, другой — запрета движения автобусов, сообщается на сайте кабмина."Также постановлением утверждены два новых дорожных знака. Один из них обозначает зарядку для электромобилей, а второй информирует о запрете движения автобусов", — говорится в сообщении.Появление второго знака связано с практикой ограничения движения автобусов в городах, где проходили матчи чемпионата мира по футболу 2018 года."При этом данный знак не запрещает движение автобусов, следующих по маршрутам общественного транспорта, и школьных автобусов", — отмечается в сообщении.
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правительство рф, авто, россия
Правительство РФ, Авто, Россия
10:54 07.10.2022 (обновлено: 11:45 07.10.2022)
 
В России появятся два новых дорожных знака

Правительство утвердило два новых знака для электромобилей и автобусов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкДорожные знаки в центре Москвы
Дорожные знаки в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дорожные знаки в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Постановлением правительства России утверждены два новых знака, один касается электромобилей, другой — запрета движения автобусов, сообщается на сайте кабмина.
"Также постановлением утверждены два новых дорожных знака. Один из них обозначает зарядку для электромобилей, а второй информирует о запрете движения автобусов", — говорится в сообщении.
Появление второго знака связано с практикой ограничения движения автобусов в городах, где проходили матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.
"При этом данный знак не запрещает движение автобусов, следующих по маршрутам общественного транспорта, и школьных автобусов", — отмечается в сообщении.
Автомобиль такси и знак Остановка запрещена - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 10:46
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