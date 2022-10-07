https://ria.ru/20221007/znaki-1822158443.html

В России появятся два новых дорожных знака

В России появятся два новых дорожных знака - РИА Новости, 07.10.2022

В России появятся два новых дорожных знака

Постановлением правительства России утверждены два новых знака, один касается электромобилей, другой — запрета движения автобусов, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T10:54

2022-10-07T10:54

2022-10-07T11:45

правительство рф

авто

россия

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Постановлением правительства России утверждены два новых знака, один касается электромобилей, другой — запрета движения автобусов, сообщается на сайте кабмина."Также постановлением утверждены два новых дорожных знака. Один из них обозначает зарядку для электромобилей, а второй информирует о запрете движения автобусов", — говорится в сообщении.Появление второго знака связано с практикой ограничения движения автобусов в городах, где проходили матчи чемпионата мира по футболу 2018 года."При этом данный знак не запрещает движение автобусов, следующих по маршрутам общественного транспорта, и школьных автобусов", — отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20221007/pdd-1822156373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

правительство рф, авто, россия