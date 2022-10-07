https://ria.ru/20221007/zhkkh-1822175372.html

Мобилизованных и их семьи освободят от пеней по ЖКХ

Мобилизованных и их семьи освободят от пеней по ЖКХ - РИА Новости, 07.10.2022

Мобилизованных и их семьи освободят от пеней по ЖКХ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках об освобождении мобилизованных и их семей от пеней за просроченные платежи по ЖКХ. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T11:48

2022-10-07T11:48

2022-10-07T11:50

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

общество

владимир путин

жкх

россия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках об освобождении мобилизованных и их семей от пеней за просроченные платежи по ЖКХ.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон предусматривает, что граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы по мобилизации, и члены их семей до прекращения действия указанного контракта освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременного или неполного внесения ими платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

https://ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821620806.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

частичная мобилизация в россии, общество, владимир путин, жкх, россия