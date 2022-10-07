https://ria.ru/20221007/zhkkh-1822175372.html
Мобилизованных и их семьи освободят от пеней по ЖКХ
Мобилизованных и их семьи освободят от пеней по ЖКХ - РИА Новости, 07.10.2022
Мобилизованных и их семьи освободят от пеней по ЖКХ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках об освобождении мобилизованных и их семей от пеней за просроченные платежи по ЖКХ. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T11:48
2022-10-07T11:48
2022-10-07T11:50
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
общество
владимир путин
жкх
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках об освобождении мобилизованных и их семей от пеней за просроченные платежи по ЖКХ.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон предусматривает, что граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы по мобилизации, и члены их семей до прекращения действия указанного контракта освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременного или неполного внесения ими платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
https://ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821620806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, общество, владимир путин, жкх, россия
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Общество, Владимир Путин, ЖКХ, Россия
11:48 07.10.2022 (обновлено: 11:50 07.10.2022)
Мобилизованных и их семьи освободят от пеней по ЖКХ
Путин подписал закон об освобождении мобилизованных и их семей от пеней по ЖКХ