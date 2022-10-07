https://ria.ru/20221007/zhivotnye-1822308745.html
Крымские приюты бесплатно возьмут на передержку питомцев мобилизованных
Крымские приюты бесплатно возьмут на передержку питомцев мобилизованных - РИА Новости, 07.10.2022
Крымские приюты бесплатно возьмут на передержку питомцев мобилизованных
Два государственных крымских приюта готовы бесплатно взять на содержание домашних животных граждан, призванных в ходе частичной мобилизации, сообщил госкомитет... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T17:17
2022-10-07T17:17
2022-10-07T17:18
симферополь
сакский район
частичная мобилизация в россии
животные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Два государственных крымских приюта готовы бесплатно взять на содержание домашних животных граждан, призванных в ходе частичной мобилизации, сообщил госкомитет по ветеринарии региона."У жителей Крыма, призванных в рамках частичной мобилизации, имеется возможность оставить своих домашних животных на время мобилизации в государственных приютах для животных на безвозмездной основе", - говорится в сообщении.Животных можно передать в два приюта "Республиканского ветеринарного лечебно-профилактического центра" в Симферополе и селе Сизовка в Сакском районе, координаты и телефоны указаны на сайте комитета.
https://ria.ru/20221004/gosduma-1821316850.html
симферополь
сакский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, сакский район, частичная мобилизация в россии, животные
Симферополь, Сакский район, Частичная мобилизация в России, Животные
17:17 07.10.2022 (обновлено: 17:18 07.10.2022)
Крымские приюты бесплатно возьмут на передержку питомцев мобилизованных
Два государственных крымских приюта готовы взять домашних животных мобилизованных граждан