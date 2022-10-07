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Крымские приюты бесплатно возьмут на передержку питомцев мобилизованных - РИА Новости, 07.10.2022
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Крымские приюты бесплатно возьмут на передержку питомцев мобилизованных
Крымские приюты бесплатно возьмут на передержку питомцев мобилизованных - РИА Новости, 07.10.2022
Крымские приюты бесплатно возьмут на передержку питомцев мобилизованных
Два государственных крымских приюта готовы бесплатно взять на содержание домашних животных граждан, призванных в ходе частичной мобилизации, сообщил госкомитет... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T17:17
2022-10-07T17:18
симферополь
сакский район
частичная мобилизация в россии
животные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Два государственных крымских приюта готовы бесплатно взять на содержание домашних животных граждан, призванных в ходе частичной мобилизации, сообщил госкомитет по ветеринарии региона."У жителей Крыма, призванных в рамках частичной мобилизации, имеется возможность оставить своих домашних животных на время мобилизации в государственных приютах для животных на безвозмездной основе", - говорится в сообщении.Животных можно передать в два приюта "Республиканского ветеринарного лечебно-профилактического центра" в Симферополе и селе Сизовка в Сакском районе, координаты и телефоны указаны на сайте комитета.
https://ria.ru/20221004/gosduma-1821316850.html
симферополь
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симферополь, сакский район, частичная мобилизация в россии, животные
Симферополь, Сакский район, Частичная мобилизация в России, Животные
17:17 07.10.2022 (обновлено: 17:18 07.10.2022)
 
Крымские приюты бесплатно возьмут на передержку питомцев мобилизованных

Два государственных крымских приюта готовы взять домашних животных мобилизованных граждан

© Фото : приют для кошек "Преданное сердце"Кошки в приюте для животных
Кошки в приюте для животных - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : приют для кошек "Преданное сердце"
Кошки в приюте для животных. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Два государственных крымских приюта готовы бесплатно взять на содержание домашних животных граждан, призванных в ходе частичной мобилизации, сообщил госкомитет по ветеринарии региона.
"У жителей Крыма, призванных в рамках частичной мобилизации, имеется возможность оставить своих домашних животных на время мобилизации в государственных приютах для животных на безвозмездной основе", - говорится в сообщении.
Сотрудник стационара с собакой в гостинице для животных - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 06:19
В Госдуме предложили платить приютам за передержку животных мобилизованных
Животных можно передать в два приюта "Республиканского ветеринарного лечебно-профилактического центра" в Симферополе и селе Сизовка в Сакском районе, координаты и телефоны указаны на сайте комитета.
 
СимферопольСакский районЧастичная мобилизация в РоссииЖивотные
 
 
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