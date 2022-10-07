https://ria.ru/20221007/zhivotnye-1822308745.html

Крымские приюты бесплатно возьмут на передержку питомцев мобилизованных

Крымские приюты бесплатно возьмут на передержку питомцев мобилизованных - РИА Новости, 07.10.2022

Крымские приюты бесплатно возьмут на передержку питомцев мобилизованных

Два государственных крымских приюта готовы бесплатно взять на содержание домашних животных граждан, призванных в ходе частичной мобилизации, сообщил госкомитет... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T17:17

2022-10-07T17:17

2022-10-07T17:18

симферополь

сакский район

частичная мобилизация в россии

животные

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Два государственных крымских приюта готовы бесплатно взять на содержание домашних животных граждан, призванных в ходе частичной мобилизации, сообщил госкомитет по ветеринарии региона."У жителей Крыма, призванных в рамках частичной мобилизации, имеется возможность оставить своих домашних животных на время мобилизации в государственных приютах для животных на безвозмездной основе", - говорится в сообщении.Животных можно передать в два приюта "Республиканского ветеринарного лечебно-профилактического центра" в Симферополе и селе Сизовка в Сакском районе, координаты и телефоны указаны на сайте комитета.

https://ria.ru/20221004/gosduma-1821316850.html

симферополь

сакский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

симферополь, сакский район, частичная мобилизация в россии, животные