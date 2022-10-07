https://ria.ru/20221007/zhivotnye-1822225290.html
Путин подписал закон об ужесточении требований к местам продажи животных
Путин подписал закон об ужесточении требований к местам продажи животных - РИА Новости, 07.10.2022
Путин подписал закон об ужесточении требований к местам продажи животных
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о требованиях к местам, где осуществляется продажа животных, он призван исключить жестокое обращение с ними. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:15
2022-10-07T14:15
2022-10-07T14:15
общество
владимир путин
владимир бурматов
россия
единая россия
животные
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о требованиях к местам, где осуществляется продажа животных, он призван исключить жестокое обращение с ними.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Автор закона – депутат от "Единой России" Владимир Бурматов. В пояснительной записке отмечается, что нередки случаи негуманного обращения с животными на "птичьих" рынках, в зоомагазинах.Для обеспечения гуманного обращения с животными законом предусмотрены требования к местам, где осуществляется их продажа, такие требования устанавливает правительство РФ.
https://ria.ru/20221004/gosduma-1821316850.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, владимир бурматов, россия, единая россия, животные
Общество, Владимир Путин, Владимир Бурматов, Россия, Единая Россия, Животные
Путин подписал закон об ужесточении требований к местам продажи животных
Президент Путин подписал закон об ужесточении требований к местам продажи животных