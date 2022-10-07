https://ria.ru/20221007/zhivotnye-1822225290.html

Путин подписал закон об ужесточении требований к местам продажи животных

Путин подписал закон об ужесточении требований к местам продажи животных - РИА Новости, 07.10.2022

Путин подписал закон об ужесточении требований к местам продажи животных

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о требованиях к местам, где осуществляется продажа животных, он призван исключить жестокое обращение с ними. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T14:15

2022-10-07T14:15

2022-10-07T14:15

общество

владимир путин

владимир бурматов

россия

единая россия

животные

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о требованиях к местам, где осуществляется продажа животных, он призван исключить жестокое обращение с ними.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Автор закона – депутат от "Единой России" Владимир Бурматов. В пояснительной записке отмечается, что нередки случаи негуманного обращения с животными на "птичьих" рынках, в зоомагазинах.Для обеспечения гуманного обращения с животными законом предусмотрены требования к местам, где осуществляется их продажа, такие требования устанавливает правительство РФ.

https://ria.ru/20221004/gosduma-1821316850.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, владимир путин, владимир бурматов, россия, единая россия, животные