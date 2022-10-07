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Путин подписал закон об ужесточении требований к местам продажи животных - РИА Новости, 07.10.2022
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Путин подписал закон об ужесточении требований к местам продажи животных
Путин подписал закон об ужесточении требований к местам продажи животных - РИА Новости, 07.10.2022
Путин подписал закон об ужесточении требований к местам продажи животных
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о требованиях к местам, где осуществляется продажа животных, он призван исключить жестокое обращение с ними. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:15
2022-10-07T14:15
общество
владимир путин
владимир бурматов
россия
единая россия
животные
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о требованиях к местам, где осуществляется продажа животных, он призван исключить жестокое обращение с ними.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Автор закона – депутат от "Единой России" Владимир Бурматов. В пояснительной записке отмечается, что нередки случаи негуманного обращения с животными на "птичьих" рынках, в зоомагазинах.Для обеспечения гуманного обращения с животными законом предусмотрены требования к местам, где осуществляется их продажа, такие требования устанавливает правительство РФ.
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общество, владимир путин, владимир бурматов, россия, единая россия, животные
Общество, Владимир Путин, Владимир Бурматов, Россия, Единая Россия, Животные
14:15 07.10.2022
 
Путин подписал закон об ужесточении требований к местам продажи животных

Президент Путин подписал закон об ужесточении требований к местам продажи животных

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкДевушки у витрины зоомагазина
Девушки у витрины зоомагазина - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Девушки у витрины зоомагазина. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о требованиях к местам, где осуществляется продажа животных, он призван исключить жестокое обращение с ними.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Автор закона – депутат от "Единой России" Владимир Бурматов. В пояснительной записке отмечается, что нередки случаи негуманного обращения с животными на "птичьих" рынках, в зоомагазинах.
Для обеспечения гуманного обращения с животными законом предусмотрены требования к местам, где осуществляется их продажа, такие требования устанавливает правительство РФ.
Сотрудник стационара с собакой в гостинице для животных - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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ОбществоВладимир ПутинВладимир БурматовРоссияЕдиная РоссияЖивотные
 
 
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