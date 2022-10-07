Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что не призывал наносить ядерные удары по России - РИА Новости, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822384043.html
Зеленский заявил, что не призывал наносить ядерные удары по России
Зеленский заявил, что не призывал наносить ядерные удары по России - РИА Новости, 07.10.2022
Зеленский заявил, что не призывал наносить ядерные удары по России
Владимир Зеленский утверждает, что не призывал наносить превентивные ядерные удары по России. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T22:24
2022-10-07T22:28
владимир зеленский
россия
украина
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
сша
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:42:2961:1708_1920x0_80_0_0_4afcf765146a00a8393e690a031de0f2.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что не призывал наносить превентивные ядерные удары по России.Телеканал отмечает, что, говоря о "превентивных пинках" Зеленский имел ввиду санкции. Сам Зеленский заявил, что в России якобы интерпретировали его слова "как это удобно им"."Мир может ввести санкционный пакет в таких случаях и сделать все, чтобы заставить их покинуть атомную электростанцию", - добавил он.Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против РФ, а подразумевал превентивные санкции.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что подобные слова - не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Заявления Зеленского также вызвали недовольство ООН, где в ответ на них напомнили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина создает риски, связанные с применением оружия массового поражения, о чем говорит заявление Зеленского о "превентивном ударе" НАТО по РФ. Министр добавил, что попытки секретарей Зеленского утверждать, будто он имел в виду что-то другое, смешны, поскольку еще в январе он заявлял о стремлении Украины обладать ядерным оружием.
https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822262690.html
https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822086926.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:0:2581:1936_1920x0_80_0_0_643501d62848e1f50a17368f7aedc6a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, россия, украина, в мире, сергей лавров, сша, оон, нато
Владимир Зеленский, Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, США, ООН, НАТО
22:24 07.10.2022 (обновлено: 22:28 07.10.2022)
 
Зеленский заявил, что не призывал наносить ядерные удары по России

Би-би-си: Зеленский заявил, что не призывал наносить превентивные ядерные удары по России

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что не призывал наносить превентивные ядерные удары по России.
"Я думаю, что опасно об этом даже говорить. Я сказал, что нужно применить превентивные пинки, а не удары", - заявил Зеленский в интервью телеканалу Би-би-си.
Телеканал отмечает, что, говоря о "превентивных пинках" Зеленский имел ввиду санкции. Сам Зеленский заявил, что в России якобы интерпретировали его слова "как это удобно им".
"Мир может ввести санкционный пакет в таких случаях и сделать все, чтобы заставить их покинуть атомную электростанцию", - добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 15:41
"Его давно должны были успокоить": французы захотели остановить Зеленского
Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против РФ, а подразумевал превентивные санкции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что подобные слова - не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Заявления Зеленского также вызвали недовольство ООН, где в ответ на них напомнили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина создает риски, связанные с применением оружия массового поражения, о чем говорит заявление Зеленского о "превентивном ударе" НАТО по РФ. Министр добавил, что попытки секретарей Зеленского утверждать, будто он имел в виду что-то другое, смешны, поскольку еще в январе он заявлял о стремлении Украины обладать ядерным оружием.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 21:12
"Безумный клоун". В Сети обрушились на Зеленского после заявления о России
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ миреСергей ЛавровСШАООННАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала