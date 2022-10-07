22:24 07.10.2022 (обновлено: 22:28 07.10.2022)
Зеленский заявил, что не призывал наносить ядерные удары по России
Би-би-си: Зеленский заявил, что не призывал наносить превентивные ядерные удары по России
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что не призывал наносить превентивные ядерные удары по России.
"Я думаю, что опасно об этом даже говорить. Я сказал, что нужно применить превентивные пинки, а не удары", - заявил Зеленский в интервью телеканалу Би-би-си.
Телеканал отмечает, что, говоря о "превентивных пинках" Зеленский имел ввиду санкции. Сам Зеленский заявил, что в России якобы интерпретировали его слова "как это удобно им".
"Мир может ввести санкционный пакет в таких случаях и сделать все, чтобы заставить их покинуть атомную электростанцию", - добавил он.
Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против РФ, а подразумевал превентивные санкции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что подобные слова - не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Заявления Зеленского также вызвали недовольство ООН, где в ответ на них напомнили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина создает риски, связанные с применением оружия массового поражения, о чем говорит заявление Зеленского о "превентивном ударе" НАТО по РФ. Министр добавил, что попытки секретарей Зеленского утверждать, будто он имел в виду что-то другое, смешны, поскольку еще в январе он заявлял о стремлении Украины обладать ядерным оружием.