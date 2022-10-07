https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822384043.html

Зеленский заявил, что не призывал наносить ядерные удары по России

Зеленский заявил, что не призывал наносить ядерные удары по России - РИА Новости, 07.10.2022

Зеленский заявил, что не призывал наносить ядерные удары по России

Владимир Зеленский утверждает, что не призывал наносить превентивные ядерные удары по России. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T22:24

2022-10-07T22:24

2022-10-07T22:28

владимир зеленский

россия

украина

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что не призывал наносить превентивные ядерные удары по России.Телеканал отмечает, что, говоря о "превентивных пинках" Зеленский имел ввиду санкции. Сам Зеленский заявил, что в России якобы интерпретировали его слова "как это удобно им"."Мир может ввести санкционный пакет в таких случаях и сделать все, чтобы заставить их покинуть атомную электростанцию", - добавил он.Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против РФ, а подразумевал превентивные санкции.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что подобные слова - не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Заявления Зеленского также вызвали недовольство ООН, где в ответ на них напомнили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина создает риски, связанные с применением оружия массового поражения, о чем говорит заявление Зеленского о "превентивном ударе" НАТО по РФ. Министр добавил, что попытки секретарей Зеленского утверждать, будто он имел в виду что-то другое, смешны, поскольку еще в январе он заявлял о стремлении Украины обладать ядерным оружием.

https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822262690.html

https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822086926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир зеленский, россия, украина, в мире, сергей лавров, сша, оон, нато