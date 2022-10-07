https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822379653.html

МИД: Украина пытается выкрутиться после слов Зеленского об ударах по России

МИД: Украина пытается выкрутиться после слов Зеленского об ударах по России - РИА Новости, 07.10.2022

МИД: Украина пытается выкрутиться после слов Зеленского об ударах по России

Киев пытается выкрутиться после слов Владимира Зеленского о необходимости нанесения превентивных ударов НАТО по России, заявил замглавы российской делегации на... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T21:39

2022-10-07T21:39

2022-10-07T21:39

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ООН, 7 окт – РИА Новости. Киев пытается выкрутиться после слов Владимира Зеленского о необходимости нанесения превентивных ударов НАТО по России, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов.Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против РФ, а подразумевал превентивные санкции.Как указал Воронцов, "делегация Украины пытает раскручивать пропагандистские штампы, будучи не способной ответить за слова своего президента, которые были сказаны вчера"."Вместо этого распространяются пропагандистские инсинуации, которые вчера пыталась распространять пресс-служба президента Зеленского. Однако они не имеют ничего общего с реальностью. Это попытка в очередной раз выкрутиться и попытаться сгладить тот эффект от прямого текста, прямой речи президента Зеленского", - подчеркнул Воронцов.

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в мире, владимир зеленский, россия, оон, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина