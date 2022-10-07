https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822369359.html

МИД: Москва учтет слова Зеленского при принятии мер по ядерному сдерживанию

МИД: Москва учтет слова Зеленского при принятии мер по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 07.10.2022

МИД: Москва учтет слова Зеленского при принятии мер по ядерному сдерживанию

Москва учтет слова президента Украины Владимира Зеленского о превентивных ударах НАТО по России при принятии мер по обеспечению ядерного сдерживания и... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T20:34

2022-10-07T20:34

2022-10-07T21:25

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ООН, 7 окт — РИА Новости. Москва учтет слова президента Украины Владимира Зеленского о превентивных ударах НАТО по России при принятии мер по обеспечению ядерного сдерживания и безопасности страны, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов.Как напомнил Воронцов, Зеленский уже не в первый раз высказывается либо о создании ядерного оружия, либо о его применении. Он призвал делегатов ГА ООН лично послушать предыдущие выступления главы государства."Вы вполне услышите, что речь шла не о каких-то там превентивных санкциях до 24 февраля, мифических, которые выдумывает пресс-служба президента, а речь шла четко о необходимости превентивных ядерных ударов стран НАТО по России — и ни о чем другом", — указал Воронцов.По его мнению, Киев сейчас "пытается выкрутиться", распространяя "политические инсинуации", чтобы сгладить эффект от слов Зеленского.Воронцов добавил, что Москва будет внимательно следить за реакцией Запада на заявление украинского лидера.Ранее представитель украинской делегации вновь повторил тезис Киева, что Зеленский не имел в виду ядерные удары, речь якобы шла о санкциях против Москвы.Накануне украинский лидер, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по России, а не "ждать ядерных ударов" со стороны Москвы. Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против соседней страны, а подразумевал превентивные санкции.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что подобные слова — не что иное, как призыв к началу мировой войны. По его мнению, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Песков также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Заявления украинского лидера вызвали недовольство и в ООН, где в ответ на них напомнили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.

https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822297090.html

https://ria.ru/20221007/shantazh-1822193510.html

https://ria.ru/20221004/peskov-1821398718.html

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