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Песков: слова Зеленского подчеркивают правоту решения Путина о спецоперации - РИА Новости, 07.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822368941.html
Песков: слова Зеленского подчеркивают правоту решения Путина о спецоперации
Песков: слова Зеленского подчеркивают правоту решения Путина о спецоперации - РИА Новости, 07.10.2022
Песков: слова Зеленского подчеркивают правоту решения Путина о спецоперации
Высказывание Владимира Зеленского о превентивном ударе по России подтверждает, что Владимир Путин был прав в своем решении начать специальную военную операцию... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T20:31
2022-10-07T21:26
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
владимир путин
дмитрий песков
украина
россия
сша
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Высказывание Владимира Зеленского о превентивном ударе по России подтверждает, что Владимир Путин был прав в своем решении начать специальную военную операцию на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Песков также отметил, что такие заявления говорят о морально состоянии Зеленского. Это, в свою очередь, может привести к непоправимым ошибкам, подчеркнул пресс-секретарь президента.Накануне украинский лидер, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по России, а не "ждать ядерных ударов" со стороны Москвы. Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против соседней страны, а подразумевал превентивные санкции.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что подобные слова — не что иное, как призыв к началу мировой войны. По его мнению, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Песков также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Заявления украинского лидера вызвали недовольство и в ООН, где в ответ на них напомнили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.
https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822262690.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков, украина, россия, сша, великобритания, киев, оон
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Украина, Россия, США, Великобритания, Киев, ООН
20:31 07.10.2022 (обновлено: 21:26 07.10.2022)
 
Песков: слова Зеленского подчеркивают правоту решения Путина о спецоперации

Песков заявил, что слова Зеленского о превентивном ударе доказали правоту решения об СВО

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Высказывание Владимира Зеленского о превентивном ударе по России подтверждает, что Владимир Путин был прав в своем решении начать специальную военную операцию на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
"Это ... лишний раз подчеркивает правоту нашего президента, когда он принимал решение о проведении специальной военной операции", — сказал он.
Песков также отметил, что такие заявления говорят о морально состоянии Зеленского. Это, в свою очередь, может привести к непоправимым ошибкам, подчеркнул пресс-секретарь президента.
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Накануне украинский лидер, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по России, а не "ждать ядерных ударов" со стороны Москвы. Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против соседней страны, а подразумевал превентивные санкции.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что подобные слова — не что иное, как призыв к началу мировой войны. По его мнению, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Песков также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Заявления украинского лидера вызвали недовольство и в ООН, где в ответ на них напомнили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий ПесковУкраинаРоссияСШАВеликобританияКиевООН
 
 
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