https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822368941.html

Песков: слова Зеленского подчеркивают правоту решения Путина о спецоперации

Песков: слова Зеленского подчеркивают правоту решения Путина о спецоперации - РИА Новости, 07.10.2022

Песков: слова Зеленского подчеркивают правоту решения Путина о спецоперации

Высказывание Владимира Зеленского о превентивном ударе по России подтверждает, что Владимир Путин был прав в своем решении начать специальную военную операцию... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T20:31

2022-10-07T20:31

2022-10-07T21:26

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

владимир путин

дмитрий песков

украина

россия

сша

великобритания

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Высказывание Владимира Зеленского о превентивном ударе по России подтверждает, что Владимир Путин был прав в своем решении начать специальную военную операцию на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Песков также отметил, что такие заявления говорят о морально состоянии Зеленского. Это, в свою очередь, может привести к непоправимым ошибкам, подчеркнул пресс-секретарь президента.Накануне украинский лидер, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по России, а не "ждать ядерных ударов" со стороны Москвы. Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против соседней страны, а подразумевал превентивные санкции.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что подобные слова — не что иное, как призыв к началу мировой войны. По его мнению, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Песков также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Заявления украинского лидера вызвали недовольство и в ООН, где в ответ на них напомнили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.

https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822262690.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

сша

великобритания

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков, украина, россия, сша, великобритания, киев, оон