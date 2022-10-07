20:31 07.10.2022 (обновлено: 21:26 07.10.2022)
Песков: слова Зеленского подчеркивают правоту решения Путина о спецоперации
Песков заявил, что слова Зеленского о превентивном ударе доказали правоту решения об СВО
© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Высказывание Владимира Зеленского о превентивном ударе по России подтверждает, что Владимир Путин был прав в своем решении начать специальную военную операцию на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
"Это ... лишний раз подчеркивает правоту нашего президента, когда он принимал решение о проведении специальной военной операции", — сказал он.
Песков также отметил, что такие заявления говорят о морально состоянии Зеленского. Это, в свою очередь, может привести к непоправимым ошибкам, подчеркнул пресс-секретарь президента.
Накануне украинский лидер, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по России, а не "ждать ядерных ударов" со стороны Москвы. Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против соседней страны, а подразумевал превентивные санкции.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что подобные слова — не что иное, как призыв к началу мировой войны. По его мнению, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Песков также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Заявления украинского лидера вызвали недовольство и в ООН, где в ответ на них напомнили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что подобные слова — не что иное, как призыв к началу мировой войны. По его мнению, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Песков также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Заявления украинского лидера вызвали недовольство и в ООН, где в ответ на них напомнили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.