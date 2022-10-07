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Заявления Зеленского говорят о его моральном состоянии, считает Песков - РИА Новости, 07.10.2022
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Заявления Зеленского говорят о его моральном состоянии, считает Песков
Заявления Зеленского говорят о его моральном состоянии, считает Песков - РИА Новости, 07.10.2022
Заявления Зеленского говорят о его моральном состоянии, считает Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопиющим заявление Владимира Зеленского о превентивном ударе по РФ, Песков подчеркнул, что слова... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T20:24
2022-10-07T20:46
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
украина
владимир путин
сша
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопиющим заявление Владимира Зеленского о превентивном ударе по РФ, Песков подчеркнул, что слова Зеленского говорят о его моральном состоянии."Это совершенно вопиющее заявление, которое говорит о, наверное, моральном состоянии президента Украины, которое чревато очень опасными непоправимыми ошибками,", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против РФ, а подразумевал превентивные санкции.Песков заявил РИА Новости, что подобные слова - не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Заявления Зеленского также вызвали недовольство ООН, где в ответ на них напомнили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.
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россия, владимир зеленский, дмитрий песков, украина, владимир путин, сша, великобритания, киев, оон
Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Украина, Владимир Путин, США, Великобритания, Киев, ООН
20:24 07.10.2022 (обновлено: 20:46 07.10.2022)
 
Заявления Зеленского говорят о его моральном состоянии, считает Песков

Песков: слова Зеленского об ударе по России вопиющие и говорят о его моральном состоянии

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопиющим заявление Владимира Зеленского о превентивном ударе по РФ, Песков подчеркнул, что слова Зеленского говорят о его моральном состоянии.
"Это совершенно вопиющее заявление, которое говорит о, наверное, моральном состоянии президента Украины, которое чревато очень опасными непоправимыми ошибками,", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 20:31Специальная военная операция на Украине
Песков: слова Зеленского подчеркивают правоту решения Путина о спецоперации
Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против РФ, а подразумевал превентивные санкции.
Песков заявил РИА Новости, что подобные слова - не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Заявления Зеленского также вызвали недовольство ООН, где в ответ на них напомнили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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РоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковУкраинаВладимир ПутинСШАВеликобританияКиевООН
 
 
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