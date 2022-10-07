20:24 07.10.2022 (обновлено: 20:46 07.10.2022)
Заявления Зеленского говорят о его моральном состоянии, считает Песков
Песков: слова Зеленского об ударе по России вопиющие и говорят о его моральном состоянии
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопиющим заявление Владимира Зеленского о превентивном ударе по РФ, Песков подчеркнул, что слова Зеленского говорят о его моральном состоянии.
"Это совершенно вопиющее заявление, которое говорит о, наверное, моральном состоянии президента Украины, которое чревато очень опасными непоправимыми ошибками,", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против РФ, а подразумевал превентивные санкции.
Песков заявил РИА Новости, что подобные слова - не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Заявления Зеленского также вызвали недовольство ООН, где в ответ на них напомнили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.