https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822367587.html

Заявления Зеленского говорят о его моральном состоянии, считает Песков

Заявления Зеленского говорят о его моральном состоянии, считает Песков - РИА Новости, 07.10.2022

Заявления Зеленского говорят о его моральном состоянии, считает Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопиющим заявление Владимира Зеленского о превентивном ударе по РФ, Песков подчеркнул, что слова... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T20:24

2022-10-07T20:24

2022-10-07T20:46

россия

владимир зеленский

дмитрий песков

украина

владимир путин

сша

великобритания

киев

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопиющим заявление Владимира Зеленского о превентивном ударе по РФ, Песков подчеркнул, что слова Зеленского говорят о его моральном состоянии."Это совершенно вопиющее заявление, которое говорит о, наверное, моральном состоянии президента Украины, которое чревато очень опасными непоправимыми ошибками,", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против РФ, а подразумевал превентивные санкции.Песков заявил РИА Новости, что подобные слова - не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Заявления Зеленского также вызвали недовольство ООН, где в ответ на них напомнили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.

https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822368941.html

https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822262690.html

россия

украина

сша

великобритания

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир зеленский, дмитрий песков, украина, владимир путин, сша, великобритания, киев, оон