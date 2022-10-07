20:12 07.10.2022 (обновлено: 20:25 07.10.2022)
В Кремле призвали зарубежных лидеров обратить внимание на слова Зеленского
Песков: Россия призывает зарубежных лидеров отреагировать на слова Зеленского об ударах
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия не может пройти мимо заявлений Владимира Зеленского и призывает к этому лидеров других стран, фактически он призывает ведущие государства мира нанести превентивный ядерный удар по России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, мимо пройти мы не можем, и мы главное призываем лидеров других государств тоже не проходить мимо, потому что с точки зрения симптоматики это очень опасные заявления, очень опасные. То есть фактически глава Украины призывает ведущие государства мира, страны ядерного клуба нанести превентивный удар по нашей стране, по РФ", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против РФ, а подразумевал превентивные санкции.
Песков заявил РИА Новости, что подобные слова - не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Заявления Зеленского также вызвали недовольство ООН, где в ответ на них напомнили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.