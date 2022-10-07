https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822354425.html
Американский журналист признался, что его тошнит от Зеленского
Американский журналист признался, что его тошнит от Зеленского - РИА Новости, 07.10.2022
Американский журналист признался, что его тошнит от Зеленского
Колумнист американского журнала Newsweek, автор подкаста и ведущий Национал-консервативной конференции Джош Хаммер написал в твиттере, что ему надоел президент... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T19:23
2022-10-07T19:23
2022-10-07T21:57
в мире
владимир зеленский
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Колумнист американского журнала Newsweek, автор подкаста и ведущий Национал-консервативной конференции Джош Хаммер написал в твиттере, что ему надоел президент Украины Владимир Зеленский."Меня от Владимира Зеленского уже тошнит дальше некуда", — написал репортер.Многие подписчики Хаммера признались, что испытывают те же чувства к украинскому президенту. Однако не обошлось без сарказма в адрес журналиста."Так, это что, Путин твитнул?" — спросил Nunca Trumpismo."А что не так? Мало снимается для модных журналов?" — спросил Rumit.Тем не менее большинство пользователей пожаловались на переизбыток присутствия Зеленского в информационном пространстве и вспомнили о его воинственных заявлениях."Если еще немного подождать, получится второй бен Ладен", — прокомментировал Eugene Zhang."Подумаешь, всего-то хочет войны, когда мирное предложение лежит на столе, а заодно пытается обчистить налогоплательщиков со всего мира", — написал Mikey.Также он напомнил об антироссийской пропаганде со стороны Украины, требованиях поставить ВСУ оружие и заявил о риске растраты финпомощи киевскими властями."Мне он и раньше-то не нравился, даже до конфликта", — признался Nathan.Аналогичную позицию высказали Minyar Huwaidii и RaisingPatriots. Angelina заявила, что Зеленский надоел всему миру."Погодите, он такими темпами еще и в "Танцах со звездами" скоро засветится", — добавил Daniel Greenfield."Дай ему волю, он и мировую войну развяжет!" — прокомментировал Chaos.AnnemiekesArt назвал Зеленского подстрекателем, а Spooky Chrissy M возмутился постоянными требованиями финпомощи."Неблагодарный эгоист, надо поставить его на место", — написал юзер."Меня он достал, вечно выпендривается и позирует", — прокомментировала Libby Rate.Накануне Зеленский выступил по видеосвязи для Института Лоуи в Австралии. Во время своей речи он призвал Запад "исключить возможность применения Москвой ядерного оружия". Для этого, по его словам, Североатлантический альянс должен действовать превентивно.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на высказывания Зеленского должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза. Он назвал заявление главы украинского государства призывом к началу мировой войны и напомнил, что в случае такого конфликта последствия будут чудовищными и непредсказуемыми.
https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822000184.html
https://ria.ru/20221006/katastrofa-1822086388.html
https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822099049.html
https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822086926.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы Украины
19:23 07.10.2022 (обновлено: 21:57 07.10.2022)
Американский журналист признался, что его тошнит от Зеленского
Колумнист американского Newsweek Хаммер признался, что его тошнит от Зеленского
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Колумнист американского журнала Newsweek, автор подкаста и ведущий Национал-консервативной конференции Джош Хаммер написал в твиттере
, что ему надоел президент Украины Владимир Зеленский.
"Меня от Владимира Зеленского уже тошнит дальше некуда", — написал репортер.
Многие подписчики Хаммера признались, что испытывают те же чувства к украинскому президенту. Однако не обошлось без сарказма в адрес журналиста.
"Так, это что, Путин твитнул?" — спросил Nunca Trumpismo.
"А что не так? Мало снимается для модных журналов?" — спросил Rumit.
Тем не менее большинство пользователей пожаловались на переизбыток присутствия Зеленского в информационном пространстве и вспомнили о его воинственных заявлениях.
"Если еще немного подождать, получится второй бен Ладен", — прокомментировал Eugene Zhang.
"Подумаешь, всего-то хочет войны, когда мирное предложение лежит на столе, а заодно пытается обчистить налогоплательщиков со всего мира", — написал Mikey.
Также он напомнил об антироссийской пропаганде со стороны Украины, требованиях поставить ВСУ
оружие и заявил о риске растраты финпомощи киевскими властями.
"Мне он и раньше-то не нравился, даже до конфликта", — признался Nathan.
Аналогичную позицию высказали Minyar Huwaidii и RaisingPatriots. Angelina заявила, что Зеленский надоел всему миру.
"Погодите, он такими темпами еще и в "Танцах со звездами" скоро засветится", — добавил Daniel Greenfield.
"Дай ему волю, он и мировую войну развяжет!" — прокомментировал Chaos.
AnnemiekesArt назвал Зеленского подстрекателем, а Spooky Chrissy M возмутился постоянными требованиями финпомощи.
"Неблагодарный эгоист, надо поставить его на место", — написал юзер.
"Меня он достал, вечно выпендривается и позирует", — прокомментировала Libby Rate.
Накануне Зеленский выступил по видеосвязи для Института Лоуи в Австралии
. Во время своей речи он призвал Запад "исключить возможность применения Москвой ядерного оружия". Для этого, по его словам, Североатлантический альянс должен действовать превентивно.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, на высказывания Зеленского должны обратить внимание все страны мира, особенно США
, Великобритания
и члены Евросоюза. Он назвал заявление главы украинского государства призывом к началу мировой войны и напомнил, что в случае такого конфликта последствия будут чудовищными и непредсказуемыми.