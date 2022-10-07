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Во Франции резко осадили Зеленского за "сумасшедшее заявление" о России - РИА Новости, 07.10.2022
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Во Франции резко осадили Зеленского за "сумасшедшее заявление" о России
Во Франции резко осадили Зеленского за "сумасшедшее заявление" о России - РИА Новости, 07.10.2022
Во Франции резко осадили Зеленского за "сумасшедшее заявление" о России
Французский политик-голлист Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего Североатлантический альянс осуществить... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T16:52
2022-10-07T17:04
политика
владимир зеленский
россия
франция
нато
украина
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Французский политик-голлист Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего Североатлантический альянс осуществить "опережающий" удар по Москве.Ранее украинский лидер выступил по видеосвязи для Института Лоуи в Австралии. Во время своей речи он призвал Запад "исключить возможность применения Москвой ядерного оружия". Для этого, по его словам, Североатлантический альянс должен действовать превентивно.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на высказывания Зеленского должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза. Он назвал заявление главы украинского государства призывом к началу мировой войны и напомнил, что в случае такого конфликта последствия будут чудовищными и непредсказуемыми.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российский лидер подписал 30 сентября соглашения о принятии в состав государства Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что власти обеспечат безопасность новых регионов и восстановят разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.
https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822086926.html
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политика, владимир зеленский, россия, франция, нато, украина
Политика, Владимир Зеленский, Россия, Франция, НАТО, Украина
16:52 07.10.2022 (обновлено: 17:04 07.10.2022)
 
Во Франции резко осадили Зеленского за "сумасшедшее заявление" о России

Политик из Франции Филиппо резко осадил Зеленского, призвавшего к ударам по России

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Французский политик-голлист Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего Североатлантический альянс осуществить "опережающий" удар по Москве.

"Этот сумасшедший <…> призывает НАТО нанести "превентивные удары" по России! Итак, теперь он четко признается, что хочет третьей мировой войны!" — написал он в Twitter.

Ранее украинский лидер выступил по видеосвязи для Института Лоуи в Австралии. Во время своей речи он призвал Запад "исключить возможность применения Москвой ядерного оружия". Для этого, по его словам, Североатлантический альянс должен действовать превентивно.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на высказывания Зеленского должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза. Он назвал заявление главы украинского государства призывом к началу мировой войны и напомнил, что в случае такого конфликта последствия будут чудовищными и непредсказуемыми.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 21:12
"Безумный клоун". В Сети обрушились на Зеленского после заявления о России
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российский лидер подписал 30 сентября соглашения о принятии в состав государства Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что власти обеспечат безопасность новых регионов и восстановят разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 18:27
The Telegraph: Байден глубоко унижен из-за нового "удара" со стороны России
 
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