https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822297090.html

Во Франции резко осадили Зеленского за "сумасшедшее заявление" о России

Во Франции резко осадили Зеленского за "сумасшедшее заявление" о России - РИА Новости, 07.10.2022

Во Франции резко осадили Зеленского за "сумасшедшее заявление" о России

Французский политик-голлист Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего Североатлантический альянс осуществить... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T16:52

2022-10-07T16:52

2022-10-07T17:04

политика

владимир зеленский

россия

франция

нато

украина

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Французский политик-голлист Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего Североатлантический альянс осуществить "опережающий" удар по Москве.Ранее украинский лидер выступил по видеосвязи для Института Лоуи в Австралии. Во время своей речи он призвал Запад "исключить возможность применения Москвой ядерного оружия". Для этого, по его словам, Североатлантический альянс должен действовать превентивно.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на высказывания Зеленского должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза. Он назвал заявление главы украинского государства призывом к началу мировой войны и напомнил, что в случае такого конфликта последствия будут чудовищными и непредсказуемыми.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российский лидер подписал 30 сентября соглашения о принятии в состав государства Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что власти обеспечат безопасность новых регионов и восстановят разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.

https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822086926.html

https://ria.ru/20221006/bayden-1822051954.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, владимир зеленский, россия, франция, нато, украина