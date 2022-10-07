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"Его давно должны были успокоить": французы захотели остановить Зеленского - РИА Новости, 07.10.2022
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"Его давно должны были успокоить": французы захотели остановить Зеленского
"Его давно должны были успокоить": французы захотели остановить Зеленского - РИА Новости, 07.10.2022
"Его давно должны были успокоить": французы захотели остановить Зеленского
Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на требования президента Украины Владимира Зеленского нанести превентивный удар по России. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:41
2022-10-07T15:55
в мире
владимир зеленский
виктория нуланд
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
украина
нато
европа
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на требования президента Украины Владимира Зеленского нанести превентивный удар по России.Комментаторы признались, что их пугает такая риторика киевского режима, которую, по их мнению, активно поддерживают западные политики."Бредовые слова Зеленского, но это вообще не удивляет. Поддержка американцев в 65 миллиардов вскружила ему голову. Мы должны сейчас навязать Украине президентские выборы. Пусть украинцы избавляются от него, пока не поздно для них и не слишком дорого для нас", — написал al core."В любом случае несомненно одно: если бы американцы не накинулись на Украину сразу после переворота на Майдане в 2014 году (событие, которым впоследствии тупо хвасталась Виктория Нуланд), нас бы сегодня здесь не было", — считает ca18."Многие здесь не понимают, что за этим вооруженным конфликтом стоит глобальная экономическая война, которую разыгрывают со стороны. Как вы думаете, почему американцы вкладывают в это миллиарды?" — заявил Identifié 65407."Эта риторика настораживает, Зеленский должен понимать, что мы хотим ему помочь, но мы не можем зайти так далеко, чтобы полностью уничтожить Европу или большую часть мира, чтобы спасти Украину", — отметил Fabien07."Я только что перечитал статью; на самом деле он просит НАТО напасть на Россию. Зеленский сходит с ума все больше и больше", — заключил DidierLAGARDE.Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи для Института Лоуи в Австралии. Во время своей речи он призвал НАТО "исключить возможность применения Россией ядерного оружия". Для этого, по его словам, альянс должен "нанести превентивные удары".Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на высказывания главы украинского государства должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза. Он назвал заявление Зеленского призывом к началу мировой войны и напомнил, что в случае ядерного конфликта последствия будут чудовищными и непредсказуемыми.
https://ria.ru/20221007/ukraina-1822234216.html
https://ria.ru/20221007/svoboda-1822195779.html
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в мире, владимир зеленский, виктория нуланд, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина, нато, европа
В мире, Владимир Зеленский, Виктория Нуланд, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Украина, НАТО, Европа
15:41 07.10.2022 (обновлено: 15:55 07.10.2022)
 
"Его давно должны были успокоить": французы захотели остановить Зеленского

Читатели Le Figaro захотели остановить Зеленского после его требований ударить по России

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на требования президента Украины Владимира Зеленского нанести превентивный удар по России.
Комментаторы признались, что их пугает такая риторика киевского режима, которую, по их мнению, активно поддерживают западные политики.
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"Бредовые слова Зеленского, но это вообще не удивляет. Поддержка американцев в 65 миллиардов вскружила ему голову. Мы должны сейчас навязать Украине президентские выборы. Пусть украинцы избавляются от него, пока не поздно для них и не слишком дорого для нас", — написал al core.
"Главы европейских государств давно должны были заставить его успокоиться, но никто не осмеливается, потому что на самом деле он повторяет то, что нашептывают ему в наушник американские хозяева. Вот почему его разглагольствования становятся все более и более опасными", — уверен Dany L.
"В любом случае несомненно одно: если бы американцы не накинулись на Украину сразу после переворота на Майдане в 2014 году (событие, которым впоследствии тупо хвасталась Виктория Нуланд), нас бы сегодня здесь не было", — считает ca18.
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"Многие здесь не понимают, что за этим вооруженным конфликтом стоит глобальная экономическая война, которую разыгрывают со стороны. Как вы думаете, почему американцы вкладывают в это миллиарды?" — заявил Identifié 65407.
"Эта риторика настораживает, Зеленский должен понимать, что мы хотим ему помочь, но мы не можем зайти так далеко, чтобы полностью уничтожить Европу или большую часть мира, чтобы спасти Украину", — отметил Fabien07.
"Зеленского надо вырубать. Он возомнил себя главнокомандующим НАТО", — возмутился papazorg56.
"Я только что перечитал статью; на самом деле он просит НАТО напасть на Россию. Зеленский сходит с ума все больше и больше", — заключил DidierLAGARDE.
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи для Института Лоуи в Австралии. Во время своей речи он призвал НАТО "исключить возможность применения Россией ядерного оружия". Для этого, по его словам, альянс должен "нанести превентивные удары".
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на высказывания главы украинского государства должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза. Он назвал заявление Зеленского призывом к началу мировой войны и напомнил, что в случае ядерного конфликта последствия будут чудовищными и непредсказуемыми.
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В миреВладимир ЗеленскийВиктория НуландДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияУкраинаНАТОЕвропа
 
 
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