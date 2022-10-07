https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822144369.html

"Он опасен". Немцы пришли в ужас от заявления Зеленского

"Он опасен". Немцы пришли в ужас от заявления Зеленского - РИА Новости, 07.10.2022

"Он опасен". Немцы пришли в ужас от заявления Зеленского

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его заявления о том, что НАТО должна нанести "превентивные"... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T09:52

2022-10-07T09:52

2022-10-07T12:28

в мире

владимир зеленский

владимир путин

россия

украина

европа

нато

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641925_0:79:3362:1970_1920x0_80_0_0_ce482b9ba9c01c1a258b8e1154794699.jpg

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его заявления о том, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по России."Прошу, пожалуйста, не пускайте эту страну в ЕС и уж тем более в НАТО", — отметила Nicole K."Зеленский представляет опасность для Европы. Надеюсь, больше людей постепенно это осознают", — написал Ralph K."Он опасен, однако наши политики этого не осознают", — прокомментировал Kai B."Он — актер и думает, что играет роль всей своей жизни", — считает cooking."Он представляет опасность не только для Германии, но и для всего человечества! Немецкие политики просто слепы!" — пожаловался Realist."Зеленского нужно изолировать", — отметил Really now.Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по России, а не "ждать ядерных ударов". Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против, а подразумевал превентивные санкции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822112236.html

https://ria.ru/20221007/posolstvo-1822122408.html

https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822134117.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, владимир путин, россия, украина, европа, нато, евросоюз