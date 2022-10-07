09:52 07.10.2022 (обновлено: 12:28 07.10.2022)
"Он опасен". Немцы пришли в ужас от заявления Зеленского
Читатели Die Welt пришли в ужас от заявления Зеленского нанести удар по России
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его заявления о том, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по России.
"Прошу, пожалуйста, не пускайте эту страну в ЕС и уж тем более в НАТО", — отметила Nicole K.
"Зеленский представляет опасность для Европы. Надеюсь, больше людей постепенно это осознают", — написал Ralph K.
"Он опасен, однако наши политики этого не осознают", — прокомментировал Kai B.
"Он — актер и думает, что играет роль всей своей жизни", — считает cooking.
"Он представляет опасность не только для Германии, но и для всего человечества! Немецкие политики просто слепы!" — пожаловался Realist.
"Зеленского нужно изолировать", — отметил Really now.
Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по России, а не "ждать ядерных ударов". Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против, а подразумевал превентивные санкции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".