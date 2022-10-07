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"Он опасен". Немцы пришли в ужас от заявления Зеленского - РИА Новости, 07.10.2022
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"Он опасен". Немцы пришли в ужас от заявления Зеленского
"Он опасен". Немцы пришли в ужас от заявления Зеленского - РИА Новости, 07.10.2022
"Он опасен". Немцы пришли в ужас от заявления Зеленского
Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его заявления о том, что НАТО должна нанести "превентивные"... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T09:52
2022-10-07T12:28
в мире
владимир зеленский
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россия
украина
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его заявления о том, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по России."Прошу, пожалуйста, не пускайте эту страну в ЕС и уж тем более в НАТО", — отметила Nicole K."Зеленский представляет опасность для Европы. Надеюсь, больше людей постепенно это осознают", — написал Ralph K."Он опасен, однако наши политики этого не осознают", — прокомментировал Kai B."Он — актер и думает, что играет роль всей своей жизни", — считает cooking."Он представляет опасность не только для Германии, но и для всего человечества! Немецкие политики просто слепы!" — пожаловался Realist."Зеленского нужно изолировать", — отметил Really now.Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по России, а не "ждать ядерных ударов". Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против, а подразумевал превентивные санкции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822112236.html
https://ria.ru/20221007/posolstvo-1822122408.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, россия, украина, европа, нато, евросоюз
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Украина, Европа, НАТО, Евросоюз
09:52 07.10.2022 (обновлено: 12:28 07.10.2022)
 
"Он опасен". Немцы пришли в ужас от заявления Зеленского

Читатели Die Welt пришли в ужас от заявления Зеленского нанести удар по России

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его заявления о том, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по России.
"Прошу, пожалуйста, не пускайте эту страну в ЕС и уж тем более в НАТО", — отметила Nicole K.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
00:32
Зеленский призвал НАТО к "превентивным" ударам по России
"Зеленский представляет опасность для Европы. Надеюсь, больше людей постепенно это осознают", — написал Ralph K.
"Он опасен, однако наши политики этого не осознают", — прокомментировал Kai B.
"Он — актер и думает, что играет роль всей своей жизни", — считает cooking.
"Он представляет опасность не только для Германии, но и для всего человечества! Немецкие политики просто слепы!" — пожаловался Realist.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
04:49
Посольство России призвало Трюдо отреагировать на слова Зеленского об ударе
"Зеленского нужно изолировать", — отметил Really now.
Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по России, а не "ждать ядерных ударов". Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против, а подразумевал превентивные санкции.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
08:45
В Госдуме призвали изолировать Зеленского от общества
 
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