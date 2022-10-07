https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822134117.html

В Госдуме призвали изолировать Зеленского от общества

В Госдуме призвали изолировать Зеленского от общества - РИА Новости, 07.10.2022

В Госдуме призвали изолировать Зеленского от общества

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал изолировать Владимира Зеленского от общества после его слов о "превентивных" ударах НАТО по России. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T08:45

2022-10-07T08:45

2022-10-07T08:45

в мире

михаил шеремет

владимир зеленский

джо байден

киев

сша

россия

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641947_0:0:2810:1581_1920x0_80_0_0_56453d23570681865a46eae73a7f02a8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал изолировать Владимира Зеленского от общества после его слов о "превентивных" ударах НАТО по России.Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России"."Это безумец чистой воды, который возомнил себя вершителем мира, судеб и народов. Он готов развязать ядерную войну ради удовлетворения своих собственных амбиций. Зеленский стал опасен для самой Украины и мира. Оправдания ему нет. Его надо срочно изолировать от общества", - сказал Шеремет РИА Новости.По его словам, Зеленский является продуктом геополитической игры США, которые с приходом к власти Джо Байдена, ввергли весь мир в хаос.В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону. В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своём Telegram-канале, что, если Россия будет вынуждена применить самое грозное оружие против Киева, НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт, поскольку, по его словам, погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822112236.html

https://ria.ru/20221006/guterresh-1822098239.html

киев

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, михаил шеремет, владимир зеленский, джо байден, киев, сша, россия, госдума рф, нато