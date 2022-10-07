https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822112236.html

Зеленский призвал НАТО к "превентивным" ударам по России

Зеленский призвал НАТО к "превентивным" ударам по России - РИА Новости, 07.10.2022

Зеленский призвал НАТО к "превентивным" ударам по России

Владимир Зеленский заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по России, а не "ждать ядерных ударов России". РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T00:32

2022-10-07T00:32

2022-10-07T00:32

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по России, а не "ждать ядерных ударов России"."Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия.... Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот - ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи от нас! Пересмотреть использование своего давления. Вот, что должно делать НАТО: пересмотреть порядок использования", - сказал он в ходе выступления по видеосвязи в Институте Лоуи в Австралии.Позднее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Зеленский не призывал использовать ядерное оружие против России. Он подчеркнул, что речь якобы шла о периоде до начала спецоперации.В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.Призыв к началу мировой войныЗаявление Зеленского о превентивном ударе по России по сути означает призыв к началу мировой войны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в случае конфликта последствия будут чудовищны и непредсказуемы. Он отметил, что на высказывания президента Украины должны обратить внимание все страны, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза.Как подчеркнул Песков, такие заявления нельзя оставлять без реакции мирового сообщества. Кроме того, учитывая тот факт, что Вашингтон и Лондон фактически руководят деятельностью Киева, они несут ответственность за слова Зеленского, подчеркнул Песков. "Это то заявление президента Зеленского, на которое должны обратить внимание все страны мира. Особенно на это заявление Зеленского должны обратить внимание США, Великобритания, страны Евросоюза. В первую очередь двое первых", — отметил он.Запад разжигает ядерную войну, а марионеточный и неуравновешенный Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывание Зеленского. "Каждый человек на планете должен осознать, что накачанный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету", - написала она в Telegram-канале.Как заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, Западу пора унять "наркотические фантазии своей слетевшей с катушек марионетки". "Постоянные члены Совбеза ООН… подписали в начале года заявление о том, что атомная война никогда не должна быть развязана и победителей быть в ней не может. Россия остается ему привержена. Надеемся на трезвомыслие остальных подписантов. Да, и Западу пора уже наконец унять наркотические фантазии своей слетевшей с катушек марионетки", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.По его словам, Зеленский находится в агонии. "На фоне, пусть, редких, но все же появляющихся голосов на Западе в пользу решения украинского конфликта не только на "поле боя", он отчаянно втягивает своих хозяев в ядерную риторику", - добавил парламентарий.Ядерная доктринаСценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.Как указал ранее замглавы МИД Сергей Рябков, никаких изменений российского подхода к вопросу о возможном применении ядерного оружия не произошло, все в том же русле, что задано военной доктриной России и основами государственной политики в области ядерного сдерживания.Военный эксперт Алексей Леонков заявлял РИА Новости, что публикации ведущих западных СМИ о якобы наличии у России намерений применить на Украине ядерное оружие могут говорить о подготовке США реальной ядерной провокации на территориях, подконтрольных киевскому режиму, с последующим обвинением российских вооруженных сил.

https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822086926.html

https://ria.ru/20221006/guterresh-1822098239.html

https://ria.ru/20221006/sovbez-1822102992.html

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в мире, владимир зеленский, владимир путин, россия, украина, сша, нато