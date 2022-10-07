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На конференции в Туле дали советы по укреплению психического здоровья - РИА Новости, 07.10.2022
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Тульская область
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На конференции в Туле дали советы по укреплению психического здоровья
На конференции в Туле дали советы по укреплению психического здоровья - РИА Новости, 07.10.2022
На конференции в Туле дали советы по укреплению психического здоровья
Соблюдение режима дня, чередование работы с другой активностью и отдыхом, полноценный многочасовой сон и умеренная, но регулярная физическая нагрузка –... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T17:32
2022-10-07T17:32
тульская область
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ТУЛА, 7 окт – РИА Новости. Соблюдение режима дня, чередование работы с другой активностью и отдыхом, полноценный многочасовой сон и умеренная, но регулярная физическая нагрузка – соблюдение этих несложных правил играет важную роль в улучшении качества жизни и укреплении психического здоровья человека, отметили эксперты-участники прошедшей в пятницу в Туле научно-практической конференции, приуроченной к Всемирному дню психического здоровья, который отмечается 10 октября.Как сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Тульской области, в конференции "Психическое здоровье и благополучие в современном мире" приняли участие ведущие федеральные эксперты в этой сфере, врачи-психиатры из регионов ЦФО.Он отметил важность обмена опытом в вопросах профилактики и лечения психических расстройств, подчеркнул необходимость широкого вовлечение общественных организаций и родственников пациентов к обсуждению вопросов укрепления здоровья и улучшения качества жизни людей.Президент Российского общества психиатров Николай Незнанов отметил, что с развитием цивилизации, с индустриализацией люди физически слабеют, а стрессовые нагрузки на организм возрастают. В свою очередь, президент Союза охраны психического здоровья Наталья Треушникова сделала акцент на базовых принципах сохранения психического здоровья. "Это простые правила, которые каждый из нас знает с детства, просто нам кажется, что все простое банально и не работает. На самом деле это не так. Укреплению психического здоровья способствует соблюдение режима дня; чередование работы, какой-либо активности и отдыха; полноценный многочасовой сон; умеренная, но регулярная физическая нагрузка. Человеку необходимо давать себе разгрузку, чередовать рабочие дни и выходные. Мы, к сожалению, часто этим пренебрегаем, многие в выходные или работают дополнительно, или получают серьезную физическую нагрузку, не позволяя себе отдохнуть, отключиться от текущих проблем, дел, решения каких-то насущных вопросов. Между тем, отдых – базовый элемент психического здоровья", - заключила Треушникова.
https://ria.ru/20220908/shkola-1815473956.html
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тульская область, тула, общество
Тульская область, Тульская область, Тула, Общество
17:32 07.10.2022
 

На конференции в Туле дали советы по укреплению психического здоровья

© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиНа конференции в Туле дали советы по укреплению психического здоровья
На конференции в Туле дали советы по укреплению психического здоровья - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
На конференции в Туле дали советы по укреплению психического здоровья
Читать ria.ru в
ТУЛА, 7 окт – РИА Новости. Соблюдение режима дня, чередование работы с другой активностью и отдыхом, полноценный многочасовой сон и умеренная, но регулярная физическая нагрузка – соблюдение этих несложных правил играет важную роль в улучшении качества жизни и укреплении психического здоровья человека, отметили эксперты-участники прошедшей в пятницу в Туле научно-практической конференции, приуроченной к Всемирному дню психического здоровья, который отмечается 10 октября.
Как сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Тульской области, в конференции "Психическое здоровье и благополучие в современном мире" приняли участие ведущие федеральные эксперты в этой сфере, врачи-психиатры из регионов ЦФО.
"Сегодня на первый план выходит амбулаторный этап лечения, на котором "особые" пациенты смогут получать консультации и проходить обследования в комфортных условиях. Наша общая задача – сделать так, чтобы люди с психическими заболеваниями могли жить полноценной жизнью", – обратился к участникам конференции заместитель председателя правительства Тульской области, министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.
Он отметил важность обмена опытом в вопросах профилактики и лечения психических расстройств, подчеркнул необходимость широкого вовлечение общественных организаций и родственников пациентов к обсуждению вопросов укрепления здоровья и улучшения качества жизни людей.
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Президент Российского общества психиатров Николай Незнанов отметил, что с развитием цивилизации, с индустриализацией люди физически слабеют, а стрессовые нагрузки на организм возрастают.
"Мы живем в мире, который изобилует стрессовыми ситуациями. Достаточно вспомнить ситуацию с ковидом, который показал, насколько важно сохранение психического здоровья. В этом случае стрессогенные факторы были связаны с изоляцией, неопределённостью ситуации. Противопоставить этому можно здоровый образ жизни. Надо больше заниматься собой, физически укрепляться. Организм должен быть готов к восприятию повышенных стрессовых нагрузок", - считает Незнанов.
В свою очередь, президент Союза охраны психического здоровья Наталья Треушникова сделала акцент на базовых принципах сохранения психического здоровья.
"Это простые правила, которые каждый из нас знает с детства, просто нам кажется, что все простое банально и не работает. На самом деле это не так. Укреплению психического здоровья способствует соблюдение режима дня; чередование работы, какой-либо активности и отдыха; полноценный многочасовой сон; умеренная, но регулярная физическая нагрузка. Человеку необходимо давать себе разгрузку, чередовать рабочие дни и выходные. Мы, к сожалению, часто этим пренебрегаем, многие в выходные или работают дополнительно, или получают серьезную физическую нагрузку, не позволяя себе отдохнуть, отключиться от текущих проблем, дел, решения каких-то насущных вопросов. Между тем, отдых – базовый элемент психического здоровья", - заключила Треушникова.
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