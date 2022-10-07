https://ria.ru/20221007/zdorove-1822316260.html

На конференции в Туле дали советы по укреплению психического здоровья

На конференции в Туле дали советы по укреплению психического здоровья - РИА Новости, 07.10.2022

На конференции в Туле дали советы по укреплению психического здоровья

Соблюдение режима дня, чередование работы с другой активностью и отдыхом, полноценный многочасовой сон и умеренная, но регулярная физическая нагрузка –... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T17:32

2022-10-07T17:32

2022-10-07T17:32

тульская область

тульская область

тула

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822316426_0:50:1900:1119_1920x0_80_0_0_a454811b8d6dbfa0049637b381aa8a56.jpg

ТУЛА, 7 окт – РИА Новости. Соблюдение режима дня, чередование работы с другой активностью и отдыхом, полноценный многочасовой сон и умеренная, но регулярная физическая нагрузка – соблюдение этих несложных правил играет важную роль в улучшении качества жизни и укреплении психического здоровья человека, отметили эксперты-участники прошедшей в пятницу в Туле научно-практической конференции, приуроченной к Всемирному дню психического здоровья, который отмечается 10 октября.Как сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Тульской области, в конференции "Психическое здоровье и благополучие в современном мире" приняли участие ведущие федеральные эксперты в этой сфере, врачи-психиатры из регионов ЦФО.Он отметил важность обмена опытом в вопросах профилактики и лечения психических расстройств, подчеркнул необходимость широкого вовлечение общественных организаций и родственников пациентов к обсуждению вопросов укрепления здоровья и улучшения качества жизни людей.Президент Российского общества психиатров Николай Незнанов отметил, что с развитием цивилизации, с индустриализацией люди физически слабеют, а стрессовые нагрузки на организм возрастают. В свою очередь, президент Союза охраны психического здоровья Наталья Треушникова сделала акцент на базовых принципах сохранения психического здоровья. "Это простые правила, которые каждый из нас знает с детства, просто нам кажется, что все простое банально и не работает. На самом деле это не так. Укреплению психического здоровья способствует соблюдение режима дня; чередование работы, какой-либо активности и отдыха; полноценный многочасовой сон; умеренная, но регулярная физическая нагрузка. Человеку необходимо давать себе разгрузку, чередовать рабочие дни и выходные. Мы, к сожалению, часто этим пренебрегаем, многие в выходные или работают дополнительно, или получают серьезную физическую нагрузку, не позволяя себе отдохнуть, отключиться от текущих проблем, дел, решения каких-то насущных вопросов. Между тем, отдых – базовый элемент психического здоровья", - заключила Треушникова.

https://ria.ru/20220908/shkola-1815473956.html

https://ria.ru/20220629/poselok-1798933203.html

тульская область

тула

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тульская область, тула, общество