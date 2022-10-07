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ВКС России уничтожили цеха по ремонту военной техники в Хмельницкой области
ВКС России уничтожили цеха по ремонту военной техники в Хмельницкой области - РИА Новости, 07.10.2022
ВКС России уничтожили цеха по ремонту военной техники в Хмельницкой области
ВКС России высокоточным ударом по Шепетовскому ремонтному заводу в Хмельницкой области уничтожили цеха ремонта украинского ракетно-артиллерийского вооружения,... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:50
2022-10-07T14:50
2022-10-07T14:52
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ВКС России высокоточным ударом по Шепетовскому ремонтному заводу в Хмельницкой области уничтожили цеха ремонта украинского ракетно-артиллерийского вооружения, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Высокоточным ударом ВКС России в Хмельницкой области на Шепетовском ремонтном заводе уничтожены цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
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войска воздушно-космической обороны, россия, украина, вооруженные силы украины, хмельницкая область
Специальная военная операция на Украине, Войска воздушно-космической обороны, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Хмельницкая область
14:50 07.10.2022 (обновлено: 14:52 07.10.2022)
ВКС России уничтожили цеха по ремонту военной техники в Хмельницкой области
ВКС России уничтожили цеха по ремонту ракетного вооружения ВСУ в Хмельницкой области