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ВКС России уничтожили цеха по ремонту военной техники в Хмельницкой области - РИА Новости, 07.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221007/zavod-1822240991.html
ВКС России уничтожили цеха по ремонту военной техники в Хмельницкой области
ВКС России уничтожили цеха по ремонту военной техники в Хмельницкой области - РИА Новости, 07.10.2022
ВКС России уничтожили цеха по ремонту военной техники в Хмельницкой области
ВКС России высокоточным ударом по Шепетовскому ремонтному заводу в Хмельницкой области уничтожили цеха ремонта украинского ракетно-артиллерийского вооружения,... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:50
2022-10-07T14:52
специальная военная операция на украине
войска воздушно-космической обороны
россия
украина
вооруженные силы украины
хмельницкая область
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ВКС России высокоточным ударом по Шепетовскому ремонтному заводу в Хмельницкой области уничтожили цеха ремонта украинского ракетно-артиллерийского вооружения, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Высокоточным ударом ВКС России в Хмельницкой области на Шепетовском ремонтном заводе уничтожены цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
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войска воздушно-космической обороны, россия, украина, вооруженные силы украины, хмельницкая область
Специальная военная операция на Украине, Войска воздушно-космической обороны, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Хмельницкая область
14:50 07.10.2022 (обновлено: 14:52 07.10.2022)
 
ВКС России уничтожили цеха по ремонту военной техники в Хмельницкой области

ВКС России уничтожили цеха по ремонту ракетного вооружения ВСУ в Хмельницкой области

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ВКС России высокоточным ударом по Шепетовскому ремонтному заводу в Хмельницкой области уничтожили цеха ремонта украинского ракетно-артиллерийского вооружения, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"Высокоточным ударом ВКС России в Хмельницкой области на Шепетовском ремонтном заводе уничтожены цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 15:39
Западу стало не до просьб Киева о тяжелом вооружении, пишет Bloomberg
 
Специальная военная операция на УкраинеВойска воздушно-космической обороныРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныХмельницкая область
 
 
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