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ВКС России уничтожили цеха по ремонту военной техники в Хмельницкой области

ВКС России уничтожили цеха по ремонту военной техники в Хмельницкой области - РИА Новости, 07.10.2022

ВКС России уничтожили цеха по ремонту военной техники в Хмельницкой области

ВКС России высокоточным ударом по Шепетовскому ремонтному заводу в Хмельницкой области уничтожили цеха ремонта украинского ракетно-артиллерийского вооружения,... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T14:50

2022-10-07T14:50

2022-10-07T14:52

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ВКС России высокоточным ударом по Шепетовскому ремонтному заводу в Хмельницкой области уничтожили цеха ремонта украинского ракетно-артиллерийского вооружения, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Высокоточным ударом ВКС России в Хмельницкой области на Шепетовском ремонтном заводе уничтожены цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220927/oruzhie-1819817112.html

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войска воздушно-космической обороны, россия, украина, вооруженные силы украины, хмельницкая область