https://ria.ru/20221007/zaryadeoktyabr-1822218906.html

Новое пространство и музыка с картинами: лучшие концерты октября в Зарядье

Новое пространство и музыка с картинами: лучшие концерты октября в Зарядье - РИА Новости, 07.10.2022

Новое пространство и музыка с картинами: лучшие концерты октября в Зарядье

Московский Концертный зал Зарядье начинает проводить концерты и лекции в новом пространстве, которое открылось здесь в начале октября. Также в ближайшем месяце... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T14:06

2022-10-07T14:06

2022-10-07T14:06

культпоход

концертный зал "зарядье"

москва

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Московский Концертный зал Зарядье начинает проводить концерты и лекции в новом пространстве, которое открылось здесь в начале октября. Также в ближайшем месяце в Большом зале Зарядье прозвучит баховский шедевр и симфонические произведения, вдохновленные морской темой.Новое концертное пространство9 октябряВ зале Зарядье появилось новое концертное пространство – его открыли 1 октября в Международный день музыки. На ближайший месяц здесь запланирован концерт солистов Российского национального оркестра (9 октября) и несколько лекций – "Оперный клуб" Алексея Парина (8 и 15 октября) и лекция Анны Андрушеквич "Слушаем и разбираемся" (22 октября), она будет посвящена музыке Генделя. Новая площадка – это не привычный концертный зал, где есть сцена и фиксированные ряды кресел. Во-первых, здесь нет стен, это фактически часть фойе, откуда открывается прекрасный вид на набережную и парящий мост. Ведь одно из главных отличий и преимуществ зала – стеклянные стены. В то же время, здесь прекрасная акустика. Концерты будут проходить только в выходные и только в дневное время, что создает особую неформальную атмосферу."Мы заинтересованы в том, чтобы молодые музыканты и юные таланты знакомились с нашей площадкой. Благодаря новому пространству они смогут начинать свой творческий путь в Зарядье, не выходя еще на сцену Большого зала, где выступают большие артисты и коллективы. В то же время этот уголок приобретет свою атмосферу и обстановку, Концертный зал Зарядье будет звучать не только в привычное вечернее время, но и днем. Думаю, наши посетители смогут почувствовать тепло этого места", – поясняет Рудин.Малер. Продолжение13 октябряВ зале Зарядье продолжается один из самых, наверное, важных циклов концертов нынешнего сезона – все симфонии Малера. На сей раз будет исполнена грандиозная Восьмая симфония, которую современники называли "симфонией тысячи участников". Сам же Малер считал это творение величайшим из того, что он написал.На сцене должно найтись место для металлофона, мандолины и фисгармонии, а также восьми солистов, двух смешанных хоров и хора мальчиков. Для того, чтобы было проще разобраться в этом произведении, перед концертом в Малом зале Зарядья пройдет "Разговор о Малере". Замечательная музыковед Марина Раку, которая умеет очень просто объяснять сложные вещи, расскажет о произведении, концепции и истории его написания.Русская музыка в исполнении Варвары Мягковой15 октябряПианистку Варвару Мягкову называют одним из самобытных современных исполнителей – ее сольные концерты не оставляют слушателей равнодушными. Музыкант выбирает интересные программы, ее трактовки зачастую сильно отличаются от привычного подхода к известным произведениям, она очень тщательно работает со звуком. На своих сольных концертах пианистка исполняет самую разную музыку – от Баха до современных композиторов.На протяжении многих лет Варвара Мягкова работала концертмейстером Большого детского хора Центрального телевидения и Всесоюзного радио. С 2000 года стала выступать с сольными концертами, а также как концертмейстер и участник камерных ансамблей. В 2019 году записи Мягковой попали в соцсети, после чего к ней пришла широкая известность. Пианистку стали приглашать известные концертные площадки и фестивали. На концерте в Зарядье она исполнит произведения русских композиторов от Мусоргского до Рахманинова. Прозвучат также несколько симфонических произведений в переложении для фортепиано, одно из которых сделано самой Мягковой – это Фантазия на тему "Шехеразады" Римского-Корсакова.Вдохновляясь морем17 октябряВ этот вечер в зале Зарядье прозвучат произведения композиторов разных эпох, так или иначе связанные с темой моря. За дирижерским пультом – Арсентий Ткаченко. Из трех сочинений программы, пожалуй, только одно исполняется достаточно часто – это поэма "Море" Дебюсси, премьера которой состоялась в 1905 году. Известно, что композитор был вдохновлен не только картинами современников-импрессионистов, но и японскими пейзажами Хокусаи – его знаменитая работа "Волна" украшала кабинет музыканта. Позже репродукция картины была использована в качестве обложки первого издания партитуры. Самое первое из программы этого вечера "морское" сочинение было написано гораздо раньше – еще в XIX веке, это произведение Мендельсона "Гебриды, или Фингалова пещера". Эту увертюру автор писал под впечатлением от поездки на остров Стаффа возле западного побережья Шотландии. Из путешествия он отправил родственникам даже открытку с первой фразой увертюры.Второе отделение концерта будет посвящено редко звучащему в России произведению британского композитора первой половины ХХ века – "Морской симфонии" Воана Ульямса, в списке его симфоний она идет под номером один. Это сочинение можно было бы назвать настоящей ораторией – часовая партитура на стихи американского поэта Уолта Уитмена написана не только для симфонического оркестра, но и для большого смешанного хора и солистов. Особую атмосферу создадут видеопроекции самых известных картин Айвазовского, Бенуа, Куинджи и других художников, писавших море.Бах на исторических инструментах20 октябряЗа четыре года работы Концертный зал Зарядье стал одной из главных площадок, на которой в столице постоянно проходят концерты барочной музыки. В октябре здесь прозвучат "Страсти по Иоанну" Баха, исполненные впервые в Лейпциге почти 300 лет назад – в 1724 году. Это произведение в течение длительного времени вызывало меньший интерес исполнителей, чем известные "Страсти по Матфею". И, тем не менее, во второй половине ХХ века после того, как появились блестящие интерпретации "Страстей по Иоанну", сочинение заслуженно причислили к одному из баховских шедевров. На концерте в зале Зарядье произведение исполнит оркестр Pratum Integrum – признанный российский коллектив, который играет на исторических инструментах. Вместе с ним на сцену выйдет вокальный ансамбль Intrada, один из лучших камерных хоров Москвы.

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культпоход, концертный зал "зарядье", москва