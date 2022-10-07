https://ria.ru/20221007/zarplata-1822369985.html

Предприятия Кубани выплатили 77 миллионов рублей долгов по зарплате

Предприятия Кубани выплатили 77 миллионов рублей долгов по зарплате - РИА Новости, 07.10.2022

Предприятия Кубани выплатили 77 миллионов рублей долгов по зарплате

Предприятия Кубани с начала текущего года выплатили 77 миллионов рублей задолженностей по зарплате, сообщает администрация Краснодарского края. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T20:36

2022-10-07T20:36

2022-10-07T20:36

краснодарский край

жкх

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 7 окт - РИА Новости. Предприятия Кубани с начала текущего года выплатили 77 миллионов рублей задолженностей по зарплате, сообщает администрация Краснодарского края.Уточняется, что меры реагирования на долги по оплате труда обсудили участники заседания трехсторонней комиссии в пятницу. В мероприятии приняла участие вице-губернатор края Анна Минькова."Острым остается вопрос по задолженности заработной платы. Безусловно, эта работа в течение года не останавливается. Привлекаем профсоюзы, федеральные контрольные органы. 77 миллионов рублей с начала года выплачены людям. Каждый конкретный случай невыплаты заработной платы готовы решать в ручном режиме", – приводятся в сообщении слова Миньковой.Исполняющий обязанности министра экономики региона Игорь Красавин уточнил, что органы исполнительной власти и местного самоуправления края постоянно мониторят задолженность предприятий перед работниками. Чтобы оперативно выявлять такие факты, в профильных министерствах и в администрациях муниципалитетов работают горячие линии, добавили в администрации.Участники совещания также обсудили изменения в строительной и транспортной отраслях. Краю рекомендованы квоты на следующий год по использованию иностранных работников. В строительстве можно привлекать до 50% от общей численности, в перевозках – вообще не использовать трудовые иностранные ресурсы.Отмечается, что итогом совещания стало утверждение трехстороннего соглашения по регулированию социально-трудовых отношений в регионе на 2023-2025 годы.

https://ria.ru/20221006/restorany-1821991285.html

https://ria.ru/20220928/kuban-1820210985.html

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жкх, краснодарский край