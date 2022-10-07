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Белоруссия продлила запрет на вывоз пшеничной муки и гречки
Белоруссия продлила запрет на вывоз пшеничной муки и гречки - РИА Новости, 07.10.2022
Белоруссия продлила запрет на вывоз пшеничной муки и гречки
В Белоруссии на три месяца продлен запрет на вывоз из страны пшеничной муки и гречки, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского правительства. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T19:49
2022-10-07T19:49
2022-10-07T19:50
экономика
белоруссия
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МИНСК, 7 окт – РИА Новости. В Белоруссии на три месяца продлен запрет на вывоз из страны пшеничной муки и гречки, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского правительства. "Правительство продлило запрет на вывоз из Беларуси пшеничной муки и гречки. Соответствующее постановление подписал премьер. Запрет вывоза за пределы Республики Беларусь крупы из гречихи, гречневого зерна, готовых пищевых продуктов из гречки, муки пшеничной из пшеницы мягкой и спельты будет действовать три месяца и введен в целях защиты внутреннего рынка", - говорится в сообщении.Запрет был введен в июле прошлого года, затем неоднократно продлялся.
https://ria.ru/20221007/moratoriy-1822319025.html
белоруссия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белоруссия
19:49 07.10.2022 (обновлено: 19:50 07.10.2022)
Белоруссия продлила запрет на вывоз пшеничной муки и гречки
Правительство Белоруссии продлило на три месяца запрет на вывоз пшеничной муки и гречки