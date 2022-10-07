https://ria.ru/20221007/zapret-1822361302.html

Белоруссия продлила запрет на вывоз пшеничной муки и гречки

Белоруссия продлила запрет на вывоз пшеничной муки и гречки - РИА Новости, 07.10.2022

Белоруссия продлила запрет на вывоз пшеничной муки и гречки

В Белоруссии на три месяца продлен запрет на вывоз из страны пшеничной муки и гречки, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского правительства. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T19:49

2022-10-07T19:49

2022-10-07T19:50

экономика

белоруссия

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МИНСК, 7 окт – РИА Новости. В Белоруссии на три месяца продлен запрет на вывоз из страны пшеничной муки и гречки, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского правительства. "Правительство продлило запрет на вывоз из Беларуси пшеничной муки и гречки. Соответствующее постановление подписал премьер. Запрет вывоза за пределы Республики Беларусь крупы из гречихи, гречневого зерна, готовых пищевых продуктов из гречки, муки пшеничной из пшеницы мягкой и спельты будет действовать три месяца и введен в целях защиты внутреннего рынка", - говорится в сообщении.Запрет был введен в июле прошлого года, затем неоднократно продлялся.

https://ria.ru/20221007/moratoriy-1822319025.html

белоруссия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, белоруссия