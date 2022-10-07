13:43 07.10.2022 (обновлено: 14:12 07.10.2022)
Жительницу Запорожья выслали на Украину за дестабилизацию обстановки
Жительницу Запорожья выслали на Украину за передачу данных о военной технике
МЕЛИТОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Жительница Запорожской области Людмила Никитенко депортирована на оккупированную Украиной территорию региона по решению администрации области за участие в дискредитации властей и ведении подрывной деятельности, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в интервью агентству Никитенко заявила, что призывает свою дочь и других родственников не сотрудничать со Службой безопасности Украины. Тогда она признала, что неосознанно передавала данные о передвижении российской военной техники, а также личные данные жителей своего села, которые работают при новой администрации, своей дочери, проживающей в данный момент в Нидерландах, а также сестре, которая на данный момент находится в Чехии.
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"Вы осуществляли деятельность, направленную на дискредитацию органов власти РФ. Препятствовали работе органов социального обеспечения, чем дестабилизировали социально-общественную обстановку в Запорожской области... За это указом ВГА области к вам применяется мера наказание в виде принудительного выдворения за пределы территории Запорожской области", - зачитал постановление сотрудник силового ведомства.
По его словам, имущество всех правонарушителей, подобных Никитенко, будут национализировано и передано под управление властей в интересах жителей области.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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