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Жительницу Запорожья выслали на Украину за дестабилизацию обстановки - РИА Новости, 07.10.2022
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Жительницу Запорожья выслали на Украину за дестабилизацию обстановки
Жительницу Запорожья выслали на Украину за дестабилизацию обстановки - РИА Новости, 07.10.2022
Жительницу Запорожья выслали на Украину за дестабилизацию обстановки
Жительница Запорожской области Людмила Никитенко депортирована на оккупированную Украиной территорию региона по решению администрации области за участие в... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T13:43
2022-10-07T14:12
владимир путин
россия
запорожская область
донецкая народная республика
общество
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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Жительница Запорожской области Людмила Никитенко депортирована на оккупированную Украиной территорию региона по решению администрации области за участие в дискредитации властей и ведении подрывной деятельности, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в интервью агентству Никитенко заявила, что призывает свою дочь и других родственников не сотрудничать со Службой безопасности Украины. Тогда она признала, что неосознанно передавала данные о передвижении российской военной техники, а также личные данные жителей своего села, которые работают при новой администрации, своей дочери, проживающей в данный момент в Нидерландах, а также сестре, которая на данный момент находится в Чехии."Вы осуществляли деятельность, направленную на дискредитацию органов власти РФ. Препятствовали работе органов социального обеспечения, чем дестабилизировали социально-общественную обстановку в Запорожской области... За это указом ВГА области к вам применяется мера наказание в виде принудительного выдворения за пределы территории Запорожской области", - зачитал постановление сотрудник силового ведомства.По его словам, имущество всех правонарушителей, подобных Никитенко, будут национализировано и передано под управление властей в интересах жителей области.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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60
353
60
Депортация жительницы Запорожской области за участие в подрывной деятельности
Жительница Запорожской области депортирована на оккупированную Украиной территорию за участие в дискредитации властей и подрывную деятельность, передает корреспондент РИА Новости
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владимир путин, россия, запорожская область, донецкая народная республика, общество
Владимир Путин, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Общество
13:43 07.10.2022 (обновлено: 14:12 07.10.2022)
 
Жительницу Запорожья выслали на Украину за дестабилизацию обстановки

Жительницу Запорожья выслали на Украину за передачу данных о военной технике

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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Жительница Запорожской области Людмила Никитенко депортирована на оккупированную Украиной территорию региона по решению администрации области за участие в дискредитации властей и ведении подрывной деятельности, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в интервью агентству Никитенко заявила, что призывает свою дочь и других родственников не сотрудничать со Службой безопасности Украины. Тогда она признала, что неосознанно передавала данные о передвижении российской военной техники, а также личные данные жителей своего села, которые работают при новой администрации, своей дочери, проживающей в данный момент в Нидерландах, а также сестре, которая на данный момент находится в Чехии.
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"Вы осуществляли деятельность, направленную на дискредитацию органов власти РФ. Препятствовали работе органов социального обеспечения, чем дестабилизировали социально-общественную обстановку в Запорожской области... За это указом ВГА области к вам применяется мера наказание в виде принудительного выдворения за пределы территории Запорожской области", - зачитал постановление сотрудник силового ведомства.
По его словам, имущество всех правонарушителей, подобных Никитенко, будут национализировано и передано под управление властей в интересах жителей области.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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