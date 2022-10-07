https://ria.ru/20221007/zalog-1822210780.html
Путин подписал закон о максимальном сроке залога
Путин подписал закон о максимальном сроке залога - РИА Новости, 07.10.2022
Путин подписал закон о максимальном сроке залога
Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ, ограничившие двумя месяцами срок, на который может РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T13:21
2022-10-07T13:21
2022-10-07T13:21
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ, ограничившие двумя месяцами срок, на который может избираться мера пресечения в виде залога.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Поправки внесены в соответствии с постановлением Конституционного суда РФ.Предусматривается, что такая мера пресечения, как залог, не может избираться больше, чем на два месяца, устанавливаются порядок исчисления этой меры, порядок продления, а также право обжаловать решение о назначении этой меры.
https://realty.ria.ru/20221007/zakon-1822207034.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин подписал закон о максимальном сроке залога
Президент Путин подписал закон о максимальном сроке залога как меры пресечения