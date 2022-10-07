https://ria.ru/20221007/zalog-1822210780.html

Путин подписал закон о максимальном сроке залога

Путин подписал закон о максимальном сроке залога - РИА Новости, 07.10.2022

Путин подписал закон о максимальном сроке залога

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ, ограничившие двумя месяцами срок, на который может РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T13:21

2022-10-07T13:21

2022-10-07T13:21

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ, ограничившие двумя месяцами срок, на который может избираться мера пресечения в виде залога.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Поправки внесены в соответствии с постановлением Конституционного суда РФ.Предусматривается, что такая мера пресечения, как залог, не может избираться больше, чем на два месяца, устанавливаются порядок исчисления этой меры, порядок продления, а также право обжаловать решение о назначении этой меры.

https://realty.ria.ru/20221007/zakon-1822207034.html

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

владимир путин, россия, общество