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Путин подписал закон о максимальном сроке залога - РИА Новости, 07.10.2022
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Путин подписал закон о максимальном сроке залога
Путин подписал закон о максимальном сроке залога - РИА Новости, 07.10.2022
Путин подписал закон о максимальном сроке залога
Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ, ограничившие двумя месяцами срок, на который может РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T13:21
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владимир путин
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общество
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ, ограничившие двумя месяцами срок, на который может избираться мера пресечения в виде залога.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Поправки внесены в соответствии с постановлением Конституционного суда РФ.Предусматривается, что такая мера пресечения, как залог, не может избираться больше, чем на два месяца, устанавливаются порядок исчисления этой меры, порядок продления, а также право обжаловать решение о назначении этой меры.
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
13:21 07.10.2022
 
Путин подписал закон о максимальном сроке залога

Президент Путин подписал закон о максимальном сроке залога как меры пресечения

© РИА Новости / Алексей ФилипповСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Следственный изолятор. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ, ограничившие двумя месяцами срок, на который может избираться мера пресечения в виде залога.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Поправки внесены в соответствии с постановлением Конституционного суда РФ.
Предусматривается, что такая мера пресечения, как залог, не может избираться больше, чем на два месяца, устанавливаются порядок исчисления этой меры, порядок продления, а также право обжаловать решение о назначении этой меры.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
13:11
Путин подписал закон об электронных аукционах по госземлям
 
Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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