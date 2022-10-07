https://ria.ru/20221007/zakon-1822211572.html

Путин подписал закон о расширении полномочий прокуроров

Путин подписал закон о расширении полномочий прокуроров - РИА Новости, 07.10.2022

Путин подписал закон о расширении полномочий прокуроров

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе, документ опубликован на официальном... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T13:25

2022-10-07T13:25

2022-10-07T13:25

владимир путин

россия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе, документ опубликован на официальном портале правовой информации.В частности, теперь прокуроры могут обращаться с исками о признании недействительными сделок, нарушающими ответные санкционные меры России.Ранее документ был принят Госдумой, но отклонён Совфедом из-за неточностей формулировок, как отмечали сенаторы. В результате была создана согласительная комиссия и закон был доработан.Согласно закону, прокуроры могут добиваться признания недействительными сделок, нарушающих специальные экономические меры РФ и меры воздействия на "недружественные действия иностранных государств". Кроме того, прокуроры теперь могут вступать в дело на любой стадии процесса, в том числе по приведению в действие решений иностранных судов.Также прокуроры могут обращаться в суд с иском о признании недействительными сделок, если есть сомнения в их соответствии законодательству о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

https://ria.ru/20221005/krasnov-1821598999.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия