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Путин подписал закон о расширении полномочий прокуроров - РИА Новости, 07.10.2022
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Путин подписал закон о расширении полномочий прокуроров
Путин подписал закон о расширении полномочий прокуроров - РИА Новости, 07.10.2022
Путин подписал закон о расширении полномочий прокуроров
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе, документ опубликован на официальном... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T13:25
2022-10-07T13:25
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе, документ опубликован на официальном портале правовой информации.В частности, теперь прокуроры могут обращаться с исками о признании недействительными сделок, нарушающими ответные санкционные меры России.Ранее документ был принят Госдумой, но отклонён Совфедом из-за неточностей формулировок, как отмечали сенаторы. В результате была создана согласительная комиссия и закон был доработан.Согласно закону, прокуроры могут добиваться признания недействительными сделок, нарушающих специальные экономические меры РФ и меры воздействия на "недружественные действия иностранных государств". Кроме того, прокуроры теперь могут вступать в дело на любой стадии процесса, в том числе по приведению в действие решений иностранных судов.Также прокуроры могут обращаться в суд с иском о признании недействительными сделок, если есть сомнения в их соответствии законодательству о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
13:25 07.10.2022
 
Путин подписал закон о расширении полномочий прокуроров

Путин подписал закон о расширении полномочий прокуроров в редакции согласительной комиссии

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В частности, теперь прокуроры могут обращаться с исками о признании недействительными сделок, нарушающими ответные санкционные меры России.
Ранее документ был принят Госдумой, но отклонён Совфедом из-за неточностей формулировок, как отмечали сенаторы. В результате была создана согласительная комиссия и закон был доработан.
Согласно закону, прокуроры могут добиваться признания недействительными сделок, нарушающих специальные экономические меры РФ и меры воздействия на "недружественные действия иностранных государств". Кроме того, прокуроры теперь могут вступать в дело на любой стадии процесса, в том числе по приведению в действие решений иностранных судов.
Также прокуроры могут обращаться в суд с иском о признании недействительными сделок, если есть сомнения в их соответствии законодательству о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
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