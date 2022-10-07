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МАГАТЭ сообщило о повреждении на ЗАЭС линии электропередачи из-за обстрелов - РИА Новости, 07.10.2022
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МАГАТЭ сообщило о повреждении на ЗАЭС линии электропередачи из-за обстрелов
МАГАТЭ сообщило о повреждении на ЗАЭС линии электропередачи из-за обстрелов - РИА Новости, 07.10.2022
МАГАТЭ сообщило о повреждении на ЗАЭС линии электропередачи из-за обстрелов
Линия электропередачи, снабжающая энергией шестой блок Запорожской АЭС, получила повреждения при обстреле, сообщается на сайте МАГАТЭ. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T20:04
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магатэ
запорожская аэс
в мире
владимир рогов
запорожская область
россия
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Линия электропередачи, снабжающая энергией шестой блок Запорожской АЭС, получила повреждения при обстреле, сообщается на сайте МАГАТЭ.Организация не уточнила, откуда наносились удары.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.С марта она находится под охраной российских военных во избежание утечек ядерных и радиоактивных материалов. После присоединения Запорожской области к России по итогам референдума станция переходит в собственность России и включается в отечественную энергосистему.Сейчас из-за постоянных обстрелов со стороны украинских военных работа станции остановлена. Для повторного запуска понадобится несколько дней, отмечал ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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магатэ, запорожская аэс, в мире, владимир рогов, запорожская область, россия, днепр (город)
МАГАТЭ, Запорожская АЭС, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Россия, Днепр (город)
20:04 07.10.2022 (обновлено: 20:35 07.10.2022)
 
МАГАТЭ сообщило о повреждении на ЗАЭС линии электропередачи из-за обстрелов

МАГАТЭ сообщило о повреждении на ЗАЭС линии электропередачи, идущей к шестому блоку

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Линия электропередачи, снабжающая энергией шестой блок Запорожской АЭС, получила повреждения при обстреле, сообщается на сайте МАГАТЭ.

"Обстрел вчера повредил линию электропередачи, предоставляющую электроэнергию на шестой энергоблок ЗАЭС", — говорится в заявлении.

Организация не уточнила, откуда наносились удары.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.
С марта она находится под охраной российских военных во избежание утечек ядерных и радиоактивных материалов. После присоединения Запорожской области к России по итогам референдума станция переходит в собственность России и включается в отечественную энергосистему.
Сейчас из-за постоянных обстрелов со стороны украинских военных работа станции остановлена. Для повторного запуска понадобится несколько дней, отмечал ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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МАГАТЭЗапорожская АЭСВ миреВладимир РоговЗапорожская областьРоссияДнепр (город)
 
 
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