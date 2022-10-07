https://ria.ru/20221007/zaes-1822364200.html
МАГАТЭ сообщило о повреждении на ЗАЭС линии электропередачи из-за обстрелов
МАГАТЭ сообщило о повреждении на ЗАЭС линии электропередачи из-за обстрелов - РИА Новости, 07.10.2022
МАГАТЭ сообщило о повреждении на ЗАЭС линии электропередачи из-за обстрелов
Линия электропередачи, снабжающая энергией шестой блок Запорожской АЭС, получила повреждения при обстреле, сообщается на сайте МАГАТЭ. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T20:04
2022-10-07T20:04
2022-10-07T20:35
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Линия электропередачи, снабжающая энергией шестой блок Запорожской АЭС, получила повреждения при обстреле, сообщается на сайте МАГАТЭ.Организация не уточнила, откуда наносились удары.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.С марта она находится под охраной российских военных во избежание утечек ядерных и радиоактивных материалов. После присоединения Запорожской области к России по итогам референдума станция переходит в собственность России и включается в отечественную энергосистему.Сейчас из-за постоянных обстрелов со стороны украинских военных работа станции остановлена. Для повторного запуска понадобится несколько дней, отмечал ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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магатэ, запорожская аэс, в мире, владимир рогов, запорожская область, россия, днепр (город)
МАГАТЭ, Запорожская АЭС, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Россия, Днепр (город)
20:04 07.10.2022 (обновлено: 20:35 07.10.2022)
МАГАТЭ сообщило о повреждении на ЗАЭС линии электропередачи из-за обстрелов
МАГАТЭ сообщило о повреждении на ЗАЭС линии электропередачи, идущей к шестому блоку