Специалисты МАГАТЭ помогут запустить энергоблоки на ЗАЭС
Власти Энергодара: специалисты МАГАТЭ помогут запустить энергоблоки на ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобиль делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобиль делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Специалисты МАГАТЭ, которые прибудут на Запорожскую АЭС в рамках ротации, помогут запустить энергоблоки, заявил глава администрации Энергодара Александр Волга.
Сейчас на ЗАЭС находятся два представителя МАГАТЭ, которые осуществляют мониторинг ситуации на атомной станции. Ранее в пятницу член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в новую группу экспертов МАГАТЭ, которые останутся на Запорожской АЭС, войдут граждане Ирландии, Канады, Литвы и Словакии.
"Основная функция миссии МАГАТЭ - это безопасная эксплуатация Запорожской атомной станции, и те два человека, которые на данный момент находятся в рамках рабочей миссии, будет сегодня произведена их ротация, приедут четыре человека миссии, МАГАТЭ увеличивает количество членов своей миссии. В связи с тем, что начались регламентные работы по вводу в эксплуатацию ряда энергоблоков, они, я думаю, будут помогать в рамках своих мероприятий в запуске станции", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24".