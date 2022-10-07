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Специалисты МАГАТЭ помогут запустить энергоблоки на ЗАЭС - РИА Новости, 07.10.2022
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Специалисты МАГАТЭ помогут запустить энергоблоки на ЗАЭС
Специалисты МАГАТЭ помогут запустить энергоблоки на ЗАЭС - РИА Новости, 07.10.2022
Специалисты МАГАТЭ помогут запустить энергоблоки на ЗАЭС
Специалисты МАГАТЭ, которые прибудут на Запорожскую АЭС в рамках ротации, помогут запустить энергоблоки, заявил глава администрации Энергодара Александр Волга. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T13:41
2022-10-07T13:41
энергодар
запорожская область
запорожская аэс
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Специалисты МАГАТЭ, которые прибудут на Запорожскую АЭС в рамках ротации, помогут запустить энергоблоки, заявил глава администрации Энергодара Александр Волга.Сейчас на ЗАЭС находятся два представителя МАГАТЭ, которые осуществляют мониторинг ситуации на атомной станции. Ранее в пятницу член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в новую группу экспертов МАГАТЭ, которые останутся на Запорожской АЭС, войдут граждане Ирландии, Канады, Литвы и Словакии."Основная функция миссии МАГАТЭ - это безопасная эксплуатация Запорожской атомной станции, и те два человека, которые на данный момент находятся в рамках рабочей миссии, будет сегодня произведена их ротация, приедут четыре человека миссии, МАГАТЭ увеличивает количество членов своей миссии. В связи с тем, что начались регламентные работы по вводу в эксплуатацию ряда энергоблоков, они, я думаю, будут помогать в рамках своих мероприятий в запуске станции", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24".
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энергодар, запорожская область, запорожская аэс, магатэ
Энергодар, Запорожская область, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
13:41 07.10.2022
 
Специалисты МАГАТЭ помогут запустить энергоблоки на ЗАЭС

Власти Энергодара: специалисты МАГАТЭ помогут запустить энергоблоки на ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобиль делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобиль делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобиль делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Специалисты МАГАТЭ, которые прибудут на Запорожскую АЭС в рамках ротации, помогут запустить энергоблоки, заявил глава администрации Энергодара Александр Волга.
Сейчас на ЗАЭС находятся два представителя МАГАТЭ, которые осуществляют мониторинг ситуации на атомной станции. Ранее в пятницу член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в новую группу экспертов МАГАТЭ, которые останутся на Запорожской АЭС, войдут граждане Ирландии, Канады, Литвы и Словакии.
"Основная функция миссии МАГАТЭ - это безопасная эксплуатация Запорожской атомной станции, и те два человека, которые на данный момент находятся в рамках рабочей миссии, будет сегодня произведена их ротация, приедут четыре человека миссии, МАГАТЭ увеличивает количество членов своей миссии. В связи с тем, что начались регламентные работы по вводу в эксплуатацию ряда энергоблоков, они, я думаю, будут помогать в рамках своих мероприятий в запуске станции", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24".
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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ЭнергодарЗапорожская областьЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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