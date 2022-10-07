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Специалисты МАГАТЭ помогут запустить энергоблоки на ЗАЭС

Специалисты МАГАТЭ помогут запустить энергоблоки на ЗАЭС - РИА Новости, 07.10.2022

Специалисты МАГАТЭ помогут запустить энергоблоки на ЗАЭС

Специалисты МАГАТЭ, которые прибудут на Запорожскую АЭС в рамках ротации, помогут запустить энергоблоки, заявил глава администрации Энергодара Александр Волга. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T13:41

2022-10-07T13:41

2022-10-07T13:41

энергодар

запорожская область

запорожская аэс

магатэ

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Специалисты МАГАТЭ, которые прибудут на Запорожскую АЭС в рамках ротации, помогут запустить энергоблоки, заявил глава администрации Энергодара Александр Волга.Сейчас на ЗАЭС находятся два представителя МАГАТЭ, которые осуществляют мониторинг ситуации на атомной станции. Ранее в пятницу член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в новую группу экспертов МАГАТЭ, которые останутся на Запорожской АЭС, войдут граждане Ирландии, Канады, Литвы и Словакии."Основная функция миссии МАГАТЭ - это безопасная эксплуатация Запорожской атомной станции, и те два человека, которые на данный момент находятся в рамках рабочей миссии, будет сегодня произведена их ротация, приедут четыре человека миссии, МАГАТЭ увеличивает количество членов своей миссии. В связи с тем, что начались регламентные работы по вводу в эксплуатацию ряда энергоблоков, они, я думаю, будут помогать в рамках своих мероприятий в запуске станции", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24".

энергодар

запорожская область

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Влада Копылова

энергодар, запорожская область, запорожская аэс, магатэ